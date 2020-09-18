О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 97

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Mikhael1983:
Я на рынке больше 10 лет, малыш )


На овощном?

 
Ну если серьезно: на форе 10 лет - немного, начало так сказать:)
У меня примерно 8-9 лет. А так аксакалы - это от 20-ти:)
 
Mikhael1983:
Я на рынке больше 10 лет, малыш )

И до сих пор в плену иллюзий ...

 
b2v:

Я даже удвоенным лотом долился:) 8 фокус обещает быть интересным:)

интересно

а направление ордеров какое?

 
Renat Akhtyamov:

интересно

а направление ордеров какое?

Туда же. Автор пока не обманывал.
 
Renat Akhtyamov:

интересно

а направление ордеров какое?

Раз усредняются, значит против тренда.

 
khorosh:

Раз усредняются, значит против тренда.

по ходу так оно и есть

только больно часты усреднения для многолетнего опыта

чувствуется азарт

на сторожил депозита не похоже

[Удален]  
Mikhael1983:

Михаил, Вы все свои сделки называете фокусами. Какое значение Вы вкладываете в это понятие? Это иллюзия, осознанный обман людей с целью развеселить, удивить или концентрация могущества мысли в одной точке? Вроде как Вы сделки открываете, почему фокус то?

 
Да сглазили, радуйтесь:) Уже -500-600$ где-то.
Эх, придется завтра снова в Макдональдс идти вместо нормального ресторана:)
 

я уже говорил про желтенькое

;)


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