О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 129

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Maxim Kuznetsov:

прям-таки стало любопытно посмотреть на такой фильтр..

и что он тогда фильтрует ? параметры-то у него есть какие-никакие - и в них вы вкладываете свои нехорошие предположения о исходном сигнале и сладкие мечты о результирующем.

Есть оригинальная идея фильтрации. У неё есть один параметр (внутренний, не имеющий никакой связи с предположениями об исходном сигнале). Фильтр есть результат усреднения этого подхода несколько десятков или сотен раз (с так или иначе варьирующимися значениями единственного параметра). Таким образом, появляется второй внутренний параметр - количество усреднений, и третий - закон изменения первого параметра в зависимости от возрастания номера члена суммы. Всё, никаких других параметров нет.
 
Younga:
Ой чувствую "поплывете" с цифровыми фильтрами.Михаил... Всёж давно придумано

Весьма необоснованное утверждение. Как занимались вопросами цифровой фильтрации и обработки изображений бессчисленное количество учёных по всему миру, так и продолжают заниматься. Что не согласуется с Вашими фантазиями что "всё давно придумано".

Как Вам такое:

Вы-то не можете вот так сразу согласиться, если я скажу Вам, что в изображении (а) содержится вся информация, необходимая для того, чтобы из (а) вычислить (б)?

 

Сделал шаг в прошлое на неделю. Евродоллар и результат фильтрации:

По-моему, красиво (и полезно, но об этом не буду).

 
Mikhael1983:

Сделал шаг в прошлое на неделю.

Шагом в прошлое удивить трудно. Лучше покажи шаг в будущее.

Через неделю будут с чем сравнить.

[Удален]  
Mikhael1983:

Сделал шаг в прошлое на неделю. Евродоллар и результат фильтрации:

По-моему, красиво (и полезно, но об этом не буду).

Всё пытаюсь вас спросить 

- у вас есть реальный счёт? можно, хоть немного, понять вас, и увидеть ваш результат в истории, вашего терминала ?

 
Grigori.S.B:

Шагом в прошлое удивить трудно. Лучше покажи шаг в будущее.

Через неделю будут с чем сравнить.

Фильтр не предсказывает котировки (хотя у хорошего фильтра, конечно, есть локальные прогнозирующие свойства, но это отдельная тема), фильтр снижает волатильность, желательно с минимальным запаздыванием, притом честно, без подглядывания в будущее )

 
Alexsandr San:

Всё пытаюсь вас спросить 

- у вас есть реальный счёт? можно, хоть немного, понять вас, и увидеть ваш результат в истории, вашего терминала ?

У кого его нет-то? не верю, что есть дурачки, годами сидящие на теме форекса, и торгующие только на демках. По моему скромному мнению, таких не бывает.
 
Фильтр к торговле фокусами имеет отношение или это доп.тема?
График красный для торговли это же вроде ND.
 
b2v:
Фильтр к торговле фокусами имеет отношение или это доп.тема?
График красный для торговли это же вроде ND.
Фильтр отдельная тема. Построение фильтра и торговой системы на нём всегда идеально алгоритмизируется, то есть сразу же избавляет от ручной торговли.
 
Mikhael1983:

Весьма необоснованное утверждение. Как занимались вопросами цифровой фильтрации и обработки изображений бессчисленное количество учёных по всему миру, так и продолжают заниматься. Что не согласуется с Вашими фантазиями что "всё давно придумано".

Как Вам такое:

Вы-то не можете вот так сразу согласиться, если я скажу Вам, что в изображении (а) содержится вся информация, необходимая для того, чтобы из (а) вычислить (б)? 

С картинкой в целом понятно. Инфа конечно зашита в левой части.

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