О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 151

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khorosh:

если выбранные пары обладают свойством коинтеграции,

Большое спасибо, почитаю об этом. Я не знал.

wikipedia: "Фактически речь идёт о модели исправления (коррекции) ошибок (ECM - Error Correction Model) — когда краткосрочные изменения корректируются в зависимости от степени отклонения от долгосрочной зависимости."

 
[мысли у слух] Может, подарить всем в этой ветке индикатор, которой строит эквити нескольких пар, с заданными лотами?... тогда они смогут на истории увидеть, что любая раздвижка может раздвигаться не хуже трендов на одной любой валюте и никакого депозита не хватит... И, возможно, поймут что они занимаются самообманом...возможно... Ай.. бесполезно.
 
Aleksei Stepanenko:

Большое спасибо, почитаю об этом. Я не знал.

wikipedia: "Фактически речь идёт о модели исправления (коррекции) ошибок (ECM - Error Correction Model) — когда краткосрочные изменения корректируются в зависимости от степени отклонения от долгосрочной зависимости."

Простыми словами: 2 акции или 2 валютные пары будут коинтегрированы, когда спред разницы их истории цен будет находиться в пределах фиксированных границ и не будет обладать трендом.

 
Aleksei Stepanenko:

Большое спасибо, почитаю об этом. Я не знал.

То, что ТС порой попадает в существенные просадки, свидетельствует о том, что коинтеграция выбранных пар недостаточно хорошая.

 
Олег avtomat:

Нет. Рост есть, но он не экспоненциальный. Приделывание коэффициентов сути дела не меняет.

 

.

Вы серьёзно или прикалываетесь над кем-то? Я считал что рост показательной функции всегда экспоненциальный, даже если основание не само е. мои знания претерпевают переворот)

А как называется рост этот когда основание меньше е? А если основание больше е, тогда какой рост?

з.ы. и откуда тогда пошло понятие- экспоненциальная сложность, там е ни при чём.
 
Макс:
[мысли у слух] Может, подарить всем в этой ветке индикатор, которой строит эквити нескольких пар, с заданными лотами?... тогда они смогут на истории увидеть, что любая раздвижка может раздвигаться не хуже трендов на одной любой валюте и никакого депозита не хватит... И, возможно, поймут что они занимаются самообманом...возможно... Ай.. бесполезно.

Зачем дарить, когда он есть в кодобазе.

[Удален]  
khorosh:

То, что ТС порой попадает в существенные просадки, свидетельствует о том, что коинтеграция выбранных пар недостаточно хорошая.

Спасибо!

Да ТС пропал куда то, похоже сказать позитивного пока нечего.

 
khorosh:

Зачем дарить, когда он есть в кодобазе.

Это был юмор. Понятно, что есть.

Непонятно друге - вроде взрослые мужики, а сидите в песочнице и друг друга лопатками песком обсыпаете и строите ведерками пирамиды.

Как одно Г с дпругим Г не складывай, все равно получится Г.

 
Макс:

Это был юмор. Понятно, что есть.

Непонятно друге - вроде взрослые мужики, а сидите в песочнице и друг друга лопатками песком обсыпаете и строите ведерками пирамиды.

Как одно Г с дпругим Г не складывай, все равно получится Г.

минус на минус дает плюс ;)
 
Renat Akhtyamov:
минус на минус дает плюс ;)

плюс - это два минуса которые друг-другу поперёк горла

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