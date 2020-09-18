О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 153

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Олег avtomat:

МЭС. - М.: Сов.энциклопедия, 1988.

 

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Это "иногда" не следует путать с "всегда".

Сложности алгоритмов в 1988 были ещё меньше изучены чем сейчас.

Я не встречал выражения "рост функции показательный" или "сложность показательная". Разделяют полиномиальную и экспоненциальную и всякие суб. Или суб-экспоненциальная сложность и означает показательную функцию с основанием меньше е?

Это"иногда" видимо и означает = в тех случаях, когда речь идёт о характере роста функций или сложности алгоритмов :)

[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

так и запишем - на озимых полях n^x не имеет экспоненциального роста кроме случая n=e ; во всех прочих вариантах растёт само по себе и кое как :-)

Олег, но если уж лоханулся (бывает такое, чего-то невпопад побыстрому написал-начертил), чего упираться рогом...

ты внимательно посмотри, что там написано.

а экспоненциальной функции даже уникальное обозначение присвоено   exp(x)

 
Maxim Kuznetsov:

так и запишем - на озимых полях n^x не имеет экспоненциального роста кроме случая n=e ; во всех прочих вариантах растёт само по себе и кое как :-)

Олег, но если уж лоханулся (бывает такое, чего-то невпопад побыстрому написал-начертил), чего упираться рогом...

Да тоже склоняюсь, что Олег ошибся.

Либо он разбирается гораздо глубже нас, но тогда бы он смог объяснить какой тогда рост у показательных функций с основанием отличным от е.

 
Maxim Kuznetsov:

числа Фи - разложение экспоненты по регулярной сетке.А эксп в свою очередь получается при сложении множеств независимых случайных процессов.

А вот это что имели ввиду? Как это экспонента получается при сложении множеств, она же функция)

 
Олег avtomat:

ты внимательно посмотри, что там написано.

а экспоненциальной функции даже уникальное обозначение присвоено   exp(x)

даже картинка с фейспальмом тут уже не подходит...

no comments :-(

[Удален]  
Aleksey Mavrin:

Да тоже склоняюсь, что Олег ошибся.

Либо он разбирается гораздо глубже нас, но тогда бы он смог объяснить какой тогда рост у показательных функций с основанием отличным от е.

 

 

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Aleksey Mavrin:

А вот это что имели ввиду? Как это экспонента получается при сложении множеств, она же функция)

когда случайные процессы (их результаты) функционально складываются - что происходит ?

в итоговом распределении всплывает e^x. Гаусс, Гамма, Эрланг и прочие - зависит от функции сложения/взаимодействия.

[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

даже картинка с фейспальмом тут уже не подходит...

no comments :-(

ну это твоя обычная практика:  чтобы съехать, тебе надо перевернуть всё с ног на голову -- и ты уже как-бы и герой.

[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

когда случайные процессы (их результаты) функционально складываются - что происходит ?

в итоговом распределении всплывает e^x. Гаусс, Гамма, Эрланг и прочие - зависит от функции сложения/взаимодействия.

чушь полнейшая

 
Олег avtomat:

ну это твоя обычная практика:  чтобы съехать, тебе надо перевернуть всё с ног на голову -- и ты уже как-бы и герой.

Олег, хотел ответить твоим-же жаргоном, но решил что форум не место таким словам.

Реально других комментариев нету...нельзя-же тут зачитывать школьный курс математики, человеку который много-много лет постит скриншоты из учебников и даже крутит маткад

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