О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 44

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Vyacheslav Nekipelov:

Ну, в небольшом плюсе вот только что он побывал. Сделки закрыты не были.

походу он расстроился

 
Renat Akhtyamov:

походу он расстроился

Возможно.. А может просто норма тейка не та установлена.. )

 
Vyacheslav Nekipelov:

Возможно.. А может просто норма тейка не та установлена.. )

ну тейк все равно должен быть как минимум в 2 раза больше стопа

если система действительно рабочая, то с таким раскладом баланс должен рости

 

Вот текущая ситуация!

Там где верхние красные стрелки крыться надо было - профит составил бы около 15%. Не было меня за компом, а на телефоне таких стрелок нет.

Пропорция была 1:3, потом ещё руками открыл по фунту второй. Теперь пропорция 2:3. Если сейчас либо евра вниз, либо фунт вверх, либо суммарно разность увеличат на ~100 пипсов - коля ко мне в гости придёт ... :):):) 

Но я не отчаиваюсь - подход мне нравится, требуется только руку набить. Конечно на демо можно это делать, но на реале как-то привычнее. :)

 
Renat Akhtyamov:
ну тейк все равно должен быть как минимум в 2 раза больше стопа

В этой системе скорее всего стопа пока нет)

 
RomFil:

Пока не корректирую, но прихожу к выводу, что надо это делать. И я уже по крайней мере для себя определил определённый алгоритм: делать надо это только в доливку, т.е. после появления сигнала разность начала расширяться вместо сокращения - начал убыток расти. Как только появился новый сигнал о возможном сокращении разности смотрим пропорцию и корректируем первые ордера. Снова не пошло куда нам надо - опять корректируем. И потом усредняемся по факту "схлопывания" разности.

А можно поинтересоваться в чем именно может заключаться корректировка? В открытии доп. позиций этих же инструментов в текущем рынке? Если так, то можно заранее расставлять отложки видимо?

Я вот, например, сейчас пишу нечто, что позволит открыть доп конструкцию из других инструментов, может что и получится...

 
Maxaxa:

А можно поинтересоваться в чем именно может заключаться корректировка? В открытии доп. позиций этих же инструментов в текущем рынке? Если так, то можно заранее расставлять отложки видимо?

Я вот, например, сейчас пишу нечто, что позволит открыть доп конструкцию из других инструментов, может что и получится...

В открытии доп. позиций этих же инструментов в текущем рынке - да!

Т.е. мы надеемся, что разность будет сокращаться и увеличиваем позицию. К примеру первый вход пропорция была 1:5. Открываем 1 лот в первую сторону, 5 лотов во вторую. По второму сигналу пропорция стала 1:4. Добавляем в первую сторону 1 лот, во вторую 3. 

Но это мой алгоритм (пока первоначальный и не факт, что он останется таковым) - какой использовать Вам - Ваше право.

 
Схло-пы-ва-ют-ся
 
Ivan Butko:
Схло-пы-ва-ют-ся
не факт
 
RomFil:

Т.е. мы надеемся, что разность будет сокращаться и увеличиваем позицию. К примеру первый вход пропорция была 1:5. Открываем 1 лот в первую сторону, 5 лотов во вторую. По второму сигналу пропорция стала 1:4. Добавляем в первую сторону 1 лот, во вторую 3. 

Интересно! )) и рисковано, мне кажется... но это Ваш алгоритм ))
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