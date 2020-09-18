О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 151
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если выбранные пары обладают свойством коинтеграции,
Большое спасибо, почитаю об этом. Я не знал.
wikipedia: "Фактически речь идёт о модели исправления (коррекции) ошибок (ECM - Error Correction Model) — когда краткосрочные изменения корректируются в зависимости от степени отклонения от долгосрочной зависимости."
Большое спасибо, почитаю об этом. Я не знал.
wikipedia: "Фактически речь идёт о модели исправления (коррекции) ошибок (ECM - Error Correction Model) — когда краткосрочные изменения корректируются в зависимости от степени отклонения от долгосрочной зависимости."
Простыми словами: 2 акции или 2 валютные пары будут коинтегрированы, когда спред разницы их истории цен будет находиться в пределах фиксированных границ и не будет обладать трендом.
Большое спасибо, почитаю об этом. Я не знал.
То, что ТС порой попадает в существенные просадки, свидетельствует о том, что коинтеграция выбранных пар недостаточно хорошая.
Нет. Рост есть, но он не экспоненциальный. Приделывание коэффициентов сути дела не меняет.
.
Вы серьёзно или прикалываетесь над кем-то? Я считал что рост показательной функции всегда экспоненциальный, даже если основание не само е. мои знания претерпевают переворот)
А как называется рост этот когда основание меньше е? А если основание больше е, тогда какой рост?з.ы. и откуда тогда пошло понятие- экспоненциальная сложность, там е ни при чём.
[мысли у слух] Может, подарить всем в этой ветке индикатор, которой строит эквити нескольких пар, с заданными лотами?... тогда они смогут на истории увидеть, что любая раздвижка может раздвигаться не хуже трендов на одной любой валюте и никакого депозита не хватит... И, возможно, поймут что они занимаются самообманом...возможно... Ай.. бесполезно.
Зачем дарить, когда он есть в кодобазе.
То, что ТС порой попадает в существенные просадки, свидетельствует о том, что коинтеграция выбранных пар недостаточно хорошая.
Спасибо!
Да ТС пропал куда то, похоже сказать позитивного пока нечего.
Зачем дарить, когда он есть в кодобазе.
Это был юмор. Понятно, что есть.
Непонятно друге - вроде взрослые мужики, а сидите в песочнице и друг друга лопатками песком обсыпаете и строите ведерками пирамиды.
Как одно Г с дпругим Г не складывай, все равно получится Г.
Это был юмор. Понятно, что есть.
Непонятно друге - вроде взрослые мужики, а сидите в песочнице и друг друга лопатками песком обсыпаете и строите ведерками пирамиды.
Как одно Г с дпругим Г не складывай, все равно получится Г.
минус на минус дает плюс ;)
плюс - это два минуса которые друг-другу поперёк горла