Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2530: Сортировка в Обзоре рынка и удобная работа с результатами оптимизации - страница 20
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Спасибо за сообщение. Исправлено.
Для работы в текущем билде используйте свойство #property tester_indicator и явно укажите индикаторы, которые необходимы для работы
Привет всё тот же - перестала ошибка идти по индикаторам, вызываемым индикатором, но сам индикатор вызывается с этой ошибкой из советника.
Привет всё тот же - перестала ошибка идти по индикаторам, вызываемым индикатором, но сам индикатор вызывается с этой ошибкой из советника.
Опишите пожалуйста алгоритм / схему / особенности использования Вами индикаторов для воспроизведения ошибки, лучше пример в виде исходного кода.
Как Вы используете агентов, локальное тестирование, клауд или удалённые (remote) ?Какие билды терминалов и агентов Вы используете ?
Опишите пожалуйста алгоритм / схему / особенности использования Вами индикаторов для воспроизведения ошибки, лучше пример в виде исходного кода.
Как Вы используете агентов, локальное тестирование, клауд или удалённые (remote) ?Какие билды терминалов и агентов Вы используете ?
МТ4 1265
2020.07.28 13:00:00.436 cannot load 'D:\MetaTrader 4\MQL4\Libraries\.ex4::Indicators\TDI.ex4'
2020.07.28 13:00:00.436 cannot load resource 'D:\MetaTrader 4\MQL4\Libraries\.ex4::Indicators\TDI.ex4'
МТ4 1265
После перекомпиляции индикатора ошибка пропала.
Но почему появилась? Если компилятор обновился, и нужно перекомпилировать все используемые ресурсы, почему нет предупреждения или авто-перекомпиляции?
Опишите пожалуйста алгоритм / схему / особенности использования Вами индикаторов для воспроизведения ошибки, лучше пример в виде исходного кода.
Как Вы используете агентов, локальное тестирование, клауд или удалённые (remote) ?Какие билды терминалов и агентов Вы используете ?
Советник и индикатор направил в личку.
Агенты разные и локальные и удаленные, сейчас отключил удаленные - ошибки нет.
Билд 2540 терминала, удаленного агента 2491 получается, что он не обновляется - в этом причина?
возможно не сюда - но подскажите мне
почему Индикатор в котором только 1 оператор RETURN
на минутках - всего 3 месяца - По ценам Открытия - будет длиться 2(ДВа) с половиной часа!!!
это издевательство прямо... или что мне нужно запустить 10 агентов чобы провести простенький тест?
мляяя... а если разблокировать текст индикатора - то там ващее писец...
77 Семдясят часов - трое суток... ЭТО КАК?
(мт5 build 2564)
Где полный код? Вы пытаетесь запустить генетическую оптимизацию ИНДИКАТОРА???
Где полный код? Вы пытаетесь запустить генетическую оптимизацию ИНДИКАТОРА???
нет... просто делаю обычный тест - справа на панели выбираю название индикатора -
жму прав.кл мыши и там пункт тестировать
- затем указываю период и валюту и ккнопку Старт - больше никаких настроек не делал -
а на счёт текста... гмм... он занимает 2000 строк больше 150кб.. сюда не влезет вроде?