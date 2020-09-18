О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 153
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МЭС. - М.: Сов.энциклопедия, 1988.
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Это "иногда" не следует путать с "всегда".
Сложности алгоритмов в 1988 были ещё меньше изучены чем сейчас.
Я не встречал выражения "рост функции показательный" или "сложность показательная". Разделяют полиномиальную и экспоненциальную и всякие суб. Или суб-экспоненциальная сложность и означает показательную функцию с основанием меньше е?
Это"иногда" видимо и означает = в тех случаях, когда речь идёт о характере роста функций или сложности алгоритмов :)
так и запишем - на озимых полях n^x не имеет экспоненциального роста кроме случая n=e ; во всех прочих вариантах растёт само по себе и кое как :-)
Олег, но если уж лоханулся (бывает такое, чего-то невпопад побыстрому написал-начертил), чего упираться рогом...
ты внимательно посмотри, что там написано.
а экспоненциальной функции даже уникальное обозначение присвоено exp(x)
так и запишем - на озимых полях n^x не имеет экспоненциального роста кроме случая n=e ; во всех прочих вариантах растёт само по себе и кое как :-)
Олег, но если уж лоханулся (бывает такое, чего-то невпопад побыстрому написал-начертил), чего упираться рогом...
Да тоже склоняюсь, что Олег ошибся.
Либо он разбирается гораздо глубже нас, но тогда бы он смог объяснить какой тогда рост у показательных функций с основанием отличным от е.
числа Фи - разложение экспоненты по регулярной сетке.А эксп в свою очередь получается при сложении множеств независимых случайных процессов.
А вот это что имели ввиду? Как это экспонента получается при сложении множеств, она же функция)
ты внимательно посмотри, что там написано.
а экспоненциальной функции даже уникальное обозначение присвоено exp(x)
даже картинка с фейспальмом тут уже не подходит...
no comments :-(
Да тоже склоняюсь, что Олег ошибся.
Либо он разбирается гораздо глубже нас, но тогда бы он смог объяснить какой тогда рост у показательных функций с основанием отличным от е.
.
А вот это что имели ввиду? Как это экспонента получается при сложении множеств, она же функция)
когда случайные процессы (их результаты) функционально складываются - что происходит ?
в итоговом распределении всплывает e^x. Гаусс, Гамма, Эрланг и прочие - зависит от функции сложения/взаимодействия.
даже картинка с фейспальмом тут уже не подходит...
no comments :-(
ну это твоя обычная практика: чтобы съехать, тебе надо перевернуть всё с ног на голову -- и ты уже как-бы и герой.
когда случайные процессы (их результаты) функционально складываются - что происходит ?
в итоговом распределении всплывает e^x. Гаусс, Гамма, Эрланг и прочие - зависит от функции сложения/взаимодействия.
чушь полнейшая
ну это твоя обычная практика: чтобы съехать, тебе надо перевернуть всё с ног на голову -- и ты уже как-бы и герой.
Олег, хотел ответить твоим-же жаргоном, но решил что форум не место таким словам.
Реально других комментариев нету...нельзя-же тут зачитывать школьный курс математики, человеку который много-много лет постит скриншоты из учебников и даже крутит маткад