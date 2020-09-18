О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 163
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я попробую, спасибо!
я еще моделировал торговлю 4-мя парами относительно общей третьей по тому же принципу. Там на истории получается более интенсивное движение вокруг "нуля". Если все правильно, рассчитано, то 4 валюты раскачивают конструкцию более равномерно. Главное вовремя выйти.
да, по сути так и есть. Хочу попробовать на более "медленном" счете без комиссии, только со спредом. Там, по идее, должно быть повеселее. Хотя там наверняка начнутся проскальзывания и прочая радость.
На скрине голубая кривая эквити(без учёта спреда и комиссии) вашего второго треугольника. Оранжевая кривая эквити еврофунта при лоте 0.09. Размах у обеих кривых примерно одинаковый, а значит возможность получить просадку или прибыль одинакова. А теперь вопрос: на сколько вы получите прибыли больше за счёт меньших потерь на спреде и комиссии, если будете торговать еврофунтом 0.09 лот вместо вашего второго треугольника?
На скрине голубая кривая эквити(без учёта спреда и комиссии) вашего второго треугольника. Оранжевая кривая эквити еврофунта при лоте 0.09. Размах у обеих кривых примерно одинаковый, а значит возможность получить просадку или прибыль одинакова. А теперь вопрос: на сколько вы получите прибыли больше за счёт меньших потерь на спреде и комиссии, если будете торговать еврофунтом 0.09 лот вместо вашего второго треугольника?
крош, а объем сделок по парам такой же как у него?
крош, а объем по парам такой же как у него?
Я же написал, что голубая его второй треугольник, разве не ясно?
ага, интересная тема, но архи затратная ;)
Если честно, я готов отдавать 90% всей прибыли за свои гарантированные 10%. Я уже больше 10-ти лет экспериментирую и пришел к этому взвешенному выводу ))
Мне очень нравится высказывание - "20% от нуля - это ноль" ))
Я же написал, что голубая его второй треугольник, разве не ясно?
нет
объем такой же как у него или только направление учел?
вопрос простой и четко сформулированитак, какой будет ответ?
нет
объем такой же как у него или только направление учел?
вопрос простой и четко сформулированитак какой будет ответ?
Разумеется, а для чего я тогда написал, что второй. Направление то у них у всех трёх одинаковое.
Разумеется, а для чего я тогда написал, что второй. Направление то у них у всех трёх одинаковые.
ок
об этом и речь
повторял и буду неустанно повторять
треугольник - несущее зло!по сути, если открыт треугольник и лоты разные, то из всех пар треугольника нужно вычесть самый минимальный лот этих пар и закрыть, т.к. эта часть портфеля уже не работает, это лок
На скрине голубая кривая эквити(без учёта спреда и комиссии) вашего второго треугольника. Оранжевая кривая эквити еврофунта при лоте 0.09. Размах у обеих кривых примерно одинаковый, а значит возможность получить просадку или прибыль одинакова. А теперь вопрос: на сколько вы получите прибыли больше за счёт меньших потерь на спреде и комиссии, если будете торговать еврофунтом 0.09 лот вместо вашего второго треугольника?
Я так не могу сказать, лучше использовать мои параметры торговли (объемы и время входа/выхода)
Вы имеете ввиду этот треугольник? (второй по счету, с 7-ой сделки, да?)
и у Вас на скрине диапазон с марта по январь... это точно что-то не то ))) по моим расчетам, сделка должна жить не дольше суток.
"Вместо" - тут работать не будет )) я по-идее мог открыть конструкцию в другую сторону и все равно бы получил свою небольшую прибыль, идея именно в этом.
вот у тебю что торганулось по сути
а это уже далеко не треугольник ;)