О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 157
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как и вероятность встречи динозавра в собственной кухне поздно ночью.
Динозавра встретить на кухне конечно же можно, правда если не маслят покушать, а вот дождаться возвратности - депозита как правило всем не хватает, но она конечно же есть, возвратность.
Аж интересно стало что там с эквити творится у фокуса намбер 8, не поленился (но не полностью - без доливки):
а ведь ещё и доливка кажись была.. и свопы тут не учтены
Ну и до кучи.
что там с эквити творится у фокуса намбер 8,
Спасибо, Александр, за весточку о ТС! Да уж, раздвинулось так раздвинулось
Аж интересно стало что там с эквити творится у фокуса намбер 8, не поленился (но не полностью - без доливки):
а ведь ещё и доливка кажись была.. и свопы тут не учтены
да ужжж
ну и адская (идиотская) же ФормулЕ у него
говорил же - время рассудит;)))
да ужжж
ну и адская (идиотская) же ФормулЕ у него
говорил же - время рассудит;)))
Ренат, это не тот Александр. Мало ли в Бразилии Пэдр?
Ренат, это не тот Александр. Мало ли в Бразилии Пэдр?
неее
у Александра все норм
Знаю несколько: уровни, тренды, периодичность, выделение однообразных сегментов графика.
Похоже, мы всерьёз восприняли дичь, которую несет Mikhael1983 "о природе рынка": "Это особенно полезно тем, что на форуме очень мало каких-либо физически содержательных идей". Нет здесь никакой природы, эквилибристика с корреляцией и все. Смотрите:
Берем
1. курс любой пары валют друг к другу X. Можно относительные значения (деленные на значение в какой-то момент). Можно температуру на градуснике за окном, по Цельсию или по Фаренгейту. Главное, обозначаем ее X;
2. еще один курс с той же валютой котировки или атмосферное давление (атм, Паскали, ГПа, мм ртутного или водяного столбов), обозначаем Y.
Рассматриваем два ряда Xi и Yi. Считаем Ni = Xi - Yi и Mi = Xi + Yi. Ni и Mi сразу, по построению, будут такими, что Xi/Ni - Yi/Ni = 1 и Xi/Mi + Yi/Mi = 1 при всех i. То есть X/N от Y/N отличается лишь сдвигом, и для M так же плюс знак. Естественно, и коэффициенты корреляции X/N с Y/N равны 1, а коэффициенты корреляции X/M с Y/M равны -1. Все.
В прилагаемой таблице это проверено для 2048 значений GBPUSD и EURUSD (5 минутки) слева. Справа для таблицы 29 значений температуры и осадков в Москве за январь 2020. Затем в этих же столбцах 31 строка со значениями относительной влажности и давления в январе 2019 в той же Москве. Коээфициенты корреляции подсчитаны сразу для данных во всех 60 строках совершенно разного смысла, но равны именно 1 и -1. Природы форекс здесь точно нет.
Похоже, мы всерьёз восприняли дичь, которую несет Mikhael1983 "о природе рынка": "Это особенно полезно тем, что на форуме очень мало каких-либо физически содержательных идей". Нет здесь никакой природы, эквилибристика с корреляцией и .....
нет, в серьез мы ничего не воспринимали