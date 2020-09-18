О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 131

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khorosh:

На реальных котировках картинка не впечатлила.  Вот общедоступная НМА :


Покажите её не на 40 отсчётах, а на нескольких сотнях. Иначе масштаб сравнения различный. 
 
Mikhael1983:
Покажите её не на 40 отсчётах, а на нескольких сотнях. Иначе масштаб сравнения различный. 

нечто подобное вашему можете посмотреть вот https://www.mql5.com/ru/blogs/post/732070

HMA довольно исскуственный фильтр, не имеющий теор.базы, но близкий к нему результат (и к тому с меньшими вычислениями) можно получать другими обоснованными путями.

есть арифметический нюанс - если у фильтра (средней, производной как угодно назовите) есть период/глубина/масштаб, то её график будет крутится вокруг соответсвующей SMA. И оная sma будет хорошим приближением, потому как будет пределом.

О прекрасном
О прекрасном
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Ранее представленное и несколько раз анонсированное "прекрасное" :-) Как и обещал выкладываю индикатор. Между прочим третья попытка за пару часов - то ли сайт глючит, то-ли firefox. Я блин код быстрее свёл в одно целое Итак, индикатор раскладывает цену на три фазы, как в электрике : параметр только один - PERIOD . Если вы считаете что время от...
 
Mikhael1983:
Покажите её не на 40 отсчётах, а на нескольких сотнях. Иначе масштаб сравнения различный. 

2-е суток.

 
Alexsandr San:

а чё, красиво! 

- давайте этот индикатор мне, я на реале, вам оценю его

https://www.mql5.com/ru/code/10272

HMA
HMA
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Просмотров: 18988 Рейтинг: Опубликован: 2011.04.27 08:18 Обновлен: 2014.04.21 14:55
 
khorosh:

2-е суток.

Вот видите. Уже ничего выдающегося, просто то же самое, что и цена, с легким сглаживанием. Ну так и мой точно также может на 2 сутках при уменьшении числа слагаемых приблизиться к цене: 


 
Mikhael1983:

Увеличим количество слагаемых в сумме фильтра с прошлой картинки:

уже красивее, да?

Ещё увеличим:

khorosh, может Ваш Юрик так?

просто высота свечек уменьшилась

 
Renat Akhtyamov:

просто высота свечек уменьшилась

не мешай человеку идти к ряду Тейлора и методам компонент..
 
Mikhael1983:

Увеличим количество слагаемых в сумме фильтра с прошлой картинки:

уже красивее, да?

Ещё увеличим:

khorosh, может Ваш Юрик так?

Jurik  нет. А вот АМА, если подобрать параметры, может быть похожей. Адаптивный алгоритм, меняющий период усреднения в зависимости от волатильности.


 
khorosh:

Jurik  нет. А вот АМА, если подобрать параметры, может быть похожей. Адаптивный алгоритм, меняющий период усреднения в зависимости от волатильности.

Это тупик. В моём фильтре нет никаких периодов усреднения (при вычислении значения фильтра в отсчёт i используется в худшем случае информация на 1 отсчёт в прошлое, и то редко). Иначе было бы невозможно такое:

 
Mikhael1983:

Это тупик. В моём фильтре нет никаких периодов усреднения. Иначе было бы невозможно такое:

Ну это слишком громко сказано. Кое-кто и по простой Ма прибыльно торгует.)  Я теперь вспоминаю, что вы уже писали про этот свой фильтр раньше.

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