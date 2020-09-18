О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 128

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Alexsandr San:

если я правильно понял , автор ждёт сигнал от несколько пар ?

что то вроде этого?

естественно разница есть от сигналов 


тут интересная разница - 

- ну все равно, это у гадалка

GBPUSDH4 

Файлы:
n_q88s0tvy_oya6z6eaolu.mq5  17 kb
 
khorosh:

Сложно добиться, чтобы  фильтр мало запаздывал и в то же время эфективно подавлял кратковременные ложные выбросы цены. Есть не запаздывающие МА, но они перерисовываются, хотя на истории смотрятся очень красиво.

Как Вам такой фильтр? Чёрным цветом - входные сигналы, красным цветом - результат фильтрации.

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Mikhael1983:
Как Вам такой фильтр? Чёрным цветом - входные сигналы, красным цветом - результат фильтрации.

Где моник Михалыч?
 

Вы скажете, что не особо впечатляюще, запаздывание есть, хотя и невелико? Соглашусь. Однако, замечу, что нет никаких настроек фильтра, которые как-то сообщали бы ему какой сигнал ожидается к фильтрации.

Однако вот его работа на прямоугольных импульсах или ступеньках (привет кратковременным выбросам):

Исходных сигналов (чёрных кривых) не видно, потому что они полностью закрыты красными (результат фильтрации)

 

Ну и, в заключение, на реальных котировках:

 
Mikhael1983:

Ну и, в заключение, на реальных котировках:

как-бы так правильно сформулировать..

эээ, если заранее известно (предполагаемо) смещение фазы, то фильтр по этой частоте не будет "запаздывать".

не факт что будет показывать что-то разумное, но в своём безумии "запаздывать" не будет

 
Maxim Kuznetsov:

как-бы так правильно сформулировать..

эээ, если заранее известно (предполагаемо) смещение фазы, то фильтр по этой частоте не будет "запаздывать".

не факт что будет показывать что-то разумное, но в своём безумии "запаздывать" не будет

У фильтра нет никакой информации о входном сигнале. Ни информации о частоте, ни информации о фазе (что бы это ни означало в Вашем понимании), ни информации о волатильности, ни о знаке, ни о чём другом. Совсем. 
 
Mikhael1983:
У фильтра нет никакой информации о входном сигнале. Совсем. Ни информации о частоте, ни информации о фазе, что бы это не означало в Вашем понимании.

прям-таки стало любопытно посмотреть на такой фильтр..

и что он тогда фильтрует ? параметры-то у него есть какие-никакие - и в них вы вкладываете свои нехорошие предположения о исходном сигнале и сладкие мечты о результирующем.

 

На графике ГПСЧ экселя бы еще фильтр нарисовать и F9 понажимать. Может и там что будет видно:)
А если серьезно, то пытались даже Кальмана кто-то приделать. Про варианты macd вообще молчу, их количество бессчетное.

Насчет фазы рынка заявление конечно серьезное, есть сомнения.

 
Ой чувствую "поплывете" с цифровыми фильтрами.Михаил... Всёж давно придумано
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