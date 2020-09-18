О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 17

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Younga:

Мне интересно вам оппонировать имея описание системы  -вы описали вроде все, для наблюдения... буду смотреть далее. А пока - а почему корреляция сохраниться на будущем участке?

Благодарю Вас за Ваш интерес. Почему будет сохраняться корреляция между дополнительными кривыми EDq и PDq, и не просто корреляция, но и отношение приращений, то есть волатильностей - по причине мощи моего интеллекта, который их так устроил ) а уже смотря на них, и опираясь на них, нетрудно понять, что покупать, а что продавать. Ноу хау я открывать не обещал, обещал только повторить фокус в реальном времени, чтобы никто не думал, что предыдущий раз получился случайно )
 
Мощь... это хорошо..Ну чтож буду наблюдать ... ну и опп..
 
Mikhael1983:
Благодарю Вас за Ваш интерес. Почему будет сохраняться корреляция между дополнительными кривыми EDq и PDq, и не просто корреляция, но и отношение приращений, то есть волатильностей - по причине мощи моего интеллекта, который их так устроил ) а уже смотря на них, и опираясь на них, нетрудно понять, что покупать, а что продавать. Ноу хау я открывать не обещал, обещал только повторить фокус в реальном времени, чтобы никто не думал, что предыдущий раз получился случайно )

Ясненько.

Придумать новую валюту котировки Кукуруза\Сахар.

Что то там посчитать за сутки.

Получить прогноз.

Желательно запостить пару скринов(если повезет)успешных сделок.

Растянуть ветку на овер 1000 страниц.

Профит.

У кого ничего не получается - по причине мощи Mikhael1983 интеллекта.

[Удален]  
EgorKim:

Ясненько.

Придумать новую валюту котировки Кукуруза\Сахар.

Что то там посчитать за сутки.

Получить прогноз.

Желательно запостить пару скринов(если повезет)успешных сделок.

Растянуть ветку на овер 1000 страниц.

Профит.

У кого ничего не получается - по причине мощи Mikhael1983 интеллекта.

Ну поинтересней чем трактор, и то хорошо
 
Vladimir Baskakov:
Ну поинтересней чем трактор, и то хорошо

Да. И судя по сигналу - демщик то матёрый.

 

Сделка уверенно вышла в плюс, и набирает величину этого плюса. Ждём.

 

Закрываем сделку. Прибыль 140 долларов.


Можно было бы подождать чуток ещё, но спать пора.

 

Честно говоря, не 140, а 315 ... притом, что две пары из трёх я закрыл раньше, чем следовало бы... из желания уйти от компа уже. 



ладно, спать пора. 

 
Желающие могут оставить пожелания посмотреть на фокус в реальном времени в третий раз. А то вдруг два раза повезло... )
[Удален]  
Mikhael1983:
Желающие могут оставить пожелания посмотреть на фокус в реальном времени в третий раз. А то вдруг два раза повезло... )

Разрешите спросить, а для чего показываются фокусы? Чтобы потом набрать побольше подписчиков на сигнал (типа реклама) или есть другая причина?

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