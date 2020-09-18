О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 42
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Это место хорошо выглядит - токо странное ощущение - все время "тругольник" был идеальным , а потом раз - расширение(между днями) - ну типа ошибки
Может за счёт расширения ночного спреда. Борьба ДЦ с ночными скальперами.
Может за счёт расширения ночного спреда. Борьба ДЦ с ночными скальперами.
значит и заработать не дадут...
На треугольнике не заработать. Слишком маленькие расхождения.
Вчера тоже по фунту и евре открылся. Сегодня в плюсе, но пока не закрываю, рассчитываю на рост прибыли.
Закрылся, вроде как сигнал к закрытию появился.
Снова расхлопывается ... Вот на демке , как говорит автор "спокойно ждем прибыль" , а если на реале ...
?
Снова расхлопывается ... Вот на демке , как говорит автор "спокойно ждем прибыль" , а если на реале ...
?
тренд идет пилой
предыдущий максимальный минус по Эквити можно считать максимальным подарком
;)
Доброе время суток форумчане и посетители данной ветки в особенности! :)
Сегодня сделку по системе ТС с моей модернизацией совершил! Собственно смотрите всё на скрине.
P.S. Просадка по сделкам составила не более 50% от маржи.
Доброе время суток форумчане и посетители данной ветки в особенности! :)
Сегодня сделку по системе ТС с моей модернизацией совершил! Собственно смотрите всё на скрине.
P.S. Просадка по сделкам составила не более 50% от маржи.
Как пропорции по лотам высчитывать?
Как пропорции по лотам высчитывать?
Пока не скажу. Я её по своему считаю и мне самому не нравится, но пока другое предложить не могу - в течение сегодняшнего дня пропорция достигала аж 30 раз - это много ... :):):) И если я Вам скажу как лично я это делаю, то потом будете меня обвинять ... :)
Доброе время суток форумчане и посетители данной ветки в особенности! :)
Сегодня сделку по системе ТС с моей модернизацией совершил! Собственно смотрите всё на скрине.
P.S. Просадка по сделкам составила не более 50% от маржи.
Если вы указываете просадку в процентах от маржи, тогда вы обязаны указать плечо с которым работаете.
Иначе ваши слова выглядят мошенничеством.