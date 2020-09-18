О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 166

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b2v:
Да сделка №8 затянулась на пару недель. Уже фунт и евро вверх ушли, а сходиться не собираются.
они договорились
 
b2v:
Да сделка №8 затянулась на пару недель. Уже фунт и евро вверх ушли, а сходиться не собираются.

Разошлись, как в море корабли. " ...Но они возвращаются ... не пройдёт и полгода..." )

 

к вопросу о геометрии

https://charts.mql5.com/23/435/eurusd-m30-e-global-trade.png

[Удален]  

Не спешите свечи ставить за упокой, кораблик вполне может ещё в ближайшем будущем выскочить и в ноль и в плюс.

Изменение объемов меняет свойство самого инструмента, на графике видно невооруженным глазом отличие от кросса:


причем всё и всегда работает в две стороны, так что выход из просадки может быть стремительнее, чем движение кросса

[Удален]  

Давайте ради хохмы поменяем местами коэффициенты в синтетике:


как видите уклон явновыраженный уже в противоположную сторону

это особенно для тех, кто тут пишет "а какие преимущества", "ты торгуешь кросс!", хотя сами при этом ленятся взять в руки калькулятор и реально посчитать что же на самом деле представляет из себя позиция торгуемая и чем отличается от кросса

 
Aleksandr Volotko:

Давайте ради хохмы поменяем местами коэффициенты в синтетике:


как видите уклон явновыраженный уже в противоположную сторону

это особенно для тех, кто тут пишет "а какие преимущества", "ты торгуешь кросс!", хотя сами при этом ленятся взять в руки калькулятор и реально посчитать что же на самом деле представляет из себя позиция торгуемая и чем отличается от кросса

ой, сказки сказками, НО !

цена идет против толпы (против тех, кого больше тобишь)

какие к черту коэффициенты, опомнитесь

;)

[Удален]  
Давно никто про кукла не рассказывал.
 
Renat Akhtyamov:

ой, сказки сказками, НО !

цена идет против толпы (против тех, кого больше тобишь)

какие к черту коэффициенты, опомнитесь

;)

Против толпы?.... 
Ок,  и как ты сможешь расчитать когда эта толпа сольется?  Ну ладно,  в основном это плечо 1:100 и через 100пп происходит слив залога.  Те кто на 1:500 через  20пп сливают залог.  
Теперь дальше.  Не все на всю катлету входят в сделку-это раз.  Не все с одной цегы входят в сделку -это два.  Есть те у кого плечи меньше  чем 1:100 -это три. 
Подводя только эти три критерия в общую функцию получим результат что против толпы цена должна ходить безотката от 600пп и более.  
Пункты кчитываются 4х знак. 
 
Anatolii Zainchkovskii:
Против толпы?.... 
Ок,  и как ты сможешь расчитать когда эта толпа сольется?  Ну ладно,  в основном это плечо 1:100 и через 100пп происходит слив залога.  Те кто на 1:500 через  20пп сливают залог.  
Теперь дальше.  Не все на всю катлету входят в сделку-это раз.  Не все с одной цегы входят в сделку -это два.  Есть те у кого плечи меньше  чем 1:100 -это три. 
Подводя только эти три критерия в общую функцию получим результат что против толпы цена должна ходить безотката от 600пп и более.  
Пункты кчитываются 4х знак. 

я никак

котир идет против толпы,

уже зная где она,

зная сколько и когда толпа навалит бабла

;)

 
Renat Akhtyamov:

я никак

котир идет против толпы,

уже зная где она,

зная сколько и когда толпа навалит бабла

;)

котир не знает, ты просто забыл первое о чем читал в самом начале своего знакомства с форексом, толпа двигает котир. и когда толпа на пределе подключается новенькие и они невольно становятся теми кто развернет.....

Но всё это не даёт возможности понять где и когда это произойдёт...
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