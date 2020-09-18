О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 171
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вот и я когда также думал
так входят только от жадности
конечно же профит может быть большим, но время заставит уменьшить риск, а в целом профит, т.к. хеджирования уже не будет
Откуда большой-то? Ты хоть знаешь, что такое отрицательная корреляция? При отрицательной корреляции пары идут в разные стороны, а стало быть при входе в одном направлении профит одной пары будет положительный, а профит второй отрицательный. Иди почитай книжки, а потом уже учи других.
Откуда большой-то? Ты хоть знаешь, что такое отрицательная корреляция? При отрицательной корреляции пары идут в разные стороны, а стало быть при входе в одном направлении профит одной пары будет положительный, а профит второй отрицательном. Иди почитай книжки, а потом уже учи других.
ева и фунт не могут идти в разные стороны
ты не смотри на тики, а смотри на MN1
если бабосы хочешь отдать рынкету, тогда твоя правда
;)
Я тут подумал над этим и засомневался. А что, если на каком то временном участке фунт и евро имеют отрицательную корреляцию, то почему бы не войти в одном направлении: оба в бай или оба в селл. Вполне логично. Хеджирование на этом участке будет, только вовремя выйти надо при росте корреляции.
Так что считаю, что был не совсем прав. Такие участки встречаются реже, чем участки с положительной корреляцией. Но тем не менее встречаются.
Вот вам картинка из 5 ти валют.
Синий цвет - фунт,
Зелёный - доллар,
Белый - йена,
Рыжий - франк,
Сиреневый - евро.
Можно по картинке сопоставить пары и отслеживать до 10 пар. Это довольно точное отношение валют во времени.
Вот вам картинка из 5 ти валют.
Синий цвет - фунт,
Зелёный - доллар,
Белый - йена,
Рыжий - франк,
Сиреневый - евро.
Можно по картинке сопоставить пары и отслеживать до 10 пар. Это довольно точное отношение валют во времени.
Владимир, мы здесь не торгуем индексами
цена не может быть сформирована по принципу: цена одной спички - одна спичка
Владимир, мы здесь не торгуем индексами
цена не может быть сформирована по принципу: цена одной спички - одна спичка
Это не индексы. Это отражение спроса на валюты.
Каждое расхождение двух валют и есть пара.
Надо вам это как то осмыслить, а не рубить с плеча).
ева и фунт не могут идти в разные стороны
ты не смотри на тики, а смотри на MN1
если бабосы хочешь отдать рынкету, тогда твоя правда
;)
Долгосрок торговать не собираюсь. Это ты уже, наверно, с помощью своей формулЕ миллионы заработал, вот и инвестируй на несколько месяцев, а у меня таких денег нет.)
Это не индексы. Это отражение спроса на валюты.
Каждое расхождение двух валют и есть пара.
Надо вам это как то осмыслить, а не рубить с плеча).
доллар выделен, значит индексы
этот индикатор я тоже делал, не пруха на нем
хочешь - пробуй, дело хозяйское
ева и фунт не могут идти в разные стороны
ты не смотри на тики, а смотри на MN1
если бабосы хочешь отдать рынкету, тогда твоя правда
;)
Да и насчёт месяцев врёшь. Посмотри на графики, примерно треть баров имеют разную направленность. Дезинформацию только и распространяешь на форуме.
доллар выделен, значит индексы
этот индикатор я тоже делал, не пруха на нем
хочешь - пробуй, дело хозяйское
многие кто кодит делали разные варианты индексов, вы не услышали Uladzimir Izerski , он ведь сказал что по самым крайним можно отбирать пару для торговли в сейчас. и не ждать пока по ней будет обратный сигнал, посмотрите на моём скрине, с течением времени видно что сигналят разные пары.
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
AUDJPY, H1, 2020.02.02
Alpari International, MetaTrader 4, Real
Да и насчёт месяцев врёшь. Посмотри на графики, примерно треть баров имеют разную направленность. Дезинформацию только и распространяешь на форуме.
в одну сторону идут
хорош поясничать
ты просто не учитываешь, что цена разная
фунт дороже, потому и свечи по длиннеенапример попробуй наложи чифа на ену