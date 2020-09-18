О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 154
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Олег, хотел ответить твоим-же жаргоном, но решил что форум не место таким словам.
Реально других комментариев нету...нельзя-же тут зачитывать школьный курс математики, человеку который много-много лет постит скриншоты из учебников и даже крутит маткад
зато форум -- место твоему жаргону?
чушь не пиши -- и комментарии тебе не понадобятся.
То, что ТС порой попадает в существенные просадки, свидетельствует о том, что коинтеграция выбранных пар недостаточно хорошая.
Да. А там где она хорошая по физическим причинам (EUR-DKK), спред такой, что не заработаешь.
Но ТС не нуждается ни в какой коинтеграции. Как он писал, "мощь его интеллекта" такова, что он силой мысли заставляет раздвижки сходиться!
когда случайные процессы (их результаты) функционально складываются - что происходит ?
в итоговом распределении всплывает e^x. Гаусс, Гамма, Эрланг и прочие - зависит от функции сложения/взаимодействия.
А, понял, верно. Там и Экспонента и Число Пи вылазит.
.
Олег, на вашем скриншоте нигде не сказано что показательные функции имеют какой-либо другой характер роста а не экспоненциальный.
плюс - это два минуса которые друг-другу поперёк горла
в том числе и самодельное мясо
;)
Похоже что слился. Наверное маржи не хватило просадку пересидеть.
да неее
этой стратегией трудно слить, если торговать в пределах разумного и не применяя эвристических формул
Доброе время суток коллеги!
Все совсем забыли с чего начиналась ветка ... :) Я уже упустил момент сколько уже ТС в сделке + не совсем понятно его текущее положение. Мне кажется один своп принёс уже убыток сопоставимый с потенциальной прибылью в 600$. Обращаюсь к ТС: может уже закроете убыток и начнёте фокус №9 ... :) Веселее будет. Мы хоть Ваши картинки будем анализировать, может Вы о чём-нибудь проболтаетесь ... :)
С уважением, RomFil
Олег, на вашем скриншоте нигде не сказано что показательные функции имеют какой-либо другой характер роста а не экспоненциальный.
Да, всё так. Согласен. А тонкости рассматривать здесь неуместно.
И дуб, и тополь, и берёза, и ель, и пальма -- это всё деревья.
Доброе время суток коллеги!
Все совсем забыли с чего начиналась ветка ... :) Я уже упустил момент сколько уже ТС в сделке + не совсем понятно его текущее положение. Мне кажется один своп принёс уже убыток сопоставимый с потенциальной прибылью в 600$. Обращаюсь к ТС: может уже закроете убыток и начнёте фокус №9 ... :) Веселее будет. Мы хоть Ваши картинки будем анализировать, может Вы о чём-нибудь проболтаетесь ... :)
С уважением, RomFil
Вроде все уже поуспокоились, притёрлись. Хорошо сидим!
Зачинщика торжества только не хватает...
Да, всё так. Согласен. А тонкости рассматривать здесь неуместно.
И дуб, и тополь, и берёза, и ель, и пальма -- это всё деревья.