О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 169

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М-даааа....

Если внимательно изучить вот эту картинку, которую я нашел в древних манускриптах:


 то неистовым участникам сей ветки до Грааля (Тихого Дома) еще очень далеко...

Да благословит их Господь на вечный поиск Истины.

Аминь.

 
Younga:

отбрасывание - попробую рисунком, например позиция (одна из 3 ног )открыта в бай

точка А -произвольная точка. При достижении тейкпрофита этой парой, остальные пары в сумме дают "минус"(в этот момент нужно выставить и ТП и СЛ). Произвольная точка на то и произвольная что мы ее сами выбираем.

 Я в основном понял идею, но нужно ещё учитывать, что в общем случае стоимость пункта у пар может быть разной, поэтому прибыль от ТП одной пары не будет равна убытку от СЛ другой пары.        

 
khorosh:

 Я в основном понял идею, но нужно ещё учитывать, что в общем случае стоимость пункта у пар может быть разной, поэтому прибыль от ТП одной пары не будет равна убытку от СЛ другой пары.        

О-О-О - уже хорошо, значит подлежит задача формализации.Видимо на mql5 ваять придется.Тейк и стоплосс видимо  сразу в долларах считать.

 
khorosh:

 Я в основном понял идею, но нужно ещё учитывать, что в общем случае стоимость пункта у пар может быть разной, поэтому прибыль от ТП одной пары не будет равна убытку от СЛ другой пары.        

А еще спреды и свопы  потянут не хило.

Пары могут пойти в одну сторону и могут в разнобой ходить. Закономерности нет и быть не может.

[Удален]  
Есть предложение. Убирать с форума ветки по торговым системам гуру (подобные этой) не подтвержденные мониторингом от топикстартера (а таких веток много).
Кто За?
 

свопы спреды компенсируюся размером тейка(стоплосса)

Может заготовку mql5 советника из кодобазы посоветуете(видимо мультивалютник)

 
Younga:

О-О-О - уже хорошо, значит подлежит задача формализации.Видимо на mql5 ваять придется.Тейк и стоплосс видимо  сразу в долларах считать.

Так вы, насколько я понял, исходили из предположения, что поскольку СЛ=ТП, вероятности достижения стопа и тейка одинаковы. Это позволяло вам так манипулировать комбинациями нулей и единиц. Если будем считать в долларах, чтобы учесть стоимость пункта для каждой пары, то СЛ и ТП одной пары не будут равны СЛ и ТП другой пары. Поэтому вся ваша теория может рассыпаться, так как вероятность достижения СЛ и ТП одной парой не будет равна вероятности достижения СЛ и ТП другой парой.

 
Alexander_K2:

М-даааа....

Если внимательно изучить вот эту картинку, которую я нашел в древних манускриптах:


 то неистовым участникам сей ветки до Грааля (Тихого Дома) еще очень далеко...

Да благословит их Господь на вечный поиск Истины.

Аминь.

Сами до какой точки дошли?

 
khorosh:

Так вы, насколько я понял, исходили из предположения, что поскольку СЛ=ТП, вероятности достижения стопа и тейка одинаковы. Это позволяло вам так манипулировать комбинациями нулей и единиц. Если будем считать в долларах, чтобы учесть стоимость пункта для каждой пары, то СЛ и ТП одной пары не будут равны СЛ и ТП другой пары. Поэтому вся ваша теория может рассыпаться, так как вероятность достижения СЛ и ТП одной парой не будет равна вероятности достижения СЛ и ТП другой парой.

Тут все таки равная верояность достижения ТП и СЛ важна, а раз у разных пар стоимость ТП и СЛ одинаковая (я так заложил в стратегии, да понимаю в пунктах разная ) ,а пары ходят как хотят... ( я не верю не корреляцию не в ковариации (я про валютные пары - у меня и графики чистых валют есть)

 
Sergey Chalyshev:

Сами до какой точки дошли?

Я как был на 10-й сверху, так, пожалуй, там и нахожусь. Только немного с 13-й и 14-й поработал...

Сейчас тупо наблюдаю за результатами. На это еще 1-2 месяца уйдут. Быстрее нельзя - такие вещи ни в каком тестере не моделируются.

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