О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 35

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Mikhael1983:

Время почти полночь. Торги сейчас скоро закроются. Очень опасно открываться. Потом, в понедельник, будет "гэп". Сделаем смертельный номер. Откроемся. Ситуация на рынке на 23:45 мск 10.01.2019 такова:

Видно, что надо продавать EURUSD, и покупать GBPUSD. Сделаем это:

Будем считать это четвёртым фокусом, развитие которого увидим в понедельник. Всем хороших выходных.

Евра

Задом на перед получилось, не стоит открываться в пятницу перед закрытием. Пятница фиксация, и всякая дребедень происходит перед выходными. 

Ждем четвертый фокус, этот не считается .  (:-)

 
Maxaxa:
Вы пробовали? Уверены?))
Я мог бы изобразить Вам это в Маткаде, но мне тупо лень.
 
Martingeil:

Задом на перед получилось, не стоит открываться в пятницу перед закрытием. Пятница фиксация, и всякая дребедень происходит перед выходными. 

Ждем четвертый фокус, этот не считается .  (:-)

Не знаю, что там у Вас получилось, задом наперёд, или передом назад, а у меня пятничная пара сделок пока что в рынке, и результат ещё не получился. Если исключить отсчёты курсов в субботу и воскресенье, то есть прилепить к пятничным те, которые начались в понедельник, то картина по открытым в пятницу сделкам такова: расхождение увеличилось с 76 попугаев до 94,8 попугаев. Спокойно ждём прибыль. Можно даже долиться. Не буду этого делать из соображений чистоты эксперимента.


 

Рассогласование ещё выросло. Всё же рекомендую долиться. Сам, честно говоря, немногим раньше (в момент прошлого поста) уже долился, просто не хотел показывать тут эту часть сделки (просто для себя долился, прибыль же).

Хотелось бы заметить, что "просадка" по главной части сделки (объемом 0,81) составляет менее 10 пипс, это притом что часть её - спред. Просадка по меньшему плечу сделки 22 пипса, что также немного, а учитывая что её объём 0,29 - то в пересчёте на объём 0,81 (основного плеча сделки) это по сути те же самые менее 10 пипс. Так что если кто подумает, что просадка существенна - то он не прав. Понятно, что 10-20 пипс - это норма жизни.


 
Mikhael1983:
Рассогласование ещё выросло. Всё же рекомендую долиться. Сам, честно говоря, немногим раньше (в момент прошлого поста) уже долилсЯ, просто не хотел показывать тут эту часть сделки (просто для себя долился, прибыль же).

Все-таки это усреднился должно называться)

 
Vyacheslav Nekipelov:

Все-таки это усреднился должно называться)

Нет. Знак сделки не изменялся, результат планируется не так, что вторая сделка в плюсе, первая в минусе, в среднем - плюс, а так что каждая отдельная часть (и пятничная и долитая) будут в плюсе.
 
Mikhael1983:
будут в плюсе.

а вот пока все сделки в минусе.

И вы не "долились", а усреднились. Просто вещи - своими именами..

 
Vyacheslav Nekipelov:

а вот пока все сделки в минусе.

И вы не "долились", а усреднились. Просто вещи - своими именами.

Вы можете считать, что долития не было, ведь отдельно взятая сделка из пятницы будет закрыта в профит. А что я сам лично для себя поимею в более чем 2 раза больше прибыли - это можете оставить за кадром. Тогда Вам не придётся думать, как называть это явление.
 
Mikhael1983:
Вы можете считать, что долития не было, ведь отдельно взятая сделка из пятницы будет закрыта в профит. А что я сам лично для себя поимею в более чем 2 раза больше прибыли - это можете оставить за кадром.

Можете считать - можете не считать... будет - не будет... 

Долитие - это когда в прибыли. Усреднение - когда в убытке. Я здесь об этом написал. Зачем все называть по-другому?..)

Не было долития. Добавление к убыточной позиции было (усреднение).

Будет закрыто в профит, ну и хорошо. Тоже развитие событий по вашей системе интересно.)

 
Vyacheslav Nekipelov:

Долитие - это когда в прибыли. Усреднение - когда в убытке. Я здесь об этом написал. Зачем все называть по-другому?..)

Долитие - это увеличение объёма сделки в рынке. Не пытайтесь выдумывать иные трактовки, смысл слова очень прост - прибавка объёма. Никаких других смыслов в этом слове нет.

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