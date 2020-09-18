О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 33
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Мной показано (и Вами проглочено без возражений) пример обратного: йены печатаются триллионами много лет, инфляция отрицательна (то есть дефляция). Притом даже " при неизменных всех других экономических параметрах" сработало против Вас, ибо у Японии параметры ухудшились, она перестала быть второй экономикой мира, став третьей, а однако йена подорожала.
Таковы научные подходы. Достаточно одного факта, не укладывающегося в Вашу теорию, чтобы признать, что теория либо неверна, либо её область применения следует сужать. Это не я придумал, это классика - от Поппера.
P.S. Впрочем, Данминчику лишь бы спорить, он вряд ли знаком с работами Поппера. Простота Данминчика (как рубль двадцать: "от появления новых денег в экономике - происходит инфляция (уменьшение стоимости денег)") позволяет предположить, что он - военный (скажем, работать в науке или в промышленности он вряд ли бы смог - по очевидной причине: эффект Даннинга - Крюгера).
Возможно, он сторонник подхода Куайна (тезис Дюэма-Куайна)
от экономики к науке. пора остановиться уходить от темы ветки)
экономика вряд ли ответит на вопрос ветки, впрочем как и вероятность
вероятность здесь 50/50
но учитывая человеческий фактор, спред и другие поборы, в нашу пользу уже намного меньше 50-ти
экономика вряд ли ответит на вопрос ветки, впрочем как и вероятность
Экономика вообще не имеет никакого отношения "к курсам", естественно она не может ответить ни на какие вопросы применительно к рынку и рыночным графикам :)))
А в прошлое никак нельзя заглянуть?
Мне вот интересно под закрытие сессии 12.12.2019 мы :
продавать EURUSD, и покупать GBPUSD
или
покупать EURUSD, и продавать GBPUSD
Заглянул. На графиках ниже (всё то же самое, 288*2 отсчётов раз в 5 минут) последний отсчёт соответствует 23:00 (по времени терминала) 12.12.2019.
Рассогласование мало, лучше всего вовсе воздержаться от входа в рынок. Но знак маленького рассогласования таков, что EURUSD надо продать (объёмом 2,826), а GBPUSD - купить (объёмом 1).
Заглянул. На графиках ниже (всё то же самое, 288*2 отсчётов раз в 5 минут) последний отсчёт соответствует 23:00 (по времени терминала) 12.12.2019.
Рассогласование мало, лучше всего вовсе воздержаться от входа в рынок. Но знак маленького рассогласования таков, что EURUSD надо продать (объёмом 2,826), а GBPUSD - купить (объёмом 1).
EurUsd только расти начало в пятницу, достигнув минимума
Поддерживаю - начало роста
EurUsd только расти начало в пятницу, достигнув минимума
Демонстрируемому в этой ветке стилю торговли совершенно неважно станет ли EURUSD расти или снижаться. Важно как будет вести себя суперпозиция 2,826*EURUSD - 1*GBPUSD.
Уже через сутки, в 23:00 13.12.2019 я бы уверенно купил суперпозицию 2,893*EURUSD - 1*GBPUSD, поскольку было бы так:
Поддерживаю - начало роста
У меня возникает постоянный вопрос: Почему тайм Н2, он же вообще ни с чем не сочетается?
У меня возникает постоянный вопрос: Почему тайм Н2, он же вообще ни с чем не сочетается?
я был двоечником - поэтому нравится мне двойка.😄
- ну не знаю, на двух часовом, мне кажется более точнее показывает смену направления