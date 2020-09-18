О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 116
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Все верно, только нужно уточнить, что вычитать нужно не отношения, а нечто другое и результат будет не отношение.
dEURUSD - dGBPUSD = dEURGBP
dEURGBP + dGBPUSD = dEURUSD
dEURUSD - dEURGBP = dGBPUSD
построил графики да?
согласен
Все верно, только нужно уточнить, что вычитать нужно не отношения, а нечто другое и результат будет не отношение.
dEURUSD - dGBPUSD = dEURGBP
Вот так кратко Евгений доказал следующее:
1. Правая часть не зависит от USD, значит левая (стоит знак равенства) тоже не зависит, то есть USD там просто так написан, и вместо него может быть что угодно другое (JPY, CHF, произвольный синтетик, etc.)
2. Раз такое дело, из п. 1 прямо следует, что любая валюта постоянна во времени, то есть USD не зависит от времени, как и JPY, и любая другая валюта.
3. Раз такое дело, из п. 2 прямо следует, что отношения всех валют друг к другу (любая валютная пара) - постоянны, то есть никакого рынка валют не существует.
4. В частности, из п. 3 следует, что dEURGBP тождественно равно нулю, что и неудивительно, ибо и dEURUSD и dGBPUSD по отдельности тоже тождественные нули.
Короче, зарубите на носу, коллеги, ничего нет. Куда ни плюнь, ничего не существует.
Ну или кто-то дурак ) Одно из двух )
Вот так кратко Евгений доказал следующее:
1. Правая часть не зависит от USD, значит левая (стоит знак равенства) тоже не зависит, то есть USD там просто так написан, и вместо него может быть что угодно другое (JPY, CHF, произвольный синтетик, etc.)
2. Раз такое дело, из п. 1 прямо следует, что любая валюта постоянна во времени, то есть USD не зависит от времени, как и JPY, и любая другая валюта.
3. Раз такое дело, из п. 2 прямо следует, что отношения всех валют друг к другу (любая валютная пара) - постоянны, то есть никакого рынка валют не существует.
4. В частности, из п. 3 следует, что dEURGBP тождественно равно нулю, что и неудивительно, ибо и dEURUSD и dGBPUSD по отдельности тоже тождественные нули.
Короче, зарубите на носу, коллеги, ничего нет. Куда ни плюнь, ничего не существует.
Ну или кто-то дурак ) Одно из двух )
на вот, заруби на носу свою ошибку и как должно выглядеть наложение
правильный заход:
SELL GBPUSD
BUY EURUSD
лоты одинаковые, объем зависит только от депозита и от риска, т.к. стоимость пункта одинаковаяты потерял свой профит из за разницы в объемах !!!
построил графики да?
согласен
И этих кого-то больше одного )
Ну или кто-то дурак ) Одно из двух )
Может и ты раз даже прочесть не сумел, ведь написано "только нужно уточнить, что вычитать нужно не отношения, а нечто другое".
Может и ты раз даже прочесть не сумел, ведь написано "только нужно уточнить, что вычитать нужно не отношения, а нечто другое"
Чтобы помочь читателям ветки в будущем, уточним, что под dНЕЧТО Вы имели в виду дифференциал этой самой переменной НЕЧТО. Тем печальнее, что человек даже где-то слышал слово "дифференциал", а всё равно... гм )
Чтобы помочь читателям ветки в будущем, уточним, что под dНЕЧТО Вы имели в виду дифференциал этой самой переменной НЕЧТО. Тем печальнее, что человек даже где-то слышал слово "дифференциал", а всё равно... гм )
Убавь свое хамское поведение.
Убавь свое хамское поведение.
Правду говорить легко и приятно (с)
ты выглядишь как глупенький пацаненок
хорош драконить людей
ты выглядишь как безмозглый пацан
хорош драконить людей