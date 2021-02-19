Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2530: Сортировка в Обзоре рынка и удобная работа с результатами оптимизации - страница 20

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Ilyas:

Спасибо за сообщение. Исправлено.

Для работы в текущем билде используйте свойство #property tester_indicator и явно укажите индикаторы, которые необходимы для работы

Привет всё тот же - перестала ошибка идти по индикаторам, вызываемым индикатором, но сам индикатор вызывается с этой ошибкой из советника.

 
Aleksey Vyazmikin:

Привет всё тот же - перестала ошибка идти по индикаторам, вызываемым индикатором, но сам индикатор вызывается с этой ошибкой из советника.

Опишите пожалуйста алгоритм / схему / особенности использования Вами индикаторов для воспроизведения ошибки, лучше пример в виде исходного кода.

Как Вы используете агентов, локальное тестирование, клауд или удалённые (remote) ?

Какие билды терминалов и агентов Вы используете ?
 
Ilyas:

Опишите пожалуйста алгоритм / схему / особенности использования Вами индикаторов для воспроизведения ошибки, лучше пример в виде исходного кода.

Как Вы используете агентов, локальное тестирование, клауд или удалённые (remote) ?

Какие билды терминалов и агентов Вы используете ?

МТ4 1265

#resource  "\\Indicators\\TDI.ex4"

double GetIndyValue(int shift, int buffer = 0)
{
        return( iCustom( m_symbol, m_tf, "::Indicators\\TDI.ex4", buffer, shift ) );
}

2020.07.28 13:00:00.436 cannot load 'D:\MetaTrader 4\MQL4\Libraries\.ex4::Indicators\TDI.ex4'

2020.07.28 13:00:00.436 cannot load resource 'D:\MetaTrader 4\MQL4\Libraries\.ex4::Indicators\TDI.ex4'

 
Andrey Khatimlianskii:

МТ4 1265

После перекомпиляции индикатора ошибка пропала.

Но почему появилась? Если компилятор обновился, и нужно перекомпилировать все используемые ресурсы, почему нет предупреждения или авто-перекомпиляции?

 
Ilyas:

Опишите пожалуйста алгоритм / схему / особенности использования Вами индикаторов для воспроизведения ошибки, лучше пример в виде исходного кода.

Как Вы используете агентов, локальное тестирование, клауд или удалённые (remote) ?

Какие билды терминалов и агентов Вы используете ?

Советник и индикатор направил в личку.

Агенты разные и локальные и удаленные, сейчас отключил удаленные - ошибки нет.

Билд 2540 терминала, удаленного агента 2491 получается, что он не обновляется - в этом причина?

 

возможно не сюда - но подскажите мне 

почему Индикатор в котором только 1 оператор RETURN

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
      return(rates_total);

на минутках - всего 3 месяца -  По ценам Открытия - будет длиться 2(ДВа) с половиной часа!!!


 

это издевательство прямо... или что мне нужно запустить 10 агентов чобы провести простенький тест?

мляяя... а если разблокировать текст индикатора - то там ващее писец... 

77 Семдясят часов - трое суток... ЭТО КАК?

(мт5 build 2564)

 
Aleksander:


Где полный код? Вы пытаетесь запустить генетическую оптимизацию ИНДИКАТОРА???

 
Vladimir Karputov:

Где полный код? Вы пытаетесь запустить генетическую оптимизацию ИНДИКАТОРА???

нет... просто делаю обычный тест  - справа на панели выбираю название индикатора -

жму прав.кл мыши и там пункт тестировать


- затем указываю период и валюту и ккнопку Старт - больше никаких настроек не делал - 

а на счёт текста... гмм... он занимает 2000 строк больше 150кб.. сюда не влезет вроде?

 
когда я заметил что тест длится 14 часов - а прошло всего пару месяцев - я совсем залочил текст индикатора поставив Return в самом начале - и там увидел 2 часа 25 минут до окончания теста...  почему так?
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