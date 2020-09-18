О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 40
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И это не хеджирование и не парный трейдинг, это торговля парой EURCHF, только с двойным расходом на спред.
Парный/хеджирование, это к примеру покупка AUD/CHF и продажа NZD/JPY
Специально проверил и сравнил максимальную относительную просадку для случая входа парами евра+фунт и для случая входа EURGBP. Вход 10 янв в 15:35. Просадка по EURGBP составила 28%, а для случая входа парами евра+фунт 20%. Для пар евра+фунт использовал индикатор EquityChartModeller, а для EURGBP непосредственно по её графику. Не знаю насколько это точно, но факт налицо - при парном трейдинге просадка меньше.
Специально проверил и сравнил максимальную относительную просадку для случая входа парами евра+фунт и для случая входа EURGBP. Вход 10 янв в 15:35. Просадка по EURGBP составила 28%, а для случая входа парами евра+фунт 20%. Для пар евра+фунт использовал индикатор EquityChartModeller, а для EURGBP непосредственно по её графику. Не знаю насколько это точно, но факт налицо - при парном трейдинге просадка меньше.
На EURGBP стоимость пункта не 1.0
Похоже ТС никак не может автоматизировать это детище. Возможно в течение этой недели появится у меня время свободное, то я попробую запилить автомат и стейтом поделюсь.
Скорее всего он пришел за помощью, прямо попросить не решился. :)
Скорее всего он пришел за помощью, прямо попросить не решился. :)
Возможно. Рассказал бы давно всю подноготную - общим бы умом помогли улучшить, и я думаю в том числе саму математическую модель. А там я думаю есть, что улучшать. Я ведь тоже не достиг полного соответствия ... Но выложенные ТС сигналы совпадают. Ну и внёс свои коррективы конечно - например в расчёт объемов сделок.
С уважением, RomFil
Ещё ... Правильно говорится утро вечера мудренее. Вся граальность картинок публикуемых ТС состоит в том, что по мере движения "окна", его смещения вправо, происходит масштабирование графиков, что естественно на истории прямо грааль. А в режиме онлайн возникают определённые вопросы. Правильно некоторые из участников ветки говорили что требуется форвард тест в тестере.
У меня вопрос к ТС: сколько там уже убытков своп принёс??? И текущие убытки сколько?
Просто мой анализ системы показывает, что ночью крыть убытки надо было, т.к. сжатие графиков было.
На EURGBP стоимость пункта не 1.0
Да, видимо я был неправ. Подобрал лоты, чтобы эквити максимально совпадали. Судя по картинке разница по просадке не существенная. Оранжевая линия - эвити евро и фунт. Голубая - эквити еврофунта. Можно попробовать треугольник торговать. " Треугольник будет выпит будь он хоть параллепипед.")))
Можно попробовать треугольник торговать.
Давно избитая тема. Спред, комиссия, проскальзывания, свопы съедают всю прибыль и утягивают в убыток каждый закрытый треугольник.
Давно избитая тема. Спред, комиссия, проскальзывания, свопы съедают всю прибыль и утягивают в убыток каждый закрытый треугольник.
Ах, как жаль!)
А куда автор ветки запропал?
Подозреваю что он сейчас пропадает в банке , т.к проблема с выводом прибыли с демо счёта.
Чтож , я предупреждал что с демки выводить сейчас проблема.
Да, видимо я был неправ. Подобрал лоты, чтобы эквити максимально совпадали. Судя по картинке разница по просадке не существенная. Оранжевая линия - эвити евро и фунт. Голубая - эквити еврофунта. Можно попробовать треугольник торговать. " Треугольник будет выпит будь он хоть параллепипед.")))
Динамическое изменение лота?