О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 163

Новый комментарий
 
Maxaxa:

я попробую, спасибо!

я еще моделировал торговлю 4-мя парами относительно общей третьей по тому же принципу. Там на истории получается более интенсивное движение вокруг "нуля". Если все правильно, рассчитано, то 4 валюты раскачивают конструкцию более равномерно. Главное вовремя выйти. 

ага, интересная тема, но архи затратная ;)
 
Maxaxa:
да, по сути так и есть. Хочу попробовать на более "медленном" счете без комиссии, только со спредом. Там, по идее, должно быть повеселее. Хотя там наверняка начнутся проскальзывания и прочая радость.

 На скрине голубая кривая эквити(без учёта спреда и комиссии) вашего второго треугольника. Оранжевая кривая эквити еврофунта при лоте 0.09. Размах у обеих кривых примерно одинаковый, а значит возможность получить просадку или прибыль одинакова. А теперь вопрос: на сколько вы получите прибыли больше за счёт меньших потерь на спреде и комиссии, если будете торговать еврофунтом 0.09 лот вместо вашего второго треугольника?


 
khorosh:

 На скрине голубая кривая эквити(без учёта спреда и комиссии) вашего второго треугольника. Оранжевая кривая эквити еврофунта при лоте 0.09. Размах у обеих кривых примерно одинаковый, а значит возможность получить просадку или прибыль одинакова. А теперь вопрос: на сколько вы получите прибыли больше за счёт меньших потерь на спреде и комиссии, если будете торговать еврофунтом 0.09 лот вместо вашего второго треугольника?

крош, а объем сделок по парам такой же как у него?

 
Renat Akhtyamov:

крош, а объем по парам такой же как у него?

Я же написал, что голубая его второй треугольник, разве не ясно?

 
Renat Akhtyamov:
ага, интересная тема, но архи затратная ;)

Если честно, я готов отдавать 90% всей прибыли за свои гарантированные 10%. Я уже больше 10-ти лет экспериментирую и пришел к этому взвешенному выводу ))

Мне очень нравится высказывание - "20% от нуля - это ноль" ))

 
khorosh:

Я же написал, что голубая его второй треугольник, разве не ясно?

нет

объем такой же как у него или только направление учел?

вопрос простой и четко сформулирован

итак, какой будет ответ?
 
Renat Akhtyamov:

нет

объем такой же как у него или только направление учел?

вопрос простой и четко сформулирован

итак какой будет ответ?

Разумеется, а для чего я тогда написал, что второй. Направление то у них у всех трёх одинаковое.

 
khorosh:

Разумеется, а для чего я тогда написал, что второй. Направление то у них у всех трёх одинаковые.

ок

об этом и речь

повторял и буду неустанно повторять

треугольник - несущее зло!

по сути, если открыт треугольник и лоты разные, то из всех пар треугольника нужно вычесть самый минимальный лот этих пар и закрыть, т.к. эта часть портфеля уже не работает, это лок
 
khorosh:

 На скрине голубая кривая эквити(без учёта спреда и комиссии) вашего второго треугольника. Оранжевая кривая эквити еврофунта при лоте 0.09. Размах у обеих кривых примерно одинаковый, а значит возможность получить просадку или прибыль одинакова. А теперь вопрос: на сколько вы получите прибыли больше за счёт меньших потерь на спреде и комиссии, если будете торговать еврофунтом 0.09 лот вместо вашего второго треугольника?


Я так не могу сказать, лучше использовать мои параметры торговли (объемы и время входа/выхода)

Вы имеете ввиду этот треугольник? (второй по счету, с 7-ой сделки, да?)

247729629 2020.01.16 14:53:56 sell 0.36 eurusd 1.11525 0.00000 0.00000 2020.01.16 15:52:38 1.11434 -3.60 0.00 0.00 32.76
247729652 2020.01.16 14:53:57 buy 0.14 eurgbp 0.85445 0.00000 0.00000 2020.01.16 15:52:40 0.85403 -1.40 0.00 0.00 -7.67
247729670 2020.01.16 14:53:58 buy 0.11 gbpusd 1.30533 0.00000 0.00000 2020.01.16 15:52:41 1.30474 -1.10 0.00 0.00 -6.49


и у Вас на скрине диапазон с марта по январь... это точно что-то не то ))) по моим расчетам, сделка должна жить не дольше суток.

"Вместо" - тут работать не будет )) я по-идее мог открыть конструкцию в другую сторону и все равно бы получил свою небольшую прибыль, идея именно в этом.

 

вот у тебю что торганулось по сути


247729629 2020.01.16 14:53:56 sell 0.25 eurusd 1.11525 0.00000 0.00000 2020.01.16 15:52:38 1.11434 -3.60 0.00 0.00 32.76
247729652 2020.01.16 14:53:57 buy 0.03 eurgbp 0.85445 0.00000 0.00000 2020.01.16 15:52:40 0.85403 -1.40 0.00 0.00 -7.67
247729670 2020.01.16 14:53:58 buy 0.00 gbpusd 1.30533 0.00000 0.00000 2020.01.16 15:52:41 1.30474 -1.10 0.00 0.00 -6.49


а это уже далеко не треугольник ;)

1...156157158159160161162163164165166167168169170...184
Новый комментарий