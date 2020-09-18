О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 79
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это Вам в ту компанию, возьмите семечки и на лавочку
Я подгоню машинку и полечитесь
Компания неплоха, прямо сказать. Мичио Каку (вместе с Мадонной, хе-хе) входит в список ста умнейших людей Нью-Йорка )
чо ж они не подлетают до сих пор с такой гениальной ФормулЕ?
как зеркальный вариант - всасывание в Землю
утопия короче говоря
;)
насчет Нобеля - ошибки находят уже после премии, как не странно ;)
чо ж они не подлетают до сих пор с такой гениальной ФормулЕ?
как зеркальный вариант - всасывание в Землю
утопия короче говоря
;)
Ошибки нет. Море Дирака - признанный научный факт. Заметим, что уравнение Дирака выбито на камне Вестминстерского аббатства, неподалеку от могилы сэра Исаака Ньютона именно по причине признания сего факта (включая поразивший Вас минус).
бедняжки, камни пришлось долбить...
скорее всего мозг из черепа выдавливало раз по скромнее способа изобразить свои мысли не нашлось
бедняжки, камни пришлось долбить...
скорее всего мозг из черепа выдавливало раз по скромнее способа изобразить свои мысли не нашлось
Обычное дело. Уравнение Л. Больцмана тоже выбито в камне на его могиле. Не завидуйте, понятное дело, что на Вашей могиле, в отличие от могил Дирака и Больцмана, выбить нечего, но такова жизнь.
да я и не завидую
я когда физику сдавал, формулы не запомниал, а мысленно выводил, причем не изображая их не где
на бумаге был только результат
а в Вашем наложении лажа, уже во второй строке рассуждения
это стопудово
так что, адьюпродолжаем фокусы, а я жду когда ошибка всплывет и смертельно повлияет на эквити
... на Вашей могиле выбить нечего,
Ну не скажи. А это:
Ну не скажи. А это:
вечером картинки, как и обещал
просто я думал такой продвинутый спец по ТА сам додумается и покажет нам
но кроме смеха у него пока не получается такое
вечером картинки, как и обещал