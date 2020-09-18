О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 155

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Aleksey Mavrin:
Ну вот и разобрались. Экспоненциально растут (или убывают) все показательные функции. 
Сорри за подкол - получается ликбез и себе провели заодно :)

Да ничего. Тем более, что моя подколка осталась незамеченной.

 
secret:

Да. А там где она хорошая по физическим причинам (EUR-DKK), спред такой, что не заработаешь.

Но ТС не нуждается ни в какой коинтеграции. Как он писал, "мощь его интеллекта" такова, что он силой мысли заставляет раздвижки сходиться!

Ничего особенного, Роза Кулешова силой мысли спичечные коробки двигала. Возможности человека неисчерпаемы.

 
Олег avtomat:

Да ничего. Тем более, что моя подколка осталась незамеченной.

Я сразу предположил что вы прикалываетесь ) 
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Aleksey Mavrin:
Я сразу предположил что вы прикалываетесь ) 

Ну как известно, "в каждой шутке лишь доля шутки".

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Знаете, ребята, с каждым прожитым годом и с каждой потерей знакомого человека, всё меньше хочется спорить. И всё больше хочется смотреть и слушать, и замедлить это мгновение. Счастье не в будущем. Вот оно, здесь. Правда
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Aleksei Stepanenko:
Знаете, ребята, с каждым прожитым годом и с каждой потерей знакомого человека, всё меньше хочется спорить. И всё больше хочется смотреть и слушать, и замедлить это мгновение. Счастье не в будущем. Вот оно, здесь. Правда

Здесь то оно здесь. Но если нет видения его продолжения в "завтра", то и здесь его нет.

 
По сделке (фокус 8, у меня открыта) пока ничего: -75 пунктов по евре и +140 по фунту, где-то -450$ (100$ свопов). Вообщем флэтик.
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Олег avtomat:

Здесь то оно здесь. Но если нет видения его продолжения в "завтра", то и здесь его нет.

Завтра может быть уже без нас

 
При изучении возможностей для торговли парой, стоило бы помнить про такое явление как ложная регрессия (ложная корреляция, ложное соотношение). Так же, стоит упомянуть про ложную корреляцию отношений.
Spurious relationship - Wikipedia
  • en.wikipedia.org
An example of a spurious relationship can be seen by examining a city's ice cream sales. These sales are highest when the rate of drownings in city swimming pools is highest. To allege that ice cream sales cause drowning, or vice versa, would be to imply a spurious relationship between the two. In reality, a heat wave may have caused both. The...
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Aleksei Stepanenko:

Завтра может быть уже без нас

Жизнь продолжается.

"Король умер. Да здравствует король!"

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