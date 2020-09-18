О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 17
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Мне интересно вам оппонировать имея описание системы -вы описали вроде все, для наблюдения... буду смотреть далее. А пока - а почему корреляция сохраниться на будущем участке?
Благодарю Вас за Ваш интерес. Почему будет сохраняться корреляция между дополнительными кривыми EDq и PDq, и не просто корреляция, но и отношение приращений, то есть волатильностей - по причине мощи моего интеллекта, который их так устроил ) а уже смотря на них, и опираясь на них, нетрудно понять, что покупать, а что продавать. Ноу хау я открывать не обещал, обещал только повторить фокус в реальном времени, чтобы никто не думал, что предыдущий раз получился случайно )
Ясненько.
Придумать новую валюту котировки Кукуруза\Сахар.
Что то там посчитать за сутки.
Получить прогноз.
Желательно запостить пару скринов(если повезет)успешных сделок.
Растянуть ветку на овер 1000 страниц.
Профит.
У кого ничего не получается - по причине мощи Mikhael1983 интеллекта.
Ясненько.
Придумать новую валюту котировки Кукуруза\Сахар.
Что то там посчитать за сутки.
Получить прогноз.
Желательно запостить пару скринов(если повезет)успешных сделок.
Растянуть ветку на овер 1000 страниц.
Профит.
У кого ничего не получается - по причине мощи Mikhael1983 интеллекта.
Ну поинтересней чем трактор, и то хорошо
Да. И судя по сигналу - демщик то матёрый.
Сделка уверенно вышла в плюс, и набирает величину этого плюса. Ждём.
Закрываем сделку. Прибыль 140 долларов.
Можно было бы подождать чуток ещё, но спать пора.
Честно говоря, не 140, а 315 ... притом, что две пары из трёх я закрыл раньше, чем следовало бы... из желания уйти от компа уже.
ладно, спать пора.
Желающие могут оставить пожелания посмотреть на фокус в реальном времени в третий раз. А то вдруг два раза повезло... )
Разрешите спросить, а для чего показываются фокусы? Чтобы потом набрать побольше подписчиков на сигнал (типа реклама) или есть другая причина?