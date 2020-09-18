О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 149

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Безграмотность некоторых здесь присутствующих персонажей просто зашкаливает...  зато крику, гонору аж через край...   

Впрочем, это есть давно известная закономерность, выявляющая паразитов: "чем меньше он знает, тем громче он кричит".  Такая вот обратная пропорциональность.


Видимо, ликбез необходим   (ликбез означает ликвидация безграмотности)


1) Это демонстрация того, откуда взялось число е экспонента

 

.


2) последовательность Фибоначчи

 

.

3) экспоненциальный рост

 

.

 
Олег avtomat:

Безграмотность многих здесь присутствующих просто зашкаливает...  

Видимо, ликбез необходим   (ликбез означает ликвидация безграмотности).

Олег, поясни плиз, что это было?

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Renat Akhtyamov:

Олег, поясни плиз, что это было?

Да, сложно тебе без пояснений...

Это основы, знать которые необходимо.

1) экспонента

2) последовательность Фибоначчи

3) экспоненциальный рост
 
Олег avtomat:

Да, сложно тебе без пояснений...

Это основы, знать которые необходимо.

1) экспонента

2) последовательность Фибоначчи

3) экспоненциальный рост

Всегда думал что экспонентой называется сама показательная функция с основанием е. А тут немного другое. Ох уж эти математики.

 
Aleksey Mavrin:

Всегда думал что экспонентой называется сама показательная функция с основанием е. А тут немного другое. Ох уж эти математики.

экспонента.


 
khorosh:

экспонента.


Гыы, вы чего, соревнуетесь кто смешнее умного включает?))

 
Олег avtomat:

Безграмотность некоторых здесь присутствующих персонажей просто зашкаливает...  зато крику, гонору аж через край...   

Впрочем, это есть давно известная закономерность: "чем меньше знает, тем громче кричит".  Такая вот обратная пропорциональность.


Видимо, ликбез необходим   (ликбез означает ликвидация безграмотности)


1) экспонента

 

.


2) последовательность Фибоначчи

 

.

3) экспоненциальный рост

 

.

На графике число Эйлера.

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khorosh:

На графике число Эйлера.

Это демонстрация того, откуда взялось число е

Второй и третий графики наглядно показывают различие в скорости роста.
 
Aleksey Mavrin:

Всегда думал что экспонентой называется сама показательная функция с основанием е. А тут немного другое. Ох уж эти математики.

Aleksey Mavrin:

Гыы, вы чего, соревнуетесь кто смешнее умного включает?))

Нет, только подтвердил ваши слова картинкой.

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Олег avtomat:
Видимо, ликбез необходим

Олег, спасибо

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