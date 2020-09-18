О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 39
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Если будете покупать фунт и евро, то это будет не парный трейдинг, поскольку при парном трейдинге, предполагается наличие хеджирования. А в этом случае его не будет. Это просто торговля двумя символами, но не парный трейдинг. Входить в одном направлении на двух инструментах при парном трейдинге нужно только на инструментах с обратной корреляцией, например EURUSD и USDCHF.
И это не хеджирование и не парный трейдинг, это торговля парой EURCHF, только с двойным расходом на спред.
Парный/хеджирование, это к примеру покупка AUD/CHF и продажа NZD/JPY
Дополню:
Ищем раздвижки по NZDJPY и CADCHF, если нашли, то входим по паре наиболее расположенной к росту/падению, пусть это будет покупка NZDJPY, входим в рынок.
Если цена пошла по сценарию, то фиксируем прибыль, здесь много вариантов, Я фиксирую +15пп, если видно что цена затормозилась, но можно и другим способом.
Если цена пошла против, то при -10пп входим в продажу по CADCHF и ждём +3-5пп и закрываем трейд, считая его неудачным, но при этом всё-равно пару пунктов на балансе.
...
У самого ТС явно что-то в вычислениях "по сбивалось", либо он сознательно вводит в заблуждение люд частной ... :) Т.к. в пятницу вечером надо было продавать фунт, а евро покупать в пропорциях где-то 1:7 ... :)
...
Извиняйте. Не сбито ничего у ТС. Окно просто сдвигать надо было при вычислении ... :(
И это не хеджирование и не парный трейдинг, это торговля парой EURCHF, только с двойным расходом на спред.
Парный/хеджирование, это к примеру покупка AUD/CHF и продажа NZD/JPY
Эквивалентность торговле парой EURCHF будет только в случае, если по обоим символам будем входить одинаковыми лотами. Если мы сбалансировали лоты с учётом волатильности и стоимости пункта для обоих символов и символы коррелированны, то хеджирование должно присутствовать. ИМХО.
Если будете покупать фунт и евро, то это будет не парный трейдинг, поскольку при парном трейдинге, предполагается наличие хеджирования. А в этом случае его не будет. Это просто торговля двумя символами, но не парный трейдинг. Входить в одном направлении на двух инструментах при парном трейдинге нужно только на инструментах с обратной корреляцией, например EURUSD и USDCHF.
И ещё, иногда использую технику с парами выбранными Вами.
Ищем раздвижку, как только нашли, то смотрим на EURCHF где она находиться, то есть уровни Подд/Сопр., если где-то у уровня, то входим по ней в рынок, таким образом вероятность меньше, что раздвижка продолжиться. Если продолжается, то усредняем.
По итогу мы вошли в рынок не в середине падения/роста, а где-то недалеко от вершин и разворота, и можно смело усреднять.
Смотрим EUR/USD и GBP/USD, нашли раздвижку - входим по паре EURGBP и проделываем ту-же процедуру.
Это те 2 техники, что Я использую при торговле.
Эквивалентность торговле парой EURCHF будет только в случае, если по обоим символам будем входить одинаковыми лотами. Если мы сбалансировали лоты с учётом волатильности и стоимости пункта для обоих символов и символы коррелированны, то хеджирование должно присутствовать. ИМХО.
Это скорее всего можно назвать псевдохеджирование с двойным расходом :)
Вот ещё картинка ауди и навоз ...
Мне больше ауди по душе. Или БМВ / мерседес. А навоз - ну его. Хотя он тоже в цене сейчас. Давеча к нам привозили так за машину 20 тр просили.
... Естественно надо условия открытия позиций подбирать, в том числе "раздвижку" графиков ...
Сдвижки - раздвижки - схлопывания - доливки в ноги ... вспоминается гуру Александр, по мотивам которого Баблокос зарождался. Все возвращается на круги своя.
Эквивалентность торговле парой EURCHF будет только в случае, если по обоим символам будем входить одинаковыми лотами. Если мы сбалансировали лоты с учётом волатильности и стоимости пункта для обоих символов и символы коррелированны, то хеджирование должно присутствовать. ИМХО.
Вот нашёл вход по CHF/JPY, посмотрим чем окончится.
Техника такая:
Смотрим USD/JPY и USD/CHF, нашли раздвижку - входим по паре CHF/JPY в шорт
Сдвижки - раздвижки - схлопывания - доливки в ноги ... вспоминается гуру Александр, по мотивам которого Баблокос зарождался. Все возвращается на круги своя.
Бывает нечто, о чем говорят: "смотри, вот это новое"; но это было уже в веках, бывших прежде нас.
Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после.
(Екклесиаст)