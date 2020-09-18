О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 128
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если я правильно понял , автор ждёт сигнал от несколько пар ?
что то вроде этого?
естественно разница есть от сигналов
тут интересная разница -
- ну все равно, это у гадалка
Сложно добиться, чтобы фильтр мало запаздывал и в то же время эфективно подавлял кратковременные ложные выбросы цены. Есть не запаздывающие МА, но они перерисовываются, хотя на истории смотрятся очень красиво.
Как Вам такой фильтр? Чёрным цветом - входные сигналы, красным цветом - результат фильтрации.
Вы скажете, что не особо впечатляюще, запаздывание есть, хотя и невелико? Соглашусь. Однако, замечу, что нет никаких настроек фильтра, которые как-то сообщали бы ему какой сигнал ожидается к фильтрации.
Однако вот его работа на прямоугольных импульсах или ступеньках (привет кратковременным выбросам):
Исходных сигналов (чёрных кривых) не видно, потому что они полностью закрыты красными (результат фильтрации)
Ну и, в заключение, на реальных котировках:
Ну и, в заключение, на реальных котировках:
как-бы так правильно сформулировать..
эээ, если заранее известно (предполагаемо) смещение фазы, то фильтр по этой частоте не будет "запаздывать".
не факт что будет показывать что-то разумное, но в своём безумии "запаздывать" не будет
как-бы так правильно сформулировать..
эээ, если заранее известно (предполагаемо) смещение фазы, то фильтр по этой частоте не будет "запаздывать".
не факт что будет показывать что-то разумное, но в своём безумии "запаздывать" не будет
У фильтра нет никакой информации о входном сигнале. Совсем. Ни информации о частоте, ни информации о фазе, что бы это не означало в Вашем понимании.
прям-таки стало любопытно посмотреть на такой фильтр..
и что он тогда фильтрует ? параметры-то у него есть какие-никакие - и в них вы вкладываете свои нехорошие предположения о исходном сигнале и сладкие мечты о результирующем.
На графике ГПСЧ экселя бы еще фильтр нарисовать и F9 понажимать. Может и там что будет видно:)
А если серьезно, то пытались даже Кальмана кто-то приделать. Про варианты macd вообще молчу, их количество бессчетное.
Насчет фазы рынка заявление конечно серьезное, есть сомнения.