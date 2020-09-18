О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 150
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Это демонстрация того, откуда взялось число еВторой и третий графики наглядно показывают различие в скорости роста.
то есть у F(n) нету экспонентного роста ?! :-)
куда-то девался..
Это для системы №1 и №2
Виталий, думаю, что я Вашу систему понял. Но один вопрос у меня остался: даёт ли преимущество эта система раздвижки, по сравнению с изучением просто одного графика? Предполагая, что величина раздвижки - это как правило значительное движение одной из валют.
Виталий, думаю, что я Вашу систему понял. Но один вопрос у меня остался: даёт ли преимущество эта система раздвижки, по сравнению с изучением графика просто одной валюты? Предполагая, что величина раздвижки - это как правило значительное движение одной из валют.
Наверно вы хотели спросить есть ли преимущество при торговле 2-мя парами по сравнению с торговлей одной парой?
Наверно вы хотели спросить есть ли преимущество при торговле 2-мя парами по сравнению с торговлей одной парой?
Да, Вы правы.
Это в принципе главный вопрос. Если разница не очевидная, то остальные труды будут иметь мало смысла.
то есть у F(n) нету экспонентного роста ?! :-)
куда-то девался..
Нет. Рост есть, но он не экспоненциальный. Приделывание коэффициентов сути дела не меняет.
.
Да, сложно тебе без пояснений...
Это основы, знать которые необходимо.
1) экспонента
2) последовательность Фибоначчи3) экспоненциальный рост
нет не сложно
просто мне Фибо не интересно
потому шта
не понимаю, как это натянуть Фибо на цену
лажа какая то
Да, Вы правы.
Концепсия парного трейдинга предполагает, что если мы вошли в рынок при наличии величины разлвижки большей, чем величина профита, который планируем получить, то, если выбранные пары обладают свойством коинтеграции, этот профит мы рано или поздно получим. При входе одной парой допустим фунтом или еврой у вас нет никаких гарантий получить прибыль.
нет не сложно
просто мне Фибо не интересно
потому шта
не понимаю, как это натянуть Фибо на цену
лажа какая то
вот!!! и так во всём: если он что-то не понимает, значит, это лажа какая-то.
А может, лажа находится у тебя в голове, и поэтому ты не понимаешь? Посмотри с этой стороны на проблему непонимания.
Нет. Рост есть, но он не экспоненциальный. Приделывание коэффициентов сути дела не меняет.
.
F(n)->phi^n/sqrt(5)