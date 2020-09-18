О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 157

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Алексей Тарабанов:

Как и вероятность встречи динозавра в собственной кухне поздно ночью. 

Динозавра встретить на кухне конечно же можно, правда если не маслят покушать, а вот дождаться возвратности - депозита как правило всем не хватает, но она конечно же есть, возвратность.

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Аж интересно стало что там с эквити творится у фокуса намбер 8, не поленился (но не полностью - без доливки):

а ведь ещё и доливка кажись была.. и свопы тут не учтены

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Ну и до кучи.


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Aleksandr Volotko:

что там с эквити творится у фокуса намбер 8,

Спасибо, Александр, за весточку о ТС! Да уж, раздвинулось так раздвинулось

 
Заметьте, не я это сказал. 
 
Aleksandr Volotko:

Аж интересно стало что там с эквити творится у фокуса намбер 8, не поленился (но не полностью - без доливки):

а ведь ещё и доливка кажись была.. и свопы тут не учтены

да ужжж

ну и адская (идиотская) же ФормулЕ у него

говорил же - время рассудит

;)))
 
Renat Akhtyamov:

да ужжж

ну и адская (идиотская) же ФормулЕ у него

говорил же - время рассудит

;)))

Ренат, это не тот Александр. Мало ли в Бразилии Пэдр? 

 
Алексей Тарабанов:

Ренат, это не тот Александр. Мало ли в Бразилии Пэдр? 

неее

у Александра все норм

 
Aleksei Stepanenko:

Знаю несколько: уровни, тренды, периодичность, выделение однообразных сегментов графика.

Похоже, мы всерьёз восприняли дичь, которую несет Mikhael1983 "о природе рынка":  "Это особенно полезно тем, что на форуме очень мало каких-либо физически содержательных идей". Нет здесь никакой природы, эквилибристика с корреляцией и все. Смотрите:

Берем
1. курс любой пары валют друг к другу X. Можно относительные значения (деленные на значение в какой-то момент). Можно температуру на градуснике за окном, по Цельсию или по Фаренгейту. Главное, обозначаем ее X;
2. еще один курс с той же валютой котировки или атмосферное давление (атм, Паскали, ГПа, мм ртутного или водяного столбов), обозначаем Y.
   Рассматриваем два ряда Xi и Yi. Считаем Ni = Xi - Yi и Mi = Xi + Yi. Ni и Mi сразу, по построению, будут такими, что Xi/Ni - Yi/Ni = 1 и Xi/Mi + Yi/Mi = 1 при всех i. То есть X/N от Y/N отличается лишь сдвигом, и для M так же плюс знак. Естественно, и коэффициенты корреляции X/N с Y/N равны 1, а коэффициенты корреляции X/M с Y/M равны -1. Все.


   В прилагаемой таблице это проверено для 2048 значений GBPUSD и EURUSD (5 минутки) слева. Справа для таблицы 29 значений температуры и осадков в Москве за январь 2020. Затем в этих же столбцах 31 строка со значениями относительной влажности и давления в январе 2019 в той же Москве. Коээфициенты корреляции подсчитаны сразу для данных во всех 60 строках совершенно разного смысла, но равны именно 1 и -1. Природы форекс здесь точно нет.

Файлы:
GBP_EUR5_TO_VD_Moscow.zip  313 kb
 
Vladimir:

Похоже, мы всерьёз восприняли дичь, которую несет Mikhael1983 "о природе рынка":  "Это особенно полезно тем, что на форуме очень мало каких-либо физически содержательных идей". Нет здесь никакой природы, эквилибристика с корреляцией и .....

нет, в серьез мы ничего не воспринимали

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