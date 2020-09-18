О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 147

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Такое чувство, что тут уже начали делиться как и куда, сколько и нафига...

Другими словами - пора тему в топку...

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Сергей Таболин:

Другими словами - пора тему в топку...

Сергей, вроде всё по теме. Ну с небольшими отклонениями конечно, с ними разнообразней

 
khorosh:

Кто считает, что фибо бесполезный инструмент, посмотрите на эту картинку.


Может просто совпадение?
 
Сейчас 8-й фокус закончится и дальше поживее пойдет.
Как раз ситуация, когда евра вниз, фунт даже догоняет, но разные лоты не позволяют компенсировать минус.
В принципе она и есть самая интересная. 
 
Wizard2018:

Это логика рынка.   

огонек бегущий по стопам)
 
Aleksei Stepanenko:

Да я помню этот рисунок.

Зародилось сомнение: В точке 2 скорее всего цена одной из пар прошла достаточный путь без отката. И можно было бы принять такое же решение по этой одной паре. Не так?

Это для системы №1 и №2

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О неравной вероятности движения цены вверх или вниз

Vitaly Muzichenko, 2020.01.21 15:02

Опишу более детально элементы схождения/расхождения:

1. Смотрим ХХХ/YYY и ХХХ/ZZZ, нашли раздвижку

   Как только нашли, то смотрим на YYY/ZZZ где она находится, то есть уровни Подд/Сопр., если где-то у уровня, то входим по ней в рынок, таким образом вероятность меньше, что раздвижка продолжиться. Если продолжается, то усредняем.

2. Смотрим ХХХ/YYY и ZZZ/РРР, нашли раздвижку - входим по паре которая на наш взгляд более склонна к схождению, если цена идёт против нас - не правильно сделали выбор, то хеджируем второй выбранной парой и ждём плюс 3-5пп и закрываемся.

   Пары отбираем примерно зеркальные, но чтобы в состав не входила одна и та-же валюта. Если раздвижка продолжается - усредняем ногу, которая вырвалась вперёд

3. Смотрим ХХХ/YYY и ZZZ/РРР, нашли раздвижку - входим по обеим парам одновременно и ждём прибыль, если раздвижка продолжается - усредняем ногу, которая вырвалась вперёд, здесь больший шанс отката.

  Этот способ менее предпочтителен, так-как прибыль растёт медленнее за счёт того, что одна из ног дает минус.


На практике чаще всего использую вариант №2. Чем хорош, что прибыль чаще всего получаем гораздо быстрее, чем при №3

Вариант №1 рассмотрен ранее и приложены скрины со входом и выходом, но там используется НЕ хеджирование.


P.S. И ранее выкладывал скрин, как по системе №1 вошёл на разрыве, но разрыв продолжился, там было всего 3 усреднения и выход с плюсом. А вот если-бы вошёл не на разрыве, то до сих пор сидел-бы в просадке
 
Кросс EURGBP заметно подрос. Но у нас в фокусе не кросс. Тут рост менее заметен. Всё ещё минус. Около 300. Жду дальше, план закрыться в плюс до объявления фокуса 9 актуален. 
 
khorosh:

Кто считает, что фибо бесполезный инструмент, посмотрите на эту картинку.

Какие-то загадочные уровни: 21, 34, 55, 89. Может быть разгадка в этом? Или это и есть грааль, за который все тут так бьются?

 
b2v:
Сейчас 8-й фокус закончится и дальше поживее пойдет.
Как раз ситуация, когда евра вниз, фунт даже догоняет, но разные лоты не позволяют компенсировать минус.
В принципе она и есть самая интересная. 
Да, и я переставил пару раз стопы, учитывая сдвиг. Просто чтобы были в паре сотен пирсов от текущих уровней. 
 
Grigori.S.B:

Какие-то загадочные уровни: 21, 34, 55, 89. Может быть разгадка в этом? Или это и есть грааль, за который все тут так бьются?

Чи́сла Фибона́ччи (иногда пишут Фибона́чи [2]) — элементы числовой последовательности

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711, … (последовательность A000045 в OEIS),

в которой первые два числа равны либо 1 и 1, либо 0 и 1, а каждое последующее число равно сумме двух предыдущих чисел [3]. Названы в честь средневекового математика Леонардо Пизанского (известного как Фибоначчи) [4].

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