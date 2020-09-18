О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 72
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не спеши, демозит не показатель
и абсолютно ничего не доказываетно нарываться на грубость не советую
Есть у меня такое свойство... люблю говорить дуракам, что они - дураки...
Есть у меня такое свойство... люблю говорить дуракам, что они - дураки...
полнейшая лажа:
Рассогласование увеличилось (что ни разу не удивительно, ибо оно было в момент входа в рынок невелико).
49 попугаев. Дольюсь.
Долившись, жду прибыль.
полнейшая лажа:
В анналы бреда )
В анналы бреда )
доливаясь, ты торгуешь мартин, а не формулу
если бы было так, как на графике, то доливаться не нужно было бы
нет, не ломайте голову
наложите пары на один график такого плана:
EURUSD, GBPUSD, EURGBP
будет так, как я выше сказал, независимо от размера движений
то есть:
EURUSD - GBPUSD = EUR/GBP
Чушь
Чушь
Олег, выиграй соревнование, и хотя бы не слейся, ок?
только потом в серъез начну воспринимать твои постынарисуй график приращений и проверь
И будет точно(почти) eurgbp через мажоры. Все написано верно.
И 1/(1+x) = 1-x при маленьких x с точностью до x в квадрате.
Как-то не в правильное русло дискуссия ушла.
Вот расхождения потенциальные какие получатся - это уже интересно.
И перекос в лотах пар тоже интересно почему такой.
Да не равна разность отношению. Это понятно наверно всем. Но можно поправить одну из валют к-том eurgbp.
И будет точно(почти) eurgbp через мажоры. Все написано верно.
И 1/(1+x) = 1-x при маленьких x с точностью до x в квадрате.
Как-то не в правильное русло дискуссия ушла.
Вот расхождения потенциальные какие получатся - это уже интересно.
И перекос в лотах пар тоже интересно почему такой.
да не отношению, а третьей паре
то же самое что и выше пишет товарисч
то есть:
EURUSD+dERUSD - (GBPUSD+dGBPUSD) = EURGBP+dERGBP
правда, у него с кучей ошибок
а то что я написал сходится с точностью до пунктатолько графики нужно синхронизировать по времени
Да не равна разность отношению. Это понятно наверно всем. Но можно поправить одну из валют к-том eurgbp.
И будет точно(почти) eurgbp через мажоры. Все написано верно.
Вы не уловили. Именно, что не почти, а строго. Нет никаких отбрасываний каких-то слагаемых высших порядков малости. И да, в ряд Тейлора не в окрестности нуля, а в окрестности текущего значения цены.