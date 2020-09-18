О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 130

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Mikhael1983:
У кого его нет-то? не верю, что есть дурачки, годами сидящие на теме форекса, и торгующие только на демках. По моему скромному мнению, таких не бывает.

ну хоть спасибо! что ответили -

- а то, смотрю - все меня игнорят ( как правильно пишется " игнорят " ?)

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самому стало интересно - есть ли, такое слово? оказывается есть!

untitled

 

Увеличим количество слагаемых в сумме фильтра с прошлой картинки:

уже красивее, да?

Ещё увеличим:

khorosh, может Ваш Юрик так?

 
Mikhael1983:

Весьма необоснованное утверждение. Как занимались вопросами цифровой фильтрации и обработки изображений бессчисленное количество учёных по всему миру, так и продолжают заниматься. Что не согласуется с Вашими фантазиями что "всё давно придумано".

Как Вам такое:

Вы-то не можете вот так сразу согласиться, если я скажу Вам, что в изображении (а) содержится вся информация, необходимая для того, чтобы из (а) вычислить (б)?

Золотарев Егор Иванович - один из замечательнейших русских математиков (1847 - 1878). Например  Уже этим занимался
 

Покажем 5 суток, а не 2:


 

Типа сейчас флэт, но есть перспективы в long?

 
Younga:
Золотарев Егор Иванович - один из замечательнейших русских математиков (1847 - 1878). Например  Уже этим занимался
И не мог заниматься, ведь ещё и компьютеров не было.
 
Да там Бирюков справа. Ясно, что Собянин по центру без фильтров:)
 
b2v:

Типа сейчас флэт, но есть перспективы в long?

Это котировки из прошлого. Если Вы хотите, чтобы правый отсчёт соответствовал вечеру пятницы 24.01.2020, то вот (последний отсчёт 23:50 24.01.2020 по времени сервера):

Относительная волатильность фильтра (отношение суммы модулей первых разностей результата фильтрации к сумме модулей первых разностей исходного сигнала) на этом интервале отсчётов времени чуть более 0,18, то есть фильтр дёргается в 5 раз меньше цены.

 
Mikhael1983:
Как Вам такой фильтр? Чёрным цветом - входные сигналы, красным цветом - результат фильтрации. 

На реальных котировках картинка не впечатлила.  Вот общедоступная НМА :


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khorosh:

На реальных котировках картинка не впечатлила.  Вот общедоступная НМА :


а чё, красиво! 

- давайте этот индикатор мне, я на реале, вам оценю его

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