О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 97
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Я на рынке больше 10 лет, малыш )
На овощном?
У меня примерно 8-9 лет. А так аксакалы - это от 20-ти:)
Я на рынке больше 10 лет, малыш )
И до сих пор в плену иллюзий ...
Я даже удвоенным лотом долился:) 8 фокус обещает быть интересным:)
интересно
а направление ордеров какое?
интересно
а направление ордеров какое?
интересно
а направление ордеров какое?
Раз усредняются, значит против тренда.
Раз усредняются, значит против тренда.
по ходу так оно и есть
только больно часты усреднения для многолетнего опыта
чувствуется азарт
на сторожил депозита не похоже
Михаил, Вы все свои сделки называете фокусами. Какое значение Вы вкладываете в это понятие? Это иллюзия, осознанный обман людей с целью развеселить, удивить или концентрация могущества мысли в одной точке? Вроде как Вы сделки открываете, почему фокус то?
Эх, придется завтра снова в Макдональдс идти вместо нормального ресторана:)
я уже говорил про желтенькое
;)