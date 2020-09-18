О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 42

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Younga:

Это место хорошо выглядит - токо странное ощущение - все время "тругольник" был идеальным , а потом раз - расширение(между днями) - ну типа ошибки

Может за счёт расширения ночного спреда. Борьба ДЦ с ночными скальперами.

 
khorosh:

Может за счёт расширения ночного спреда. Борьба ДЦ с ночными скальперами.

значит и заработать не дадут...
 
Younga:
значит и заработать не дадут...

На треугольнике не заработать. Слишком маленькие расхождения.

 
khorosh:

 Вчера тоже по фунту и евре открылся. Сегодня в плюсе, но пока не закрываю, рассчитываю на рост прибыли.


Закрылся, вроде как сигнал к закрытию появился.

 

Снова расхлопывается ... Вот на демке , как говорит автор "спокойно ждем прибыль"  , а если на реале ...

?

 
Evgeniy Chumakov:

Снова расхлопывается ... Вот на демке , как говорит автор "спокойно ждем прибыль"  , а если на реале ...

?

тренд идет пилой

предыдущий максимальный минус по Эквити можно считать максимальным подарком


;)

 

Доброе время суток форумчане и посетители данной ветки в особенности! :)

Сегодня сделку по системе ТС с моей модернизацией совершил! Собственно смотрите всё на скрине.

P.S. Просадка по сделкам составила не более 50% от маржи.

 
RomFil:

Доброе время суток форумчане и посетители данной ветки в особенности! :)

Сегодня сделку по системе ТС с моей модернизацией совершил! Собственно смотрите всё на скрине.

P.S. Просадка по сделкам составила не более 50% от маржи.


Как пропорции по лотам высчитывать?

 
Evgeniy Chumakov:


Как пропорции по лотам высчитывать?

Пока не скажу. Я её по своему считаю и мне самому не нравится, но пока другое предложить не могу - в течение сегодняшнего дня пропорция достигала аж 30 раз - это много ... :):):) И если я Вам скажу как лично я это делаю, то потом будете меня обвинять ... :)

 
RomFil:

Доброе время суток форумчане и посетители данной ветки в особенности! :)

Сегодня сделку по системе ТС с моей модернизацией совершил! Собственно смотрите всё на скрине.

P.S. Просадка по сделкам составила не более 50% от маржи.

Если вы указываете просадку в процентах от маржи, тогда вы обязаны указать плечо с которым работаете.

Иначе ваши слова выглядят мошенничеством.

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