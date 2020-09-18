О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 152
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Как одно Г с дпругим Г не складывай, все равно получится Г.
Не лишено смысла.
Это был юмор. Понятно, что есть.
Непонятно друге - вроде взрослые мужики, а сидите в песочнице и друг друга лопатками песком обсыпаете и строите ведерками пирамиды.
Как одно Г с дпругим Г не складывай, все равно получится Г.
Ну дык ветки "Как построить грааль" нет, а то все бы туда ринулись. А пока здесь, хоть какое-то развлечение.)
плюс - это два минуса которые друг-другу поперёк горла
Красиво
Вы серьёзно или прикалываетесь над кем-то? Я считал что рост показательной функции всегда экспоненциальный, даже если основание не само е. мои знания претерпевают переворот)
А как называется рост этот когда основание меньше е? А если основание больше е, тогда какой рост?з.ы. и откуда тогда пошло понятие- экспоненциальная сложность, там е ни при чём.
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/703918
Как одно Г с дпругим Г не складывай, все равно получится Г.
Японские ученые создали мясо из фекалий
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/703918
Нуу. Так это вы ошиблись, говоря что рост показательной функции не экспоненциальный? Или я что-то не понимаю?
Красиво
Да, почти противотанковый ёж, не проглотишь.)
ТС пропал куда то, похоже сказать позитивного пока нечего.
Похоже что слился. Наверное маржи не хватило просадку пересидеть.
Нуу. Так это вы ошиблись, говоря что рост показательной функции не экспоненциальный? Или я что-то не понимаю?
МЭС. - М.: Сов.энциклопедия, 1988.
.
Это "иногда" не следует путать с "всегда".
МЭС. - М.: Сов.энциклопедия, 1988.
.
Это "иногда" не следует путать с "всегда".
так и запишем - на озимых полях n^x не имеет экспоненциального роста кроме случая n=e ; во всех прочих вариантах растёт само по себе и кое как :-)
Олег, но если уж лоханулся (бывает такое, чего-то невпопад побыстрому написал-начертил), чего упираться рогом...