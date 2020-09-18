О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 156
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Троллинг это конечно хорошо, но....
Есть у кого нибудь результаты, стейты по парному?
Троллинг это конечно хорошо, но....
Есть у кого нибудь результаты, стейты по парному?
Жизнь продолжается.
"Король умер. Да здравствует король!"
Олег, Вы оптимист, и это хорошо
Ну как известно, "в каждой шутке лишь доля шутки".
Какие именно?
Завтра может быть уже без нас
"Наступит день, когда и мы исчезнем с поверхности земли..."
Какие именно?
Знаю несколько: уровни, тренды, периодичность, выделение однообразных сегментов графика.
"Наступит день, когда и мы исчезнем с поверхности земли..."
Да
Какие именно?
У меня только одно обнаружилось. Свойство возвратности.
Но и с этим тоже 50/50 - либо вернётся, либо нет )
Но и с этим тоже 50/50 - либо вернётся, либо нет )
Как и вероятность встречи динозавра в собственной кухне поздно ночью.