О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 152

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Макс:

Как одно Г с дпругим Г не складывай, все равно получится Г.

Не лишено смысла.

 
Макс:

Это был юмор. Понятно, что есть.

Непонятно друге - вроде взрослые мужики, а сидите в песочнице и друг друга лопатками песком обсыпаете и строите ведерками пирамиды.

Как одно Г с дпругим Г не складывай, все равно получится Г.

Ну дык ветки "Как построить грааль" нет, а то все бы туда ринулись. А пока здесь, хоть какое-то развлечение.)

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Maxim Kuznetsov:

плюс - это два минуса которые друг-другу поперёк горла

Красиво

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Aleksey Mavrin:

Вы серьёзно или прикалываетесь над кем-то? Я считал что рост показательной функции всегда экспоненциальный, даже если основание не само е. мои знания претерпевают переворот)

А как называется рост этот когда основание меньше е? А если основание больше е, тогда какой рост?

з.ы. и откуда тогда пошло понятие- экспоненциальная сложность, там е ни при чём.

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/703918 

Экспоненциальная сложность - это... Что такое Экспоненциальная сложность?
Экспоненциальная сложность - это... Что такое Экспоненциальная сложность?
  • dic.academic.ru
Экспоненциальная сложность Экспоненциальная сложность или экспоненциальное время — в теории сложности алгоритмов, время решения задачи, ограниченное экспонентой от размерности задачи. Другими словами, если размерность задачи возрастает линейно, время её решения возрастает экспоненциально. Различие между полиномиальными и экспоненциальными...
 
Макс:

Как одно Г с дпругим Г не складывай, все равно получится Г.


Японские ученые создали мясо из фекалий

Японские ученые создали мясо из фекалий
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Олег avtomat:

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/703918 

Нуу. Так это вы ошиблись, говоря что рост показательной функции не экспоненциальный? Или я что-то не понимаю?

 
Aleksei Stepanenko:

Красиво

Да, почти противотанковый ёж, не проглотишь.)

 
Aleksei Stepanenko:

 ТС пропал куда то, похоже сказать позитивного пока нечего. 

Похоже что слился. Наверное маржи не хватило просадку пересидеть.

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Aleksey Mavrin:

Нуу. Так это вы ошиблись, говоря что рост показательной функции не экспоненциальный? Или я что-то не понимаю?

МЭС. - М.: Сов.энциклопедия, 1988.

 

.

Это "иногда" не следует путать с "всегда".

 
Олег avtomat:

МЭС. - М.: Сов.энциклопедия, 1988.

 

.

Это "иногда" не следует путать с "всегда".

так и запишем - на озимых полях n^x не имеет экспоненциального роста кроме случая n=e ; во всех прочих вариантах растёт само по себе и кое как :-)

Олег, но если уж лоханулся (бывает такое, чего-то невпопад побыстрому написал-начертил), чего упираться рогом...

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