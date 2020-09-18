О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 147
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Такое чувство, что тут уже начали делиться как и куда, сколько и нафига...
Другими словами - пора тему в топку...
Другими словами - пора тему в топку...
Сергей, вроде всё по теме. Ну с небольшими отклонениями конечно, с ними разнообразней
Кто считает, что фибо бесполезный инструмент, посмотрите на эту картинку.
Как раз ситуация, когда евра вниз, фунт даже догоняет, но разные лоты не позволяют компенсировать минус.
В принципе она и есть самая интересная.
Это логика рынка.
Да я помню этот рисунок.
Зародилось сомнение: В точке 2 скорее всего цена одной из пар прошла достаточный путь без отката. И можно было бы принять такое же решение по этой одной паре. Не так?
Это для системы №1 и №2
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
О неравной вероятности движения цены вверх или вниз
Vitaly Muzichenko, 2020.01.21 15:02
Опишу более детально элементы схождения/расхождения:
1. Смотрим ХХХ/YYY и ХХХ/ZZZ, нашли раздвижку
Как только нашли, то смотрим на YYY/ZZZ где она находится, то есть уровни Подд/Сопр., если где-то у уровня, то входим по ней в рынок, таким образом вероятность меньше, что раздвижка продолжиться. Если продолжается, то усредняем.
2. Смотрим ХХХ/YYY и ZZZ/РРР, нашли раздвижку - входим по паре которая на наш взгляд более склонна к схождению, если цена идёт против нас - не правильно сделали выбор, то хеджируем второй выбранной парой и ждём плюс 3-5пп и закрываемся.
Пары отбираем примерно зеркальные, но чтобы в состав не входила одна и та-же валюта. Если раздвижка продолжается - усредняем ногу, которая вырвалась вперёд
3. Смотрим ХХХ/YYY и ZZZ/РРР, нашли раздвижку - входим по обеим парам одновременно и ждём прибыль, если раздвижка продолжается - усредняем ногу, которая вырвалась вперёд, здесь больший шанс отката.
Этот способ менее предпочтителен, так-как прибыль растёт медленнее за счёт того, что одна из ног дает минус.
На практике чаще всего использую вариант №2. Чем хорош, что прибыль чаще всего получаем гораздо быстрее, чем при №3
Вариант №1 рассмотрен ранее и приложены скрины со входом и выходом, но там используется НЕ хеджирование.
Кто считает, что фибо бесполезный инструмент, посмотрите на эту картинку.
Какие-то загадочные уровни: 21, 34, 55, 89. Может быть разгадка в этом? Или это и есть грааль, за который все тут так бьются?
Сейчас 8-й фокус закончится и дальше поживее пойдет.
Как раз ситуация, когда евра вниз, фунт даже догоняет, но разные лоты не позволяют компенсировать минус.
В принципе она и есть самая интересная.
Какие-то загадочные уровни: 21, 34, 55, 89. Может быть разгадка в этом? Или это и есть грааль, за который все тут так бьются?
Чи́сла Фибона́ччи (иногда пишут Фибона́чи [2]) — элементы числовой последовательности0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711, … (последовательность A000045 в OEIS),
в которой первые два числа равны либо 1 и 1, либо 0 и 1, а каждое последующее число равно сумме двух предыдущих чисел [3]. Названы в честь средневекового математика Леонардо Пизанского (известного как Фибоначчи) [4].