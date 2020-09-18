О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 76
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ок
спред = 1/аск - 1/бид
так и запишем - спред отрицательный...
так и запишем - спред отрицательный...
хаха
точно
;)
такое нам подкинуло бы деньжат, несомненно
ну это мечты
я пас
eurusd и usdeur никто не дает:) А разные числитель и знаменатель не проходят.
И движуха должна быть 10%, чтобы 1% заработать (квадрат же).
Не подходит фора. Другие рынки - там опционщики.
такое годится?
https://www.mql5.com/ru/forum/330536
А нужно вот что (красный инструмент):
индикатор написать по твоей формулЕ " EURUSD - GBPUSD = EUR/GBP " времени надо пять минут
Смущаюсь уточнить, может Ренат имел ввиду EURUSD - GBPUSD = EURGBP ?
В левой части отрицательное число, в правой положительное.)
Смущаюсь уточнить, может Ренат имел ввиду EURUSD - GBPUSD = EURGBP ?
Не надо смущаться.
Вот его высказывание дословно :
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
О неравной вероятности движения цены вверх или вниз
Renat Akhtyamov, 2020.01.21 19:01
нет, не ломайте голову
наложите пары на один график такого плана:
EURUSD, GBPUSD, EURGBP
будет так, как я выше сказал, независимо от размера движений
то есть:
EURUSD - GBPUSD = EUR/GBP
которому мною дана однозначная оценка :
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
О неравной вероятности движения цены вверх или вниз
Олег avtomat, 2020.01.21 20:03
Чушь
Проверил, правильно будет так: EURUSD / GBPUSD = EURGBP
красная линия EURUSD / GBPUSD, синяя EURGBP, есть небольшие расхождения
Проверил, правильно будет так: EURUSD / GBPUSD = EURGBP
красная линия EURUSD / GBPUSD, синяя EURGBP, есть небольшие расхождения
Ну это само собой разумеется. Но речь то ведь идёт не об этом.
Ну это само собой разумеется. Но речь то ведь идёт не об этом.
Да, там у Рената какая-то ошибка. Может он что-то хитрое сказал, но я не понял.
В левой части отрицательное число, в правой положительное.)
Точно!