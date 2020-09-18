О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 77

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Aleksei Stepanenko:

Проверил, правильно будет так: EURUSD / GBPUSD = EURGBP

красная линия EURUSD / GBPUSD, синяя EURGBP, есть небольшие расхождения

не

я говорил совсем о другом,

то есть о том, которое Олег за 5 минут пишет

 

Заглянул с утра в терминал. Изумился. Сделки по USDJPY закрыты по ТП, 200 с небольшим долларов прибыли. Сделки по EURJPY висят в рынке, минус 30 с небольшим долларов убытка.

Присмотрелся, и увидел, что ТП какие-то странные, маленькие. По-видимому, в момент долития я обновил ТП и СЛ для первых двух пар сделок, и установил для третьей (доливающей) пары, и вместо 200 пипс установил 20 (!!!). Ужасно. Фокус оказался смазанным.

Закрыл сделки по EURJPY. Суммарно 198 долларов прибыли.

P.S. Выставляю СЛ и ТП полуавтоматическим скриптом, который берёт величину ТП и СЛ из текстового файла, в котором не пропечатался лишний нолик. Позор мне.

Впрочем, сделки и так пора было уже закрывать, текущее (на 7 утра мск) рассогласование 11 попугаев: 

Поехал на работу, жаль что фокус немного смазавшимся получился, но тем не менее получился. Вечером покажу фокус № 8.

 
Maxim Kuznetsov:

тонко пытался намекнуть что eurusd возможно не eur/usd а eur/usd/usd по крайней мере мне иногда так кажется :-)

Я аж кофеем облился от смеха. Не могу поверить, что люди это пишут всерьёз. 
 
b2v:

Графически  - из "гиперболы" вычесть прямую в точке их касания и получится "парабола".
Может, они все употребляют что-нибудь сильное? 
 
b2v:
eurusd и usdeur никто не дает
Если Вы напряжете мозг, смотря на приведенные мной формулы для разложения сделки в пару сделок, то сможете доказать, что сделка по eurusd с точностью до коэффициента тождественна сделке по usdeur. Возможно, я покажу это позднее, когда буду за компом. 
 
khorosh:

Есть сомнения по приведённому расчёту. Там пишется, что приращения в долларах. А чтобы получить их в долларах, нужно умножить на лот и стоимость пункта. Ну допустим лот единичный, так что можно его не писать, а вот стоимость пункта нужна обязательно, поскольку у EURUSD и GBPUSD она =1, а вот у EURGBP примерно равна  1.3.

Лот в приведенных соотношениях единичный у ЕP и ED, у PD лот равен EP-в-момент-открытия сделок. Ничто не мешает Вам умножить всё уравнение на любой постоянный коэффициент, чтобы изменить объёмы ED и EP. 

Стоимость пункта EURGBP в момент закрытия сделок в PD-в-момент-закрытия раз больше стоимости пункта ED или PD. Там именно это и написано. Попробуйте ещё раз вдуматься в написанное. 
 
Mikhael1983:

Заглянул с утра в терминал. Изумился. Сделки по USDJPY закрыты по ТП, 200 с небольшим долларов прибыли. Сделки по EURJPY висят в рынке, минус 30 с небольшим долларов убытка.

Присмотрелся, и увидел, что ТП какие-то странные, маленькие. По-видимому, в момент долития я обновил ТП и СЛ для первых двух пар сделок, и установил для третьей (доливающей) пары, и вместо 200 пипс установил 20 (!!!). Ужасно. Фокус оказался смазанным.

Закрыл сделки по EURJPY. Суммарно 198 долларов прибыли.

P.S. Выставляю СЛ и ТП полуавтоматическим скриптом, который берёт величину ТП и СЛ из текстового файла, в котором не пропечатался лишний нолик. Позор мне.

Впрочем, сделки и так пора было уже закрывать, текущее (на 7 утра мск) рассогласование 11 попугаев: 

Поехал на работу, жаль что фокус немного смазавшимся получился, но тем не менее получился. Вечером покажу фокус № 8.

Привет участникам ветки! Меня сегодня осенило ... Мне никак не давала покоя мысль того, что какой закон является основополагающим в методе предлагаемым ТС ("вероятностью" описанной вначале ветки здесь и не пахнет ...). Я по образованию физик и мне нужен закон, по которому работает всё вокруг меня ... :) Ну не то что закон, а по крайней мере общее понимание. Так вот меня не покидала мысль о том, что тут есть определённый закон и я его нашёл! Это закон сохранения энергии!!!

Теперь как это всё работает:

1) Вычитая один инструмент из другого мы получаем относительную скорость одной валюты против другой - правильно?

2) Потом эти относительные скорости умножаем сами валюты, но там ведь уже есть скорости изменения цен ...

3) Тем самым мы получаем скорости в квадрате, а это уже ускорение.

4) Всем известна формула Е=m*c2 ??? Именно её мы и имеем - мы получаем некую энергию "валюты".

5) Далее находится некое золотое сечение, к которому должны стремиться обе валюты.

6) Ускорение мы у обоих знаем. Энергия должна быть равна, ну и следовательно вычисляем пропорцию массы каждой валюты - а это ничто иное как  объёмы ордеров.


Ну как-то так ... :)


С уважением, RomFil

 
RomFil:

Я по образованию физик ...

...

... скорости в квадрате, а это уже ускорение 

Всё же похоже здесь собрались люди, употребляющие что-то очень сильное очень часто. 

Ну или в детском саду дают недостаточно качественное образование в области общей физики. 

Кстати, всем известная формула E = m*c^2 станет верной, если написать так: E = (плюс/минус) m*c^2, да простят меня читатели за то, что не смог на телефоне найти +/- одним символом. 
 
Mikhael1983:
Всё же похоже здесь собрались люди, употребляющие что-то очень сильное очень часто. 

Ну или в детском саду дают недостаточно качественное образование в области общей физики. 

Кстати, всем известная формула E = m*c^2 станет верной, если написать так: E = (плюс/минус) m*c^2, да простят меня читатели за то, что не смог на телефоне найти +/- одним символом. 

Ага употребляю! Много и разного, чтобы привыкания не было ... :):):)

Если подойти к вопросу с "математически теоретической" точки зрения, то я наверное (сам ещё просто не знаю) смогу с помощью нескольких сотен формул доказать свою мысль ... Но не буду. Для меня достаточно самого принципа, который я описал, и который кстати с некоторыми преобразованиями можно использовать на практике.

С уважением, RomFil

 

– А скажите, и в магазине можно также стенку приподнять?..  Ах, какoе пoлезнoе изoбретение!

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