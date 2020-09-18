О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 169
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М-даааа....
Если внимательно изучить вот эту картинку, которую я нашел в древних манускриптах:
то неистовым участникам сей ветки до Грааля (Тихого Дома) еще очень далеко...
Да благословит их Господь на вечный поиск Истины.
Аминь.
отбрасывание - попробую рисунком, например позиция (одна из 3 ног )открыта в бай
точка А -произвольная точка. При достижении тейкпрофита этой парой, остальные пары в сумме дают "минус"(в этот момент нужно выставить и ТП и СЛ). Произвольная точка на то и произвольная что мы ее сами выбираем.
Я в основном понял идею, но нужно ещё учитывать, что в общем случае стоимость пункта у пар может быть разной, поэтому прибыль от ТП одной пары не будет равна убытку от СЛ другой пары.
Я в основном понял идею, но нужно ещё учитывать, что в общем случае стоимость пункта у пар может быть разной, поэтому прибыль от ТП одной пары не будет равна убытку от СЛ другой пары.
О-О-О - уже хорошо, значит подлежит задача формализации.Видимо на mql5 ваять придется.Тейк и стоплосс видимо сразу в долларах считать.
Я в основном понял идею, но нужно ещё учитывать, что в общем случае стоимость пункта у пар может быть разной, поэтому прибыль от ТП одной пары не будет равна убытку от СЛ другой пары.
А еще спреды и свопы потянут не хило.
Пары могут пойти в одну сторону и могут в разнобой ходить. Закономерности нет и быть не может.
свопы спреды компенсируюся размером тейка(стоплосса)
Может заготовку mql5 советника из кодобазы посоветуете(видимо мультивалютник)
О-О-О - уже хорошо, значит подлежит задача формализации.Видимо на mql5 ваять придется.Тейк и стоплосс видимо сразу в долларах считать.
Так вы, насколько я понял, исходили из предположения, что поскольку СЛ=ТП, вероятности достижения стопа и тейка одинаковы. Это позволяло вам так манипулировать комбинациями нулей и единиц. Если будем считать в долларах, чтобы учесть стоимость пункта для каждой пары, то СЛ и ТП одной пары не будут равны СЛ и ТП другой пары. Поэтому вся ваша теория может рассыпаться, так как вероятность достижения СЛ и ТП одной парой не будет равна вероятности достижения СЛ и ТП другой парой.
М-даааа....
Если внимательно изучить вот эту картинку, которую я нашел в древних манускриптах:
то неистовым участникам сей ветки до Грааля (Тихого Дома) еще очень далеко...
Да благословит их Господь на вечный поиск Истины.
Аминь.
Сами до какой точки дошли?
Так вы, насколько я понял, исходили из предположения, что поскольку СЛ=ТП, вероятности достижения стопа и тейка одинаковы. Это позволяло вам так манипулировать комбинациями нулей и единиц. Если будем считать в долларах, чтобы учесть стоимость пункта для каждой пары, то СЛ и ТП одной пары не будут равны СЛ и ТП другой пары. Поэтому вся ваша теория может рассыпаться, так как вероятность достижения СЛ и ТП одной парой не будет равна вероятности достижения СЛ и ТП другой парой.
Тут все таки равная верояность достижения ТП и СЛ важна, а раз у разных пар стоимость ТП и СЛ одинаковая (я так заложил в стратегии, да понимаю в пунктах разная ) ,а пары ходят как хотят... ( я не верю не корреляцию не в ковариации (я про валютные пары - у меня и графики чистых валют есть)
Сами до какой точки дошли?
Я как был на 10-й сверху, так, пожалуй, там и нахожусь. Только немного с 13-й и 14-й поработал...
Сейчас тупо наблюдаю за результатами. На это еще 1-2 месяца уйдут. Быстрее нельзя - такие вещи ни в каком тестере не моделируются.