О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 45
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В этой системе скорее всего стопа пока нет)
Я вот тоже думаю над стопом - как его определять? Из каких соображений? По норме прибыли - произойдёт сокращение потенциальной прибыли. По тралу - тоже самое. Пока вижу надо остановиться на стопе по риску депозита. К примеру рискуем на одном входе только 10% с 1-2 доливками от первоначальной пропорции - это и есть стоп 10% от депо.
Посмотрев на истории сильный рост разности бывает не часто. И происходит это для фунта и евро преимущественно в европейскую сессию. В америку доллар верховодит и как правило он на оба инструмента практически одинаково воздействует. От сильных скачков доллара этот метод защищён встречным направлением открытых позиций.
С уважением, RomFil
Свой выбор я уже сделал!!! А также могу с уверенностью заявить, что о "вероятности" как указано в наименовании темы в алгоритме, ну по крайней мере, как я его понял, даже намёка нет. Есть взаимосвязь между валютами через общую валюту. И система вычислений говорит на сколько та или другая ушла от "золотого сечения". Как только разность хода валют достигает определённого значения, либо появляется сигнал на сокращение этой разницы (я именно так решил входить в сделки) - вычисляется объём позиций и входим в рынок. Объём сделок или как я назвал это пропорцию определяется в момент входа по скорости движения котировок - которая медленнее движется у той пары лотность больше. Сегодня к примеру в определённый момент пропорция у меня была меньше 1, что значит, что в это момент скорость евры была выше чем у фунта. Как-то так.
Вот под это алгоритм теперь можно и математику подбирать! :)
Да, про вероятность здесь и не пахнет. Но я если честно в итоге совсем запутался про какую закономерность речь, если не считать закономерный комплекс гения у ТС. Многие как будто понимают, видимо я дурак)
Оно и видно )))
Вы путаете вероятность с закономерностью )))
Оно и видно )))
Вы путаете вероятность с закономерностью )))
Для меня сейчас загадка как вот такой график получить ... :)
Т.е. то что рисует мой индюк несколько отличается ... :)
Для меня сейчас загадка как вот такой график получить ... :)
Т.е. то что рисует мой индюк несколько отличается ... :)
Я пришёл к выводу, что лучше торговать расхождение, а не схождение.
А можно и туда и туда ... Но определить объёмы сделок при расхождении??? :):):)Расхождение торговать, только одинаковыми лотами.
Я пришёл к выводу, что лучше торговать расхождение, а не схождение.
В этой системе скорее всего стопа пока нет)
Стоп есть всегда. Это размер депозита.