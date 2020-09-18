О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 154

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Maxim Kuznetsov:

Олег, хотел ответить твоим-же жаргоном, но решил что форум не место таким словам.

Реально других комментариев нету...нельзя-же тут зачитывать школьный курс математики, человеку который много-много лет постит скриншоты из учебников и даже крутит маткад

зато форум -- место твоему жаргону?

чушь не пиши -- и комментарии тебе не понадобятся.

 
khorosh:

То, что ТС порой попадает в существенные просадки, свидетельствует о том, что коинтеграция выбранных пар недостаточно хорошая.

Да. А там где она хорошая по физическим причинам (EUR-DKK), спред такой, что не заработаешь.

Но ТС не нуждается ни в какой коинтеграции. Как он писал, "мощь его интеллекта" такова, что он силой мысли заставляет раздвижки сходиться!

 
Maxim Kuznetsov:

когда случайные процессы (их результаты) функционально складываются - что происходит ?

в итоговом распределении всплывает e^x. Гаусс, Гамма, Эрланг и прочие - зависит от функции сложения/взаимодействия.

А, понял, верно. Там и Экспонента и Число Пи вылазит.

Олег avtomat:

 

 

.

Олег, на вашем скриншоте нигде не сказано что показательные функции имеют какой-либо другой характер роста а не экспоненциальный.

 
Maxim Kuznetsov:

плюс - это два минуса которые друг-другу поперёк горла

в том числе и самодельное мясо

;)

 
Grigori.S.B:

Похоже что слился. Наверное маржи не хватило просадку пересидеть.

да неее

этой стратегией трудно слить, если торговать в пределах разумного и не применяя эвристических формул

 

Доброе время суток коллеги!

Все совсем забыли с чего начиналась ветка ... :) Я уже упустил момент сколько уже ТС в сделке + не совсем понятно его текущее положение. Мне кажется один своп принёс уже убыток сопоставимый с потенциальной прибылью в 600$. Обращаюсь к ТС: может уже закроете убыток и начнёте фокус №9 ... :) Веселее будет. Мы хоть Ваши картинки будем анализировать, может Вы о чём-нибудь проболтаетесь ... :)


С уважением, RomFil

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Aleksey Mavrin:


Олег, на вашем скриншоте нигде не сказано что показательные функции имеют какой-либо другой характер роста а не экспоненциальный.

Да, всё так. Согласен. А тонкости рассматривать здесь неуместно.

И дуб, и тополь, и берёза, и ель, и пальма -- это всё деревья.

 
RomFil:

Доброе время суток коллеги!

Все совсем забыли с чего начиналась ветка ... :) Я уже упустил момент сколько уже ТС в сделке + не совсем понятно его текущее положение. Мне кажется один своп принёс уже убыток сопоставимый с потенциальной прибылью в 600$. Обращаюсь к ТС: может уже закроете убыток и начнёте фокус №9 ... :) Веселее будет. Мы хоть Ваши картинки будем анализировать, может Вы о чём-нибудь проболтаетесь ... :)


С уважением, RomFil

может длиться до 3-х месяцев
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Вроде все уже поуспокоились, притёрлись. Хорошо сидим!

Зачинщика торжества только не хватает... 

 
Олег avtomat:

Да, всё так. Согласен. А тонкости рассматривать здесь неуместно.

И дуб, и тополь, и берёза, и ель, и пальма -- это всё деревья.

Ну вот и разобрались. Экспоненциально растут (или убывают) все показательные функции. 
Сорри за подкол - получается ликбез и себе провели заодно :)
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