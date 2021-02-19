Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2530: Сортировка в Обзоре рынка и удобная работа с результатами оптимизации - страница 8
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b2532, RAM-drive.
b2532, RAM-drive.
Первый прогон или постоянно? Первый обоснован.
Покажите отчет за 5 минут, пожалуйста.
Первый прогон или постоянно? Первый обоснован.
Покажите отчет за 5 минут, пожалуйста.
Выше привел выдержки из боевого советника, который был запущен в 14:50. Заменил на проверочный скрипт. В Обзоре рынка только XAUUSD, валюта счета EUR, частота прихода тиков ~3-4 Гц.
Время запуска.
Лог.
К сожалению, быстро штатным способом не посмотреть количество сделок/ордеров.
Во время работы скрипта новых ордеров/сделок не создавалось. Позиций нет.
К сожалению, быстро штатным способом не посмотреть количество сделок/ордеров.
Это же касается и торгового оборота. Вроде, важный показатель.
Просьба подумать о реализации защиты от случайного закрытия Терминала/Тестера. К сожалению, сейчас легко случайно закрыть боевой Терминал или исследовательский (Оптимизатор работает).
Во время работы скрипта новых ордеров/сделок не создавалось. Позиций нет.
Версия 2532 открывается справка на Английском. Должна открываться и раньше открывалась на Русском.
Проверил - не подтверждается. У вас редактор с каким интерфейсом открыт?
Проверил - не подтверждается. У вас редактор с каким интерфейсом открыт?
У меня подтверждается. Справка терминала и редактора открывается на английском, при русском языке интерфейса.
UPD: После удаления папки Help снова загружается английский мануал.
UPD2: У меня запуск с /portable
Проверил - не подтверждается. У вас редактор с каким интерфейсом открыт?
Временный выход из проблемы, переименовать файл mql5_russian в mql5 и удалив файл .chm
Уже выпустили обновление беты
Если терминал сам не работает, то возьмите инсталлер с этого сайта и поставьте поверх - все данные будут сохранены