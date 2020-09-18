О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 80

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Надеюсь, это закончит споры:)
И вечер уже будет по теме. 
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Mikhael1983:
Вам сюда: Мичио Каку (американский физик-теоретик японского происхождения) Физика невозможного. В издании 2013 года на странице 123 Вы в популярной форме (доступной для понимания) сможете узреть обсуждение сего поразившего Вас факта. Вкратце: по сути с догадки об этом минусе начался путь Дирака к предсказанию позитрона, за что позднее он был удостоен Нобелевской премии по физике. Рекомендую употреблять хороший кофе )

Позитрон, Каку, Море Дирака, могила Исаака Ньютона, торговля USDEUR и выкладки - сделали мой день! Спасибо )) Осталось только вывернуть трусы наизнанку и надеть их поверх джинс, предварительно заправив в них пальто, носки разумеется поверх обуви - иначе ничего не получится. Я все правильно понял?

Хотя, надо признать, Исаак Ньютон мне в кое чём помог ))

 
Renat Akhtyamov:

я когда физику сдавал, формулы не запомниал, а мысленно выводил, причем не изображая их не где


Признак логика, а такие обычно видят всё насквозь. Странно, что происходит такой диссонанс мнений с ТС

[Удален]  

Хлопцы, не стоит пренебрежительно относится к мнению другого человека. Даже низкий уровень интеллекта собеседника не даёт право для язвительности, потому что такие люди иногда показывают удивительную мудрость жизни. А у нас здесь у всех высокий интеллект. Возможно ваш собеседник пытается донести вам важные мысли, а вы не понимаете его, а может он и ошибается. Кто знает как правильно? Мы все здесь пыль человечества. Слегка надменные посты читать не очень приятно, а по существу с учтивостью и уважением, приятно. Вот такие дела.

 
Aleksei Stepanenko: 
Даже низкий уровень интеллекта собеседника не даёт право для язвительности
Наверное, соглашусь. Просто трудно удержаться от возражения совсем уж дикой дичи. Буду стараться быть толерантнее. Но также верно, что всё хорошо в меру. 
 
b2v:
Надеюсь, это закончит споры:)
И вечер уже будет по теме. 
Эх, до вечера ждать, что же там, телефон архив не открывает... 
[Удален]  
Mikhael1983:
Эх, до вечера ждать, что же там, телефон архив не открывает... 

а там, вируса вроде не показало

Снимок

 

про EURUSD-GBPUSD=EUR/GBP

то есть такое может случиться, но даже с точностью до второго знака только после пары чёрных лебедей :-)

или с масштабным коэффициентом, и это будет подгонкой под результат

 

Там про: buy eurgbp = buy eurusd + eurgbp*sell gbpusd и просто разность заодно с графиками на живых данных.
"Похожесть" формы есть  - корреляция примерно на 80%.

P.S. Win10 вирусов не показывает. Касперских и т.п. не стоит.

 
Mikhael1983:

Спасибо вам за эту ветку! Заставили меня снова подумать о хитросплетениях парного трейдинга.) И появились первые плоды. По крайней мере сегодня понял, что действительно парный трейдинг имеет преимущество и объяснение очень простое. Если бы кто-то мне его привёл раньше я бы не бросил в своё время заниматься этим видом трейдинга , а уже давно бы довёл его до успеха. Ну раз об этом мне никто не рассказал, то и я не буду рассказывать. А то все кинутся заниматься парным трейдингом.)))  

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