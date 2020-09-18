О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 72

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:

не спеши, демозит не показатель

и абсолютно ничего не доказывает

но нарываться на грубость не советую

Есть у меня такое свойство... люблю говорить дуракам, что они - дураки...


 
Mikhael1983:

Есть у меня такое свойство... люблю говорить дуракам, что они - дураки...


полнейшая лажа:

соответственно, если в начале логически споткнулся, то остальное читать уже не стоит
 

Рассогласование увеличилось (что ни разу не удивительно, ибо оно было в момент входа в рынок невелико).

49 попугаев. Дольюсь.

Долившись, жду прибыль.

 
Renat Akhtyamov:

полнейшая лажа:


В анналы бреда )

 
Mikhael1983:

В анналы бреда )

доливаясь, ты торгуешь мартин, а не формулу

если бы было так, как на графике, то доливаться не нужно было бы

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

нет, не ломайте голову

наложите пары на один график такого плана:

EURUSD, GBPUSD, EURGBP

будет так, как я выше сказал, независимо от размера движений

то есть:

EURUSD - GBPUSD = EUR/GBP

Чушь

 
Олег avtomat:

Чушь

Олег, выиграй соревнование, и хотя бы не слейся, ок?

только потом в серъез начну воспринимать твои посты

нарисуй график приращений и проверь
 
Да не равна разность отношению. Это понятно наверно всем. Но можно поправить одну из валют к-том eurgbp.
И будет точно(почти) eurgbp через мажоры. Все написано верно.
И 1/(1+x) = 1-x при маленьких x с точностью до x в квадрате.

Как-то не в правильное русло дискуссия ушла.
Вот расхождения потенциальные какие получатся - это уже интересно.
И перекос в лотах пар тоже интересно почему такой.
 
b2v:
Да не равна разность отношению. Это понятно наверно всем. Но можно поправить одну из валют к-том eurgbp.
И будет точно(почти) eurgbp через мажоры. Все написано верно.
И 1/(1+x) = 1-x при маленьких x с точностью до x в квадрате.

Как-то не в правильное русло дискуссия ушла.
Вот расхождения потенциальные какие получатся - это уже интересно.
И перекос в лотах пар тоже интересно почему такой.

да не отношению, а третьей паре

то же самое что и выше пишет товарисч

то есть:

EURUSD+dERUSD - (GBPUSD+dGBPUSD) = EURGBP+dERGBP

правда, у него с кучей ошибок

а то что я написал сходится с точностью до пункта

только графики нужно синхронизировать по времени
 
b2v:
Да не равна разность отношению. Это понятно наверно всем. Но можно поправить одну из валют к-том eurgbp.
И будет точно(почти) eurgbp через мажоры. Все написано верно.

Вы не уловили. Именно, что не почти, а строго. Нет никаких отбрасываний каких-то слагаемых высших порядков малости. И да, в ряд Тейлора не в окрестности нуля, а в окрестности текущего значения цены.

1...656667686970717273747576777879...184
Новый комментарий