О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 166
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Да сделка №8 затянулась на пару недель. Уже фунт и евро вверх ушли, а сходиться не собираются.
Да сделка №8 затянулась на пару недель. Уже фунт и евро вверх ушли, а сходиться не собираются.
Разошлись, как в море корабли. " ...Но они возвращаются ... не пройдёт и полгода..." )
к вопросу о геометрии
https://charts.mql5.com/23/435/eurusd-m30-e-global-trade.png
Не спешите свечи ставить за упокой, кораблик вполне может ещё в ближайшем будущем выскочить и в ноль и в плюс.
Изменение объемов меняет свойство самого инструмента, на графике видно невооруженным глазом отличие от кросса:
причем всё и всегда работает в две стороны, так что выход из просадки может быть стремительнее, чем движение кросса
Давайте ради хохмы поменяем местами коэффициенты в синтетике:
как видите уклон явновыраженный уже в противоположную сторону
это особенно для тех, кто тут пишет "а какие преимущества", "ты торгуешь кросс!", хотя сами при этом ленятся взять в руки калькулятор и реально посчитать что же на самом деле представляет из себя позиция торгуемая и чем отличается от кросса
Давайте ради хохмы поменяем местами коэффициенты в синтетике:
как видите уклон явновыраженный уже в противоположную сторону
это особенно для тех, кто тут пишет "а какие преимущества", "ты торгуешь кросс!", хотя сами при этом ленятся взять в руки калькулятор и реально посчитать что же на самом деле представляет из себя позиция торгуемая и чем отличается от кросса
ой, сказки сказками, НО !
цена идет против толпы (против тех, кого больше тобишь)
какие к черту коэффициенты, опомнитесь
;)
ой, сказки сказками, НО !
цена идет против толпы (против тех, кого больше тобишь)
какие к черту коэффициенты, опомнитесь
;)
Против толпы?....
я никак
котир идет против толпы,
уже зная где она,
зная сколько и когда толпа навалит бабла
;)
я никак
котир идет против толпы,
уже зная где она,
зная сколько и когда толпа навалит бабла
;)
котир не знает, ты просто забыл первое о чем читал в самом начале своего знакомства с форексом, толпа двигает котир. и когда толпа на пределе подключается новенькие и они невольно становятся теми кто развернет.....Но всё это не даёт возможности понять где и когда это произойдёт...