Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2530: Сортировка в Обзоре рынка и удобная работа с результатами оптимизации - страница 8

Новый комментарий
 
Renat Fatkhullin:

Уже выпустили обновление беты

b2532, RAM-drive.

2020.07.14 14:53:43.725 Alert: Time[NewTicks.mqh 31: ::SymbolInfoTick(_Symbol,Tick)] = 12 ms.
2020.07.14 14:57:28.072 Alert: Time[NewTicks.mqh 116: ::HistorySelect(TimeMsc/1000,INT_MAX)] = 14 ms.
 
fxsaber:

b2532, RAM-drive.

Первый прогон или постоянно? Первый обоснован.

Покажите отчет за 5 минут, пожалуйста.

 
Renat Fatkhullin:

Первый прогон или постоянно? Первый обоснован.

Покажите отчет за 5 минут, пожалуйста.

Выше привел выдержки из боевого советника, который был запущен в 14:50. Заменил на проверочный скрипт. В Обзоре рынка только XAUUSD, валюта счета EUR, частота прихода тиков ~3-4 Гц.

Время запуска.

2020.07.14 15:08:57.162 Experts expert Test6 (XAUUSD,M1) loaded successfully


Лог.

2020.07.14 15:09:10.405 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 302: SymbolInfoDouble(Symb,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)] = 15 ms.
2020.07.14 15:09:15.350 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 302: SymbolInfoDouble(Symb,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)] = 13 ms.
2020.07.14 15:09:37.979 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 302: SymbolInfoDouble(Symb,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)] = 13 ms.
2020.07.14 15:09:44.652 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 302: SymbolInfoDouble(Symb,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)] = 13 ms.
2020.07.14 15:09:49.582 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 302: SymbolInfoDouble(Symb,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)] = 13 ms.
2020.07.14 15:10:11.212 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 302: SymbolInfoDouble(Symb,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)] = 14 ms.
2020.07.14 15:11:29.024 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 280: CopyTicks(Symb,Ticks,COPY_TICKS_ALL,0,1)] = 1 ms.
2020.07.14 15:11:41.278 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 302: SymbolInfoDouble(Symb,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)] = 13 ms.
2020.07.14 15:11:43.942 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 302: SymbolInfoDouble(Symb,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)] = 13 ms.
2020.07.14 15:11:51.919 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 302: SymbolInfoDouble(Symb,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)] = 13 ms.
2020.07.14 15:11:54.692 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 302: SymbolInfoDouble(Symb,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)] = 13 ms.
2020.07.14 15:12:00.856 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 302: SymbolInfoDouble(Symb,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)] = 13 ms.
2020.07.14 15:12:09.897 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 302: SymbolInfoDouble(Symb,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)] = 13 ms.
2020.07.14 15:12:10.963 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 302: SymbolInfoDouble(Symb,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)] = 13 ms.
2020.07.14 15:12:12.138 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 302: SymbolInfoDouble(Symb,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)] = 13 ms.
2020.07.14 15:12:18.584 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 302: SymbolInfoDouble(Symb,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)] = 13 ms.
2020.07.14 15:12:26.356 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 302: SymbolInfoDouble(Symb,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)] = 13 ms.
2020.07.14 15:12:26.636 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 302: SymbolInfoDouble(Symb,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)] = 13 ms.
2020.07.14 15:12:31.056 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 302: SymbolInfoDouble(Symb,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)] = 14 ms.
2020.07.14 15:12:40.405 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 302: SymbolInfoDouble(Symb,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)] = 15 ms.
2020.07.14 15:12:42.148 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 302: SymbolInfoDouble(Symb,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)] = 13 ms.
2020.07.14 15:12:47.083 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 302: SymbolInfoDouble(Symb,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)] = 8 ms.
2020.07.14 15:12:49.933 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 302: SymbolInfoDouble(Symb,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)] = 8 ms.
2020.07.14 15:12:51.440 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 302: SymbolInfoDouble(Symb,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)] = 7 ms.
2020.07.14 15:13:02.388 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 302: SymbolInfoDouble(Symb,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)] = 9 ms.
2020.07.14 15:13:12.481 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 302: SymbolInfoDouble(Symb,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)] = 7 ms.
2020.07.14 15:13:15.257 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 302: SymbolInfoDouble(Symb,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)] = 9 ms.
2020.07.14 15:13:20.100 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 302: SymbolInfoDouble(Symb,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)] = 7 ms.
2020.07.14 15:13:21.231 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 302: SymbolInfoDouble(Symb,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)] = 7 ms.
2020.07.14 15:13:24.804 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 302: SymbolInfoDouble(Symb,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)] = 7 ms.
2020.07.14 15:13:51.011 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 284: HistorySelect(Tick.time,INT_MAX)] = 5 ms.
2020.07.14 15:14:04.974 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 302: SymbolInfoDouble(Symb,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)] = 7 ms.
2020.07.14 15:14:16.980 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 302: SymbolInfoDouble(Symb,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)] = 8 ms.
2020.07.14 15:14:19.649 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 302: SymbolInfoDouble(Symb,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)] = 7 ms.
2020.07.14 15:14:39.829 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 302: SymbolInfoDouble(Symb,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)] = 7 ms.
2020.07.14 15:14:43.232 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 302: SymbolInfoDouble(Symb,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)] = 7 ms.
2020.07.14 15:14:46.546 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 302: SymbolInfoDouble(Symb,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)] = 7 ms.
2020.07.14 15:14:57.384 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 302: SymbolInfoDouble(Symb,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)] = 6 ms.
2020.07.14 15:15:02.930 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 302: SymbolInfoDouble(Symb,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)] = 8 ms.
2020.07.14 15:15:04.931 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 302: SymbolInfoDouble(Symb,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)] = 7 ms.
2020.07.14 15:16:16.174 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 302: SymbolInfoDouble(Symb,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)] = 7 ms.
2020.07.14 15:16:23.289 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 302: SymbolInfoDouble(Symb,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)] = 8 ms.
2020.07.14 15:16:32.168 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 302: SymbolInfoDouble(Symb,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)] = 7 ms.


К сожалению, быстро штатным способом не посмотреть количество сделок/ордеров.

Во время работы скрипта новых ордеров/сделок не создавалось. Позиций нет.

MT5 и скорость в боевом исполнении
MT5 и скорость в боевом исполнении
  • 2020.06.04
  • www.mql5.com
MT5 - шустрая платформа. Но есть узкие горлышки, которые сводят на нет все старания быстрой торговли...
 
fxsaber:

К сожалению, быстро штатным способом не посмотреть количество сделок/ордеров.

Это же касается и торгового оборота. Вроде, важный показатель.

Просьба подумать о реализации защиты от случайного закрытия Терминала/Тестера. К сожалению, сейчас легко случайно закрыть боевой Терминал или исследовательский (Оптимизатор работает).

 
fxsaber:

Во время работы скрипта новых ордеров/сделок не создавалось. Позиций нет.

Дополню лог (убрал множество сообщений с TickValue). 
2020.07.14 15:17:28.964 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 284: HistorySelect(Tick.time,INT_MAX)] = 1 ms.
2020.07.14 15:17:50.053 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 280: CopyTicks(Symb,Ticks,COPY_TICKS_ALL,0,1)] = 1 ms.
2020.07.14 15:18:19.944 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 281: CopyTicks(Symb,Ticks,COPY_TICKS_ALL,Tick.time_msc)] = 1 ms.
2020.07.14 15:18:21.357 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 290: HistoryDealSelect(0)] = 1 ms.
2020.07.14 15:21:05.593 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 282: CopyTicksRange(Symb,Ticks,COPY_TICKS_ALL,Tick.time_msc)] = 7 ms.
2020.07.14 15:21:28.971 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 284: HistorySelect(Tick.time,INT_MAX)] = 1 ms.
2020.07.14 15:21:46.666 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 284: HistorySelect(Tick.time,INT_MAX)] = 1 ms.
2020.07.14 15:21:57.865 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 284: HistorySelect(Tick.time,INT_MAX)] = 1 ms.
2020.07.14 15:23:41.041 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 324: AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)] = 2 ms.
2020.07.14 15:24:04.443 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 329: OrderCheck(Request,CheckResult)] = 2 ms.
2020.07.14 15:25:37.666 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 284: HistorySelect(Tick.time,INT_MAX)] = 1 ms.
2020.07.14 15:25:40.660 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 284: HistorySelect(Tick.time,INT_MAX)] = 1 ms.
2020.07.14 15:25:58.195 Test6 (XAUUSD,M1)       Alert: Time[Test6.mq5 329: OrderCheck(Request,CheckResult)] = 1 ms.
 
Версия 2532 открывается справка на Английском. Должна открываться и раньше открывалась на Русском.
 
Vladimir Pastushak:
Версия 2532 открывается справка на Английском. Должна открываться и раньше открывалась на Русском.

Проверил - не подтверждается. У вас редактор с каким интерфейсом открыт?

 
Rashid Umarov:

Проверил - не подтверждается. У вас редактор с каким интерфейсом открыт?

У меня подтверждается. Справка терминала и редактора открывается на английском, при русском языке интерфейса.

UPD: После удаления папки Help снова загружается английский мануал.

UPD2: У меня запуск с /portable

 
Rashid Umarov:

Проверил - не подтверждается. У вас редактор с каким интерфейсом открыт?


Временный выход из проблемы, переименовать файл mql5_russian в mql5 и удалив файл .chm

 
Renat Fatkhullin:

Уже выпустили обновление беты

Если терминал сам не работает, то возьмите инсталлер с этого сайта и поставьте поверх - все данные будут сохранены

Спасибо, но я сделал откат на 2530 и обновляться пока погожу.
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