CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

HMA - индикатор для MetaTrader 4

Victor Nikolaev
Просмотров:
23575
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Скользящая средняя Хала.

Добавлены алерт при смене цвета, звук.

VininI_BB VininI_BB

Индикатор для расчета стопов

AtrSmColor AtrSmColor

Сглаженный ATR, показывает цветом флет тренд.

ЗигЗаг по фракталам ЗигЗаг по фракталам

ЗигЗаг по фракталам

2MA+StdDev 2MA+StdDev

Советник, построенный на пересечении двух MA и подтверждении сигналом StdDev