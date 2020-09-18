О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 40

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Vitaly Muzichenko:

И это не хеджирование и не парный трейдинг, это торговля парой  EURCHF, только с двойным расходом на спред.

Парный/хеджирование, это к примеру покупка AUD/CHF и продажа NZD/JPY

 Специально проверил и сравнил максимальную относительную просадку  для случая входа парами евра+фунт и для случая входа  EURGBP. Вход 10 янв в 15:35. Просадка по EURGBP составила 28%, а для случая входа парами евра+фунт 20%. Для пар евра+фунт использовал индикатор EquityChartModeller, а для  EURGBP непосредственно по её графику. Не знаю насколько это точно, но факт налицо - при парном трейдинге просадка меньше.

 
khorosh:

 Специально проверил и сравнил максимальную относительную просадку  для случая входа парами евра+фунт и для случая входа  EURGBP. Вход 10 янв в 15:35. Просадка по EURGBP составила 28%, а для случая входа парами евра+фунт 20%. Для пар евра+фунт использовал индикатор EquityChartModeller, а для  EURGBP непосредственно по её графику. Не знаю насколько это точно, но факт налицо - при парном трейдинге просадка меньше.

На EURGBP стоимость пункта не 1.0

 
RomFil:

Похоже ТС никак не может автоматизировать это детище. Возможно в течение этой недели появится у меня время свободное, то я попробую запилить автомат и стейтом поделюсь.

Скорее всего он пришел за помощью, прямо попросить не решился. :)

 
Martingeil:

Скорее всего он пришел за помощью, прямо попросить не решился. :)

Возможно. Рассказал бы давно всю подноготную - общим бы умом помогли улучшить, и я думаю в том числе саму математическую модель. А там я думаю есть, что улучшать. Я ведь тоже не достиг полного соответствия ... Но выложенные ТС сигналы совпадают. Ну и внёс свои коррективы конечно - например в расчёт объемов сделок.

С уважением, RomFil

 

Ещё ... Правильно говорится утро вечера мудренее. Вся граальность картинок публикуемых ТС состоит в том, что по мере движения "окна", его смещения вправо, происходит масштабирование графиков, что естественно на истории прямо грааль. А в режиме онлайн возникают определённые вопросы. Правильно некоторые из участников ветки говорили что требуется форвард тест в тестере.

У меня вопрос к ТС: сколько там уже убытков своп принёс??? И текущие убытки сколько?

Просто мой анализ системы показывает, что ночью крыть убытки надо было, т.к. сжатие графиков было.

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Свойства объектов
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Свойства объектов
  • www.mql5.com
Все объекты, используемые в техническом анализе, имеют привязку на графиках по координатам цены и времени – трендовая линия, каналы, инструменты Фибоначчи и т.д.  Но есть ряд вспомогательных объектов, предназначенных для улучшения интерфейса, которые имеют привязку к видимой всегда части графика (основное окно графика или подокна индикаторов...
 
Vitaly Muzichenko:

На EURGBP стоимость пункта не 1.0

Да, видимо я был неправ. Подобрал лоты, чтобы эквити максимально совпадали. Судя по картинке разница по просадке не существенная. Оранжевая линия - эвити евро и фунт. Голубая - эквити еврофунта. Можно попробовать треугольник торговать. " Треугольник будет выпит будь он хоть параллепипед.")))

 

 
khorosh:

 Можно попробовать треугольник торговать.  

Давно избитая тема. Спред, комиссия, проскальзывания, свопы съедают всю прибыль и утягивают в убыток каждый закрытый треугольник.

 
Grigori.S.B:

Давно избитая тема. Спред, комиссия, проскальзывания, свопы съедают всю прибыль и утягивают в убыток каждый закрытый треугольник.

Ах, как жаль!)


 

А куда автор ветки запропал?

Подозреваю что он сейчас пропадает в банке , т.к проблема с выводом прибыли с демо счёта.

Чтож , я предупреждал что с демки выводить сейчас проблема.

 
khorosh:

Да, видимо я был неправ. Подобрал лоты, чтобы эквити максимально совпадали. Судя по картинке разница по просадке не существенная. Оранжевая линия - эвити евро и фунт. Голубая - эквити еврофунта. Можно попробовать треугольник торговать. " Треугольник будет выпит будь он хоть параллепипед.")))

 

Динамическое изменение лота?

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