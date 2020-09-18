О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 129
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прям-таки стало любопытно посмотреть на такой фильтр..
и что он тогда фильтрует ? параметры-то у него есть какие-никакие - и в них вы вкладываете свои нехорошие предположения о исходном сигнале и сладкие мечты о результирующем.
Ой чувствую "поплывете" с цифровыми фильтрами.Михаил... Всёж давно придумано
Весьма необоснованное утверждение. Как занимались вопросами цифровой фильтрации и обработки изображений бессчисленное количество учёных по всему миру, так и продолжают заниматься. Что не согласуется с Вашими фантазиями что "всё давно придумано".
Как Вам такое:
Вы-то не можете вот так сразу согласиться, если я скажу Вам, что в изображении (а) содержится вся информация, необходимая для того, чтобы из (а) вычислить (б)?
Сделал шаг в прошлое на неделю. Евродоллар и результат фильтрации:
По-моему, красиво (и полезно, но об этом не буду).
Сделал шаг в прошлое на неделю.
Шагом в прошлое удивить трудно. Лучше покажи шаг в будущее.
Через неделю будут с чем сравнить.
Сделал шаг в прошлое на неделю. Евродоллар и результат фильтрации:
По-моему, красиво (и полезно, но об этом не буду).
Всё пытаюсь вас спросить
- у вас есть реальный счёт? можно, хоть немного, понять вас, и увидеть ваш результат в истории, вашего терминала ?
Шагом в прошлое удивить трудно. Лучше покажи шаг в будущее.
Через неделю будут с чем сравнить.
Фильтр не предсказывает котировки (хотя у хорошего фильтра, конечно, есть локальные прогнозирующие свойства, но это отдельная тема), фильтр снижает волатильность, желательно с минимальным запаздыванием, притом честно, без подглядывания в будущее )
Всё пытаюсь вас спросить
- у вас есть реальный счёт? можно, хоть немного, понять вас, и увидеть ваш результат в истории, вашего терминала ?
График красный для торговли это же вроде ND.
Фильтр к торговле фокусами имеет отношение или это доп.тема?
График красный для торговли это же вроде ND.
Весьма необоснованное утверждение. Как занимались вопросами цифровой фильтрации и обработки изображений бессчисленное количество учёных по всему миру, так и продолжают заниматься. Что не согласуется с Вашими фантазиями что "всё давно придумано".
Как Вам такое:
Вы-то не можете вот так сразу согласиться, если я скажу Вам, что в изображении (а) содержится вся информация, необходимая для того, чтобы из (а) вычислить (б)?
С картинкой в целом понятно. Инфа конечно зашита в левой части.