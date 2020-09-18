О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 116

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Evgeniy Chumakov:


Все верно, только нужно уточнить, что вычитать нужно не отношения, а нечто другое и результат будет не отношение.

dEURUSD - dGBPUSD = dEURGBP

dEURGBP + dGBPUSD = dEURUSD

dEURUSD - dEURGBP = dGBPUSD

построил графики да?

согласен

 
Evgeniy Chumakov:


Все верно, только нужно уточнить, что вычитать нужно не отношения, а нечто другое и результат будет не отношение.

dEURUSD - dGBPUSD = dEURGBP

Вот так кратко Евгений доказал следующее:

1. Правая часть не зависит от USD, значит левая (стоит знак равенства) тоже не зависит, то есть USD там просто так написан, и вместо него может быть что угодно другое (JPY, CHF, произвольный синтетик, etc.)

2. Раз такое дело, из п. 1 прямо следует, что любая валюта постоянна во времени, то есть USD не зависит от времени, как и JPY, и любая другая валюта.

3. Раз такое дело, из п. 2 прямо следует, что отношения всех валют друг к другу (любая валютная пара) - постоянны, то есть никакого рынка валют не существует.

4. В частности, из п. 3 следует, что dEURGBP тождественно равно нулю, что и неудивительно, ибо и dEURUSD и dGBPUSD по отдельности тоже тождественные нули.

Короче, зарубите на носу, коллеги, ничего нет. Куда ни плюнь, ничего не существует.

Ну или кто-то дурак ) Одно из двух )

 
Mikhael1983:

Вот так кратко Евгений доказал следующее:

1. Правая часть не зависит от USD, значит левая (стоит знак равенства) тоже не зависит, то есть USD там просто так написан, и вместо него может быть что угодно другое (JPY, CHF, произвольный синтетик, etc.)

2. Раз такое дело, из п. 1 прямо следует, что любая валюта постоянна во времени, то есть USD не зависит от времени, как и JPY, и любая другая валюта.

3. Раз такое дело, из п. 2 прямо следует, что отношения всех валют друг к другу (любая валютная пара) - постоянны, то есть никакого рынка валют не существует.

4. В частности, из п. 3 следует, что dEURGBP тождественно равно нулю, что и неудивительно, ибо и dEURUSD и dGBPUSD по отдельности тоже тождественные нули.

Короче, зарубите на носу, коллеги, ничего нет. Куда ни плюнь, ничего не существует.

Ну или кто-то дурак ) Одно из двух )

на вот, заруби на носу свою ошибку и как должно выглядеть наложение

правильный заход:

SELL GBPUSD

BUY EURUSD

лоты одинаковые, объем зависит только от депозита и от риска, т.к. стоимость пункта одинаковая

ты потерял свой профит из за разницы в объемах !!!
 
Renat Akhtyamov:

построил графики да?

согласен

И этих кого-то больше одного )
 
Mikhael1983:
Mikhael1983:
И этих кого-то больше одного )

Ну или кто-то дурак ) Одно из двух )


Может и ты раз даже прочесть не сумел,  ведь написано "только нужно уточнить, что вычитать нужно не отношения, а нечто другое".



 
Evgeniy Chumakov:


Может и ты раз даже прочесть не сумел,  ведь написано "только нужно уточнить, что вычитать нужно не отношения, а нечто другое"

Чтобы помочь читателям ветки в будущем, уточним, что под dНЕЧТО Вы имели в виду дифференциал этой самой переменной НЕЧТО. Тем печальнее, что человек даже где-то слышал слово "дифференциал", а всё равно... гм )

 
Mikhael1983:

Чтобы помочь читателям ветки в будущем, уточним, что под dНЕЧТО Вы имели в виду дифференциал этой самой переменной НЕЧТО. Тем печальнее, что человек даже где-то слышал слово "дифференциал", а всё равно... гм )


Убавь свое хамское поведение.

 
Evgeniy Chumakov:


Убавь свое хамское поведение.

Правду говорить легко и приятно (с)
 
Mikhael1983:
Правду говорить легко и приятно (с)

ты выглядишь как глупенький пацаненок

хорош драконить людей

 
Renat Akhtyamov:

ты выглядишь как безмозглый пацан

хорош драконить людей

Правда не перестаёт быть правдой, если её скажет безмозглый пацан-бомж, сидящий в луже собственной мочи под забором ) В этом Ваша проблема )
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