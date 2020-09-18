О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 149
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Безграмотность некоторых здесь присутствующих персонажей просто зашкаливает... зато крику, гонору аж через край...
Впрочем, это есть давно известная закономерность, выявляющая паразитов: "чем меньше он знает, тем громче он кричит". Такая вот обратная пропорциональность.
Видимо, ликбез необходим (ликбез означает ликвидация безграмотности)
1) Это демонстрация того, откуда взялось число е экспонента
.
2) последовательность Фибоначчи
.
3) экспоненциальный рост
.
Безграмотность многих здесь присутствующих просто зашкаливает...
Видимо, ликбез необходим (ликбез означает ликвидация безграмотности).
Олег, поясни плиз, что это было?
Олег, поясни плиз, что это было?
Да, сложно тебе без пояснений...
Это основы, знать которые необходимо.
1) экспонента
2) последовательность Фибоначчи3) экспоненциальный рост
Да, сложно тебе без пояснений...
Это основы, знать которые необходимо.
1) экспонента
2) последовательность Фибоначчи3) экспоненциальный рост
Всегда думал что экспонентой называется сама показательная функция с основанием е. А тут немного другое. Ох уж эти математики.
Всегда думал что экспонентой называется сама показательная функция с основанием е. А тут немного другое. Ох уж эти математики.
экспонента.
экспонента.
Гыы, вы чего, соревнуетесь кто смешнее умного включает?))
Безграмотность некоторых здесь присутствующих персонажей просто зашкаливает... зато крику, гонору аж через край...
Впрочем, это есть давно известная закономерность: "чем меньше знает, тем громче кричит". Такая вот обратная пропорциональность.
Видимо, ликбез необходим (ликбез означает ликвидация безграмотности)
1) экспонента
.
2) последовательность Фибоначчи
.
3) экспоненциальный рост
.
На графике число Эйлера.
На графике число Эйлера.
Это демонстрация того, откуда взялось число еВторой и третий графики наглядно показывают различие в скорости роста.
Всегда думал что экспонентой называется сама показательная функция с основанием е. А тут немного другое. Ох уж эти математики.
Гыы, вы чего, соревнуетесь кто смешнее умного включает?))
Нет, только подтвердил ваши слова картинкой.
Видимо, ликбез необходим
Олег, спасибо