О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 38
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Серьёзно?
он из форекса не вылезал :-)
хедж = снижение риска (и прибыльности заодно) за счёт заключения сделок на смежных/производных рынках и по зависимым инструментам. Внутри MT4 хеджирование как таковое невозможно - всё инструменты равнозначны и рынок один и тот-же.
можно хедживать сделку buy EURUSD по фьючерсам и опционам. Можно покупкой/продажей бондов или акций или их производных. А вот сделками по GBPUSD и EURGBP уже нельзя. Штука схожая, но это обманка
Чем больше версий народ построит о том, почему мне не удастся закрыть сделки в плюсе, тем забавнее будет скорое закрытие их в профите )
ага, оччччень скоро закроются
математику же я выложил, там хоть заумничайся, но все равно будет так, как у меня
ага, оччччень скоро закроются
математику же я выложил, там хоть заумничайся, но все равно будет так, как у меня
:)
Все, фокусы закончились, Коперфильд застрял в китайской стене.
Чем больше версий народ построит о том, почему мне не удастся закрыть сделки в плюсе, тем забавнее будет скорое закрытие их в профите )
Взаимно, чем больше вы "кричите" что вы не можете не получить прибыль в 100% случаев, тем забавнее будет наблюдать как вы будете объяснять когда этого не случится ))
можно хедживать сделку buy EURUSD по фьючерсам и опционам. Можно покупкой/продажей бондов или акций или их производных. А вот сделками по GBPUSD и EURGBP уже нельзя. Штука схожая, но это обманка
А вот все же, если кратковременно ;) хедживать сделку buy EURUSD сделками по GBPUSD и EURGBP с, разумеется, продвинутой балансировкой объемов, то, как правило (но разумеется не в 100% случаев) - результат, некоторе время (пара-тройка часов), болтается в диапазоне +-5-7% от залоговых средств (при определенном значении кредитного плеча) и потом вся эта радость отваливает либо в плюс либо в драматический минус.
Вопрос - когда закрывать эту конструкцию? Может в самом начале при достижении этих 5% или меньше? И вообще правильно ли привязываться к залоговым средствам?
Я пока моделирую различные исходы...
Или вот например сделки по GBPUSD и EURGBP хеджировать сделками по USDCHF и EURCHF через эквивалентный объем EURUSD, открывая четверку? Это вообще работает? )))
Чем больше версий народ построит о том, почему мне не удастся закрыть сделки в плюсе, тем забавнее будет скорое закрытие их в профите )
Уважаемые коллеги и особенно ТС!
Собственно я разобрался в построениях предлагаемого метода и скажу, что достаточно занимательно всё получается.
У самого ТС явно что-то в вычислениях "по сбивалось", либо он сознательно вводит в заблуждение люд частной ... :) Т.к. в пятницу вечером надо было продавать фунт, а евро покупать в пропорциях где-то 1:7 ... :)
В прилагаемом рисунке три графика EURUSD, GBPUSD и преобразованные вычисления, где с сиреневой линией ещё сигнальная сглажена индикатором SMA.
Если смещать окно, то сигнальная всегда удаляется от середины и потом возвращается. От середины может обратно либо на другую сторону - это всегда происходит (ну по крайней мере я попробовал выборочно на нескольких инструментах и везде одинаково).
Так вот заметил, что если график сигнальной поворачивается к середине и есть самый лучший вход. Профит можно получить за несколько десятков баров (редко единицы и сотни баров). Если вдруг сигнальная снова от середины пошла, то на развороте доливаться можно.
Похоже ТС никак не может автоматизировать это детище. Возможно в течение этой недели появится у меня время свободное, то я попробую запилить автомат и стейтом поделюсь.
Заметьте в районе 200 бара и фунт и евро надо было покупать ... :)
P.S. Торговать можно любые пары, только одного порядка - золото торговать можно с JPY*** к примеру, причём не важно есть там USD или нет. JPY*** с EURUSD не получиться ... :)
P.S.2 открытые сделки у ТС закроются в плюс - в этом уверен где-то в 95% ... :)
...
Заметьте в районе 200 бара и фунт и евро надо было покупать ... :)
...
P.S.2 открытые сделки у ТС закроются в плюс - в этом уверен где-то в 95% ... :)
Если будете покупать фунт и евро, то это будет не парный трейдинг, поскольку при парном трейдинге, предполагается наличие хеджирования. А в этом случае его не будет. Это просто торговля двумя символами, но не парный трейдинг. Входить в одном направлении на двух инструментах при парном трейдинге нужно только на инструментах с обратной корреляцией, например EURUSD и USDCHF.
Если будете покупать фунт и евро, то это будет не парный трейдинг, поскольку при парном трейдинге, предполагается наличие хеджирования. А в этом случае его не будет. Это просто торговля двумя символами, но не парный трейдинг. Входить в одном направлении на двух инструментах при парном трейдинге нужно только на инструментах с обратной корреляцией, например EURUSD и USDCHF.
Возможно! Честно говоря надо статистику набирать по подобным пАттернам. На истории как видите все "гуру" ... :) Естественно надо условия открытия позиций подбирать, в том числе "раздвижку" графиков + тот же график, но с пропорциями лотов и пр.