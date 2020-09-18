О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 36
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(просто для себя долился, прибыль же).
Реально бесполезно вести диалог. Вы выкручиваете пока собеседник не забьет уже на все ))
Вы в УБЫТКЕ и не ДОЛИВАЕТЕСЬ к прибыли, а УСРЕДНЯЕТЕСЬ по убытку.
Долитие - это увеличение объёма сделки в рынке. Не пытайтесь выдумывать иные трактовки, смысл слова очень прост - прибавка объёма. Никаких других смыслов в этом слове нет.
Я как раз и не "пытался" ничего выдумывать ;)
Общепринято, как мне кажется, так, как я писал выше. А вот вы уже начинаете придумывать и выкручивать под текущее)
Но да ладно. Слова - словами, дело - делом. Повторюсь, мне ваш подход интересен.
Рассогласование ещё выросло. Всё же рекомендую долиться. Сам, честно говоря, немногим раньше (в момент прошлого поста) уже долился, просто не хотел показывать тут эту часть сделки (просто для себя долился, прибыль же).
Хотелось бы заметить, что "просадка" по главной части сделки (объемом 0,81) составляет менее 10 пипс, это притом что часть её - спред. Просадка по меньшему плечу сделки 22 пипса, что также немного, а учитывая что её объём 0,29 - то в пересчёте на объём 0,81 (основного плеча сделки) это по сути те же самые менее 10 пипс. Так что если кто подумает, что просадка существенна - то он не прав. Понятно, что 10-20 пипс - это норма жизни.
ну да, ну да
проза жизни
в кусре, что они могут уже никогда не схлопнуться?
Не знаю, что там у Вас получилось, задом наперёд, или передом назад, а у меня пятничная пара сделок пока что в рынке, и результат ещё не получился. Если исключить отсчёты курсов в субботу и воскресенье, то есть прилепить к пятничным те, которые начались в понедельник, то картина по открытым в пятницу сделкам такова: расхождение увеличилось с 76 попугаев до 94,8 попугаев. Спокойно ждём прибыль. Можно даже долиться. Не буду этого делать из соображений чистоты эксперимента.
Вы читаете сквозь буквы, и поймите что вам тут хотят донести, бывает иногда полезно...
У меня? Это у вас! Вы здесь главный фокусник, в понедельник открылись бы лучше..
Реально бесполезно вести диалог. Вы выкручиваете пока собеседник не забьет уже на все ))
Вы в УБЫТКЕ и не ДОЛИВАЕТЕСЬ к прибыли, а УСРЕДНЯЕТЕСЬ по убытку.
Не стоит для него мы уже 50% скидку оформили, что бы не говорил уже мало кто обращает внимание. По фундаменту он тоже ас))) Иногда перлы выплескиваются, благо нас всех модераторы утехамирили, иначе мы бы здесь разошлись не на шутку. :О)))
Уважаемые коллеги!
Вот накинулись Вы на ТС, но ведь по факту он от части прав ... Дело в том, что усреднение подразумевает закрытие по общей прибыли, а он закрывается по своим сигналам. При этом не важно какая прибыль - по факту она может быть отрицательна ...
Двойное дно интересно выдержит фунт, или полет капели, что там с брекзитом интересно кто в курсе, отстал я от жизни фундаментальной.
Будет 500 поинтс минус по пятничной сделке, "товарищ" где мм, где стопы..
Двойное дно интересно выдержит фунт, или полет капели, что там с брекзитом интересно кто в курсе, отстал я от жизни фундаментальной.
Будет 500 поинтс минус по пятничной сделке, "товарищ" где мм, где стопы..
Приятно видеть, как у людей нервишки шалят. Приятно видеть, как кто-то переживает за результат сделки )
У меня? Я торгую америку сейчас нет ликвидности че мне делать только флудить и остается.
Импульс в пятницу был вниз по фунту.
Я вот тоже по фунту вниз открыл недавно.
По евре взял в buy немного с утра...
Наоборот, в общем, если смотреть направление входов ТС. Просто так, к слову.