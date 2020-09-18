О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 155
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Ну вот и разобрались. Экспоненциально растут (или убывают) все показательные функции.
Да ничего. Тем более, что моя подколка осталась незамеченной.
Да. А там где она хорошая по физическим причинам (EUR-DKK), спред такой, что не заработаешь.
Но ТС не нуждается ни в какой коинтеграции. Как он писал, "мощь его интеллекта" такова, что он силой мысли заставляет раздвижки сходиться!
Ничего особенного, Роза Кулешова силой мысли спичечные коробки двигала. Возможности человека неисчерпаемы.
Да ничего. Тем более, что моя подколка осталась незамеченной.
Я сразу предположил что вы прикалываетесь )
Ну как известно, "в каждой шутке лишь доля шутки".
Знаете, ребята, с каждым прожитым годом и с каждой потерей знакомого человека, всё меньше хочется спорить. И всё больше хочется смотреть и слушать, и замедлить это мгновение. Счастье не в будущем. Вот оно, здесь. Правда
Здесь то оно здесь. Но если нет видения его продолжения в "завтра", то и здесь его нет.
Здесь то оно здесь. Но если нет видения его продолжения в "завтра", то и здесь его нет.
Завтра может быть уже без нас
Завтра может быть уже без нас
Жизнь продолжается.
"Король умер. Да здравствует король!"