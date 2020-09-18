О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 38

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Чем больше версий народ построит о том, почему мне не удастся закрыть сделки в плюсе, тем забавнее будет скорое закрытие их в профите ) 
 
Vitaly Muzichenko:

Серьёзно?

он из форекса не вылезал :-)

хедж = снижение риска (и прибыльности заодно) за счёт заключения сделок на смежных/производных рынках и по зависимым инструментам. Внутри MT4 хеджирование как таковое невозможно - всё инструменты равнозначны и рынок один и тот-же.

можно хедживать сделку buy EURUSD по фьючерсам и опционам. Можно покупкой/продажей бондов или акций или их производных. А вот сделками по GBPUSD и EURGBP уже нельзя. Штука схожая, но это обманка

 
Mikhael1983:
Чем больше версий народ построит о том, почему мне не удастся закрыть сделки в плюсе, тем забавнее будет скорое закрытие их в профите ) 

ага, оччччень скоро закроются

математику же я выложил, там хоть заумничайся, но все равно будет так, как у меня

 
Renat Akhtyamov:

ага, оччччень скоро закроются

математику же я выложил, там хоть заумничайся, но все равно будет так, как у меня

:)  

Все, фокусы закончились, Коперфильд застрял в китайской стене.


Евра ы

 
Mikhael1983:
Чем больше версий народ построит о том, почему мне не удастся закрыть сделки в плюсе, тем забавнее будет скорое закрытие их в профите ) 

Взаимно, чем больше вы "кричите" что вы не можете не получить прибыль в 100% случаев, тем забавнее будет наблюдать как вы будете объяснять когда этого не случится ))

 
Maxim Kuznetsov:

можно хедживать сделку buy EURUSD по фьючерсам и опционам. Можно покупкой/продажей бондов или акций или их производных. А вот сделками по GBPUSD и EURGBP уже нельзя. Штука схожая, но это обманка

А вот все же, если кратковременно ;) хедживать сделку buy EURUSD сделками по GBPUSD и EURGBP с, разумеется, продвинутой балансировкой объемов, то, как правило (но разумеется не в 100% случаев) - результат, некоторе время (пара-тройка часов), болтается в диапазоне +-5-7% от залоговых средств (при определенном значении кредитного плеча) и потом вся эта радость отваливает либо в плюс либо в драматический минус.

Вопрос - когда закрывать эту конструкцию? Может в самом начале при достижении этих 5% или меньше? И вообще правильно ли привязываться к залоговым средствам?

Я пока моделирую различные исходы...

Или вот например сделки по GBPUSD и EURGBP хеджировать сделками по USDCHF и EURCHF через эквивалентный объем EURUSD, открывая четверку? Это вообще работает? )))

 
Mikhael1983:
Чем больше версий народ построит о том, почему мне не удастся закрыть сделки в плюсе, тем забавнее будет скорое закрытие их в профите ) 

Уважаемые коллеги и особенно ТС!

Собственно я разобрался в построениях предлагаемого метода и скажу, что достаточно занимательно всё получается.

У самого ТС явно что-то в вычислениях "по сбивалось", либо он сознательно вводит в заблуждение люд частной ... :) Т.к. в пятницу вечером надо было продавать фунт, а евро покупать в пропорциях где-то 1:7 ... :)

В прилагаемом рисунке три графика EURUSD, GBPUSD и преобразованные вычисления, где с сиреневой линией ещё сигнальная сглажена индикатором SMA.

Если смещать окно, то сигнальная всегда удаляется от середины и потом возвращается. От середины может обратно либо на другую сторону - это всегда происходит (ну по крайней мере я попробовал выборочно на нескольких инструментах и везде одинаково).

Так вот заметил, что если график сигнальной поворачивается к середине и есть самый лучший вход. Профит можно получить за несколько десятков баров (редко единицы и сотни баров). Если вдруг сигнальная снова от середины пошла, то на развороте доливаться можно. 

Похоже ТС никак не может автоматизировать это детище. Возможно в течение этой недели появится у меня время свободное, то я попробую запилить автомат и стейтом поделюсь.

Заметьте в районе 200 бара и фунт и евро надо было покупать ... :)

P.S. Торговать можно любые пары, только одного порядка - золото торговать можно с JPY*** к примеру, причём не важно есть там USD или нет. JPY*** с EURUSD не получиться ... :)


P.S.2 открытые сделки у ТС закроются в плюс - в этом уверен где-то в 95% ... :)

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Линии индикаторов
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Линии индикаторов
  • www.mql5.com
Некоторые технические индикаторы имеют несколько отрисовываемых на графике буферов. Нумерация индикаторных буферов начинается с 0. При копировании значений индикатора функцией CopyBuffer() в массив типа double для некоторых индикаторов можно указывать не номер копируемого буфера, а идентификатор этого буфера.
Файлы:
tfn_GE.png  42 kb
 
Вот ещё картинка ауди и навоз ... 
Файлы:
i8c_AN.png  96 kb
 
RomFil:

...

Заметьте в районе 200 бара и фунт и евро надо было покупать ... :)

...

P.S.2 открытые сделки у ТС закроются в плюс - в этом уверен где-то в 95% ... :)

Если будете покупать  фунт и евро, то это будет не парный трейдинг, поскольку при парном трейдинге, предполагается  наличие хеджирования. А в этом случае его не будет. Это просто торговля двумя символами, но не парный трейдинг. Входить  в одном направлении на двух инструментах при парном трейдинге нужно только на инструментах с обратной корреляцией, например  EURUSD и USDCHF.

 
khorosh:

Если будете покупать  фунт и евро, то это будет не парный трейдинг, поскольку при парном трейдинге, предполагается  наличие хеджирования. А в этом случае его не будет. Это просто торговля двумя символами, но не парный трейдинг. Входить  в одном направлении на двух инструментах при парном трейдинге нужно только на инструментах с обратной корреляцией, например  EURUSD и USDCHF.

Возможно! Честно говоря надо статистику набирать по подобным пАттернам. На истории как видите все "гуру" ... :) Естественно надо условия открытия позиций подбирать, в том числе "раздвижку" графиков + тот же график, но с пропорциями лотов и пр.

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