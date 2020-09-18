О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 80
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И вечер уже будет по теме.
Вам сюда: Мичио Каку (американский физик-теоретик японского происхождения) Физика невозможного. В издании 2013 года на странице 123 Вы в популярной форме (доступной для понимания) сможете узреть обсуждение сего поразившего Вас факта. Вкратце: по сути с догадки об этом минусе начался путь Дирака к предсказанию позитрона, за что позднее он был удостоен Нобелевской премии по физике. Рекомендую употреблять хороший кофе )
Позитрон, Каку, Море Дирака, могила Исаака Ньютона, торговля USDEUR и выкладки - сделали мой день! Спасибо )) Осталось только вывернуть трусы наизнанку и надеть их поверх джинс, предварительно заправив в них пальто, носки разумеется поверх обуви - иначе ничего не получится. Я все правильно понял?
Хотя, надо признать, Исаак Ньютон мне в кое чём помог ))
я когда физику сдавал, формулы не запомниал, а мысленно выводил, причем не изображая их не где
Признак логика, а такие обычно видят всё насквозь. Странно, что происходит такой диссонанс мнений с ТС
Хлопцы, не стоит пренебрежительно относится к мнению другого человека. Даже низкий уровень интеллекта собеседника не даёт право для язвительности, потому что такие люди иногда показывают удивительную мудрость жизни. А у нас здесь у всех высокий интеллект. Возможно ваш собеседник пытается донести вам важные мысли, а вы не понимаете его, а может он и ошибается. Кто знает как правильно? Мы все здесь пыль человечества. Слегка надменные посты читать не очень приятно, а по существу с учтивостью и уважением, приятно. Вот такие дела.
Надеюсь, это закончит споры:)
И вечер уже будет по теме.
Эх, до вечера ждать, что же там, телефон архив не открывает...
а там, вируса вроде не показало
про EURUSD-GBPUSD=EUR/GBP
то есть такое может случиться, но даже с точностью до второго знака только после пары чёрных лебедей :-)
или с масштабным коэффициентом, и это будет подгонкой под результат
Там про: buy eurgbp = buy eurusd + eurgbp*sell gbpusd и просто разность заодно с графиками на живых данных.
"Похожесть" формы есть - корреляция примерно на 80%.
P.S. Win10 вирусов не показывает. Касперских и т.п. не стоит.
Спасибо вам за эту ветку! Заставили меня снова подумать о хитросплетениях парного трейдинга.) И появились первые плоды. По крайней мере сегодня понял, что действительно парный трейдинг имеет преимущество и объяснение очень простое. Если бы кто-то мне его привёл раньше я бы не бросил в своё время заниматься этим видом трейдинга , а уже давно бы довёл его до успеха. Ну раз об этом мне никто не рассказал, то и я не буду рассказывать. А то все кинутся заниматься парным трейдингом.)))