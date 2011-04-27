Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
HMA - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 23575
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
VininI_BB
Индикатор для расчета стоповAtrSmColor
Сглаженный ATR, показывает цветом флет тренд.
ЗигЗаг по фракталам
ЗигЗаг по фракталам2MA+StdDev
Советник, построенный на пересечении двух MA и подтверждении сигналом StdDev