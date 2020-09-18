О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 47
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Было очень интересно читать ветку эти дни не вмешиваясь, пока моя пара сделок пребывала в некотором минусе. Особенно тех, кто возмущался идее о том, что я смогу все сделки закрыть в профите. Однако, в настоящий момент открытая в прошлую пятницу пара сделок вышла из минуса, и пребывает в состоянии около нуля. Можно закрыть, без убытка, но и без прибыли. Однако, мы подождем прибыль. Позднее рассмотрим на графиках как прошла эта неделя.
Спасибо надо сказать нам, если бы не мы, ветка оказалась бы в подвале, мы ее поддерживали что бы она была в тренде)))
Мне вспомнился эпизод когда пара EURUSD в 2008 году развернулась на уровне 1,6.. все думали что это коррекция, и все начали покупать тупо евру а когда все покупают и не кому продавать евро начала падать.
Если сейчас к примеру все начнут ставить селл то пара пойдет вверх, и на оборот если все начнут баить то пара пойдет вниз. Многие новички считают наоборот, и кричат на форумах давайте сдвинем рынок все встанем в бай и толкнем ее к верху.
Если ты трейдер, то должен рассчитывать потери от сделки, сколько ты готов потерять за раз. Без этого стать трейдером будет сложно, а действовать по воли удачи увольте. Можно без штанов остаться.
Было очень интересно читать ветку эти дни не вмешиваясь, пока моя пара сделок пребывала в некотором минусе. Особенно тех, кто возмущался идее о том, что я смогу все сделки закрыть в профите. Однако, в настоящий момент открытая в прошлую пятницу пара сделок вышла из минуса, и пребывает в состоянии около нуля. Можно закрыть, без убытка, но и без прибыли. Однако, мы подождем прибыль. Позднее рассмотрим на графиках как прошла эта неделя.
Приветствую!
Сделка не должная длиться так долго ... для таймфрейма М5. На таком мелком тайме на мой взгляд длительность сделки должна быть максимум сутки ...
Будущего не знает никто, только Ванга знала.)
Неправда. Мессинг тоже знал.
... главное в нашей жизни трейдеров иметь больше попыток войти в рынок,
Неправда. Главное для трейдера - иметь чугунные яйца. Так Герчик учил. А больше попыток выгодно ДЦ чтобы ты слил быстрее.
... статистика показывает что 50% сделок будут обязательно убыточными у новичков.
Неправда. Соотношение выигрышных сделок к убыточным зависит от соотношения стопа и тейка. Поставь СЛ=1000 пипс и ТП=10 пипс и будешь иметь 85-89% выигрышных сделок открываясь рандомно.
Было очень интересно читать ветку эти дни не вмешиваясь, пока моя пара сделок пребывала в некотором минусе. Особенно тех, кто возмущался идее о том, что я смогу все сделки закрыть в профите. Однако, в настоящий момент открытая в прошлую пятницу пара сделок вышла из минуса, и пребывает в состоянии около нуля. Можно закрыть, без убытка, но и без прибыли. Однако, мы подождем прибыль. Позднее рассмотрим на графиках как прошла эта неделя.
Так ведь ни для кого не секрет что точно так же можно очень долго торговать по любой паре открываясь рандомно и в 99% случаев твоя позиция выйдет в прибыль. Но рано или поздно наступит момент когда не хватит маржи на ее поддержание и твой депозит уйдет в пользу кухни по стоп-ауту. Насколько рано или поздно зависит от агрессивности ММ, везения и "помощи" кухни. Ничего нового.
Мне вспомнился эпизод когда пара EURUSD в 2008 году развернулась на уровне 1,6.. все думали что это коррекция, и все начали покупать тупо евру а когда все покупают и не кому продавать евро начала падать.
Если сейчас к примеру все начнут ставить селл то пара пойдет вверх, и на оборот если все начнут баить то пара пойдет вниз. Многие новички считают наоборот, и кричат на форумах давайте сдвинем рынок все встанем в бай и толкнем ее к верху.
Спасибо за расширение кругозора.
Сделка не должная длиться так долго ...
Золотые слова. Чем дольше позиция в рынке, тем менее предсказуем ее результат т.к. факторов влияющих на курс очень много и они еще добавляются с течением времени.
Кстати эта теория согласуется с тем что курс определяют ритейл-трейдеры. Со временем их тоже больше становится. :)
1. Просветите дурака пожалуйста. интересно а что такое актив?
2. ОООО ))). а что такое ритейл?
Трейдер образца 2008г обязан знать такие термины.
Если что гугл в помощь. https://www.google.com/search?q=%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80&rlz=1C1AVFC_enRU748RU748&oq=%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80&aqs=chrome..69i57j33.6908j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
А как это 10 пипс тейкпрофит?
В чем именно затруднения сэр? С пипсами или тейкпрофитом? Оба термина известны гуглу, инвестопедии, бейбипипс и др источникам.
Кто это Гречка который вас учил?
У Вас путаница сэр.
Меня он не учил т.к. он тогда еще в школу ходил сам. А кто он такой спросите у гугла.
Будущего не знает никто, только Ванга знала.) Входим, когда видим, что началось расхождение. Что вы имеете ввиду, говоря о направление расхождения? Направления же всегда два.Одна пара вниз, другая вверх.
Ну варианта расхождения два как вы и сказали. Вы же предлагали торговать расхождения, т.е. входить когда его нет и получать прибыль когда оно растёт, тогда вопрос выбора одного из двух вариантов актуален, или вы не то имели ввиду?