О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 77
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Проверил, правильно будет так: EURUSD / GBPUSD = EURGBP
красная линия EURUSD / GBPUSD, синяя EURGBP, есть небольшие расхождения
не
я говорил совсем о другом,
то есть о том, которое Олег за 5 минут пишет
Заглянул с утра в терминал. Изумился. Сделки по USDJPY закрыты по ТП, 200 с небольшим долларов прибыли. Сделки по EURJPY висят в рынке, минус 30 с небольшим долларов убытка.
Присмотрелся, и увидел, что ТП какие-то странные, маленькие. По-видимому, в момент долития я обновил ТП и СЛ для первых двух пар сделок, и установил для третьей (доливающей) пары, и вместо 200 пипс установил 20 (!!!). Ужасно. Фокус оказался смазанным.
Закрыл сделки по EURJPY. Суммарно 198 долларов прибыли.
P.S. Выставляю СЛ и ТП полуавтоматическим скриптом, который берёт величину ТП и СЛ из текстового файла, в котором не пропечатался лишний нолик. Позор мне.
Впрочем, сделки и так пора было уже закрывать, текущее (на 7 утра мск) рассогласование 11 попугаев:
Поехал на работу, жаль что фокус немного смазавшимся получился, но тем не менее получился. Вечером покажу фокус № 8.
тонко пытался намекнуть что eurusd возможно не eur/usd а eur/usd/usd по крайней мере мне иногда так кажется :-)
Графически - из "гиперболы" вычесть прямую в точке их касания и получится "парабола".
eurusd и usdeur никто не дает
Есть сомнения по приведённому расчёту. Там пишется, что приращения в долларах. А чтобы получить их в долларах, нужно умножить на лот и стоимость пункта. Ну допустим лот единичный, так что можно его не писать, а вот стоимость пункта нужна обязательно, поскольку у EURUSD и GBPUSD она =1, а вот у EURGBP примерно равна 1.3.
Заглянул с утра в терминал. Изумился. Сделки по USDJPY закрыты по ТП, 200 с небольшим долларов прибыли. Сделки по EURJPY висят в рынке, минус 30 с небольшим долларов убытка.
Присмотрелся, и увидел, что ТП какие-то странные, маленькие. По-видимому, в момент долития я обновил ТП и СЛ для первых двух пар сделок, и установил для третьей (доливающей) пары, и вместо 200 пипс установил 20 (!!!). Ужасно. Фокус оказался смазанным.
Закрыл сделки по EURJPY. Суммарно 198 долларов прибыли.
P.S. Выставляю СЛ и ТП полуавтоматическим скриптом, который берёт величину ТП и СЛ из текстового файла, в котором не пропечатался лишний нолик. Позор мне.
Впрочем, сделки и так пора было уже закрывать, текущее (на 7 утра мск) рассогласование 11 попугаев:
Поехал на работу, жаль что фокус немного смазавшимся получился, но тем не менее получился. Вечером покажу фокус № 8.
Привет участникам ветки! Меня сегодня осенило ... Мне никак не давала покоя мысль того, что какой закон является основополагающим в методе предлагаемым ТС ("вероятностью" описанной вначале ветки здесь и не пахнет ...). Я по образованию физик и мне нужен закон, по которому работает всё вокруг меня ... :) Ну не то что закон, а по крайней мере общее понимание. Так вот меня не покидала мысль о том, что тут есть определённый закон и я его нашёл! Это закон сохранения энергии!!!
Теперь как это всё работает:
1) Вычитая один инструмент из другого мы получаем относительную скорость одной валюты против другой - правильно?
2) Потом эти относительные скорости умножаем сами валюты, но там ведь уже есть скорости изменения цен ...
3) Тем самым мы получаем скорости в квадрате, а это уже ускорение.
4) Всем известна формула Е=m*c2 ??? Именно её мы и имеем - мы получаем некую энергию "валюты".
5) Далее находится некое золотое сечение, к которому должны стремиться обе валюты.
6) Ускорение мы у обоих знаем. Энергия должна быть равна, ну и следовательно вычисляем пропорцию массы каждой валюты - а это ничто иное как объёмы ордеров.
Ну как-то так ... :)
С уважением, RomFil
Я по образованию физик ...
...
... скорости в квадрате, а это уже ускорение
Всё же похоже здесь собрались люди, употребляющие что-то очень сильное очень часто.
Ага употребляю! Много и разного, чтобы привыкания не было ... :):):)
Если подойти к вопросу с "математически теоретической" точки зрения, то я наверное (сам ещё просто не знаю) смогу с помощью нескольких сотен формул доказать свою мысль ... Но не буду. Для меня достаточно самого принципа, который я описал, и который кстати с некоторыми преобразованиями можно использовать на практике.
С уважением, RomFil
– А скажите, и в магазине можно также стенку приподнять?.. Ах, какoе пoлезнoе изoбретение!