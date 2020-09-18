О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 76

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Renat Akhtyamov:

ок

спред = 1/аск - 1/бид

так и запишем - спред отрицательный...

 
Maxim Kuznetsov:

так и запишем - спред отрицательный...

хаха

точно

;)

такое нам подкинуло бы деньжат, несомненно

ну это мечты

я пас

 
b2v:
eurusd и usdeur никто не дает:) А разные числитель и знаменатель не проходят.
И движуха должна быть 10%, чтобы 1% заработать (квадрат же).
Не подходит фора. Другие рынки - там опционщики.

такое годится?

https://www.mql5.com/ru/forum/330536

Две пары AUDGBP - GBPAUD - это нормально?
Две пары AUDGBP - GBPAUD - это нормально?
  • 2020.01.15
  • www.mql5.com
Общее обсуждение: Две пары AUDGBP - GBPAUD - это нормально?
 
Может и стоит посмотреть. audgbp не видел еще. В любом случае нужно движуха на 100 пунктов, чтобы 10 взять. Комсой и спрэдом думаю зарежут.
А нужно вот что (красный инструмент):
Файлы:
xxx.png  5 kb
[Удален]  
Олег avtomat:

индикатор написать по твоей формулЕ  " EURUSD - GBPUSD = EUR/GBP "  времени надо пять минут

Смущаюсь уточнить, может Ренат имел ввиду EURUSD - GBPUSD = EURGBP ? 
 
Aleksei Stepanenko:
Смущаюсь уточнить, может Ренат имел ввиду EURUSD - GBPUSD = EURGBP ? 

В левой части отрицательное число, в правой положительное.)

[Удален]  
Aleksei Stepanenko:
Смущаюсь уточнить, может Ренат имел ввиду EURUSD - GBPUSD = EURGBP ? 

Не надо смущаться.

Вот его высказывание дословно :

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

О неравной вероятности движения цены вверх или вниз

Renat Akhtyamov, 2020.01.21 19:01

нет, не ломайте голову

наложите пары на один график такого плана:

EURUSD, GBPUSD, EURGBP

будет так, как я выше сказал, независимо от размера движений

то есть:

EURUSD - GBPUSD = EUR/GBP

которому мною дана однозначная оценка :

[Удален]  

Проверил, правильно будет так: EURUSD / GBPUSD = EURGBP

красная линия EURUSD / GBPUSD, синяя EURGBP, есть небольшие расхождения

[Удален]  
Aleksei Stepanenko:

Проверил, правильно будет так: EURUSD / GBPUSD = EURGBP

красная линия EURUSD / GBPUSD, синяя EURGBP, есть небольшие расхождения

Ну это само собой разумеется.  Но речь то ведь идёт не об этом.

[Удален]  
Олег avtomat:

Ну это само собой разумеется.  Но речь то ведь идёт не об этом.

Да, там у Рената какая-то ошибка. Может он что-то хитрое сказал, но я не понял.


khorosh:

В левой части отрицательное число, в правой положительное.)

Точно!

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