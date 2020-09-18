О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 171

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:

вот и я когда также думал

так входят только от жадности

конечно же профит может быть большим, но время заставит уменьшить риск, а в целом профит, т.к. хеджирования уже не будет

Откуда большой-то? Ты хоть знаешь, что такое отрицательная корреляция? При отрицательной корреляции пары идут в разные стороны, а стало быть при входе в одном направлении профит одной пары будет положительный, а профит второй отрицательный. Иди почитай книжки, а потом уже учи других.

 
khorosh:

Откуда большой-то? Ты хоть знаешь, что такое отрицательная корреляция? При отрицательной корреляции пары идут в разные стороны, а стало быть при входе в одном направлении профит одной пары будет положительный, а профит второй отрицательном. Иди почитай книжки, а потом уже учи других.

ева и фунт не могут идти в разные стороны

ты не смотри на тики, а смотри на MN1

если бабосы хочешь отдать рынкету, тогда твоя правда

;)

 
khorosh:

Я тут подумал над этим и засомневался. А что, если на каком то временном участке фунт и евро имеют отрицательную корреляцию, то почему бы не войти в одном направлении: оба в бай или оба в селл. Вполне логично. Хеджирование на этом участке будет, только вовремя выйти надо при росте корреляции.

Так что считаю, что был не совсем прав. Такие участки встречаются реже, чем участки с положительной корреляцией. Но тем не менее встречаются. 

Вот вам картинка из 5 ти валют.

Синий цвет - фунт,

Зелёный - доллар,

Белый - йена,

Рыжий - франк,

Сиреневый - евро.

Можно по картинке сопоставить пары и отслеживать до 10 пар. Это довольно точное отношение валют во времени.


F44

 
Uladzimir Izerski:

Вот вам картинка из 5 ти валют.

Синий цвет - фунт,

Зелёный - доллар,

Белый - йена,

Рыжий - франк,

Сиреневый - евро.

Можно по картинке сопоставить пары и отслеживать до 10 пар. Это довольно точное отношение валют во времени.

Владимир, мы здесь не торгуем индексами

цена не может быть сформирована по принципу: цена одной спички - одна спичка

 
Renat Akhtyamov:

Владимир, мы здесь не торгуем индексами

цена не может быть сформирована по принципу: цена одной спички - одна спичка

Это не индексы. Это отражение спроса на валюты.

Каждое расхождение двух валют и есть пара.

Надо вам это как то осмыслить, а не рубить с плеча).

 
Renat Akhtyamov:

ева и фунт не могут идти в разные стороны

ты не смотри на тики, а смотри на MN1

если бабосы хочешь отдать рынкету, тогда твоя правда

;)

Долгосрок торговать не собираюсь. Это ты уже, наверно, с помощью своей формулЕ миллионы заработал, вот и инвестируй на несколько месяцев, а у меня таких денег нет.)

 
Uladzimir Izerski:

Это не индексы. Это отражение спроса на валюты.

Каждое расхождение двух валют и есть пара.

Надо вам это как то осмыслить, а не рубить с плеча).

доллар выделен, значит индексы

этот индикатор я тоже делал, не пруха на нем

хочешь - пробуй, дело хозяйское

 
Renat Akhtyamov:

ева и фунт не могут идти в разные стороны

ты не смотри на тики, а смотри на MN1

если бабосы хочешь отдать рынкету, тогда твоя правда

;)

Да и насчёт месяцев врёшь. Посмотри на графики, примерно треть баров имеют разную направленность. Дезинформацию только и распространяешь на форуме.


 
Renat Akhtyamov:

доллар выделен, значит индексы

этот индикатор я тоже делал, не пруха на нем

хочешь - пробуй, дело хозяйское

многие кто кодит делали разные варианты индексов, вы не услышали Uladzimir Izerski , он ведь сказал что по самым крайним можно отбирать пару для торговли в сейчас. и не ждать пока по ней будет обратный сигнал, посмотрите на моём скрине, с течением времени видно что сигналят разные пары.

 
khorosh:

Да и насчёт месяцев врёшь. Посмотри на графики, примерно треть баров имеют разную направленность. Дезинформацию только и распространяешь на форуме.


в одну сторону идут

хорош поясничать

ты просто не учитываешь, что цена разная

фунт дороже, потому и свечи по длиннее

например попробуй наложи чифа на ену
1...164165166167168169170171172173174175176177178...184
Новый комментарий