О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 156

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Троллинг это конечно хорошо, но....

Есть у кого нибудь результаты, стейты по парному?

 
Renat Akhtyamov:

Троллинг это конечно хорошо, но....

Есть у кого нибудь результаты, стейты по парному?

Года 4 назад делал сов для проверки теории парного трейдинга.  Дальше больше,  баблокос,  джокер-системс поделки,  мультивалютные портфели  и т. д. 
С разными ММ,  и пирамида,  и мартини,  и фиксированный. 
Одно точно могу утверждать,  любое сочетание (кроме замкнутой конструкции)  валютных пар имеет ровно теже свойства что и просто одна валютная пара. 
Ни одна система не проходит тестдрайв на истории без серьезных просадок.  А среднее соотношение просадка/профит =3/1. 
Другие свойства форы нужно юзать,  и не с плечом 500 и более.... 
Либо вариант второй хапнуть один раз как Неколла и больше не лезть в рынок. 
[Удален]  
Олег avtomat:

Жизнь продолжается.

"Король умер. Да здравствует король!"

Олег, Вы оптимист, и это хорошо

 
Олег avtomat:

Ну как известно, "в каждой шутке лишь доля шутки".

И доля экспоненциально растёт от количества шуток)
 
Anatolii Zainchkovskii:
Другие свойства форы нужно юзать,   

Какие именно?

 
Aleksei Stepanenko:

Завтра может быть уже без нас

"Наступит день, когда и мы исчезнем с поверхности земли..."

[Удален]  
Grigori.S.B:

Какие именно?

Знаю несколько: уровни, тренды, периодичность, выделение однообразных сегментов графика.

khorosh:

"Наступит день, когда и мы исчезнем с поверхности земли..."

Да

 
Grigori.S.B:

Какие именно?

У меня только одно обнаружилось.  Свойство возвратности. 
[Удален]  
Anatolii Zainchkovskii:
У меня только одно обнаружилось.  Свойство возвратности. 

Но и с этим тоже 50/50 - либо вернётся, либо нет )

 
Aleksandr Volotko:

Но и с этим тоже 50/50 - либо вернётся, либо нет )

Как и вероятность встречи динозавра в собственной кухне поздно ночью. 

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