О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 130
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У кого его нет-то? не верю, что есть дурачки, годами сидящие на теме форекса, и торгующие только на демках. По моему скромному мнению, таких не бывает.
ну хоть спасибо! что ответили -
- а то, смотрю - все меня игнорят ( как правильно пишется " игнорят " ?)
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самому стало интересно - есть ли, такое слово? оказывается есть!
Увеличим количество слагаемых в сумме фильтра с прошлой картинки:
уже красивее, да?
Ещё увеличим:
khorosh, может Ваш Юрик так?
Весьма необоснованное утверждение. Как занимались вопросами цифровой фильтрации и обработки изображений бессчисленное количество учёных по всему миру, так и продолжают заниматься. Что не согласуется с Вашими фантазиями что "всё давно придумано".
Как Вам такое:
Вы-то не можете вот так сразу согласиться, если я скажу Вам, что в изображении (а) содержится вся информация, необходимая для того, чтобы из (а) вычислить (б)?
Покажем 5 суток, а не 2:
Типа сейчас флэт, но есть перспективы в long?
Золотарев Егор Иванович - один из замечательнейших русских математиков (1847 - 1878). Например Уже этим занимался
Типа сейчас флэт, но есть перспективы в long?
Это котировки из прошлого. Если Вы хотите, чтобы правый отсчёт соответствовал вечеру пятницы 24.01.2020, то вот (последний отсчёт 23:50 24.01.2020 по времени сервера):
Относительная волатильность фильтра (отношение суммы модулей первых разностей результата фильтрации к сумме модулей первых разностей исходного сигнала) на этом интервале отсчётов времени чуть более 0,18, то есть фильтр дёргается в 5 раз меньше цены.
Как Вам такой фильтр? Чёрным цветом - входные сигналы, красным цветом - результат фильтрации.
На реальных котировках картинка не впечатлила. Вот общедоступная НМА :
На реальных котировках картинка не впечатлила. Вот общедоступная НМА :
а чё, красиво!
- давайте этот индикатор мне, я на реале, вам оценю его