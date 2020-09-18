О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 126
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Ну и аппетиты, 1000% в год мало? Ты, наверно, уже миллиардер?
дурень думкой богатеет (народная мудрость)
дурень думкой богатеет (народная мудрость)
промолчал бы лучше ;)))
https://www.mql5.com/ru/forum/133625/page433#comment_13668154
крош, возьми индюка с моей ветки, про которую я чуток выше написал, не парься
для начала пойдет
потом допетришь чо с ним надо сделать еще
если индюк будет запаздывать, ничего не получиться
не должно быть усреднений
Вот, ввёл ещё одну кривую спреда(розовая). Практически без запаздывания, по ней буду входить.
Вот, ввёл ещё одну кривую спреда(розовая). Практически без запаздывания, по ней буду входить.
ооо, уже по веселее ;)
а кто она?
ооо, уже по веселее ;)
а кто она?
Самоделка.
промолчал бы лучше ;)))
https://www.mql5.com/ru/forum/133625/page433#comment_13668154
здесь все такие, думкой богатеющие...;))))))))
здесь все такие, думкой богатеющие...;))))))))
согласен
а в самом начале, розовые очки помогают без сожаления сливать и сливать
;)))
Самоделка.
спред чтоли?
евро и фунт все равно тормозят
Вот, ввёл ещё одну кривую спреда(розовая). Практически без запаздывания, по ней буду входить.
спред чтоли?
евро и фунт все равно тормозят
Писал же. Это не важно. Входить буду по быстрой кривой спреда.
Писал же. Это не важно. Входить буду по быстрой кривой спреда.
не совсем понятно конечно
покажешь демозит на сигнале, понаблюдаем, без сарказмавспоминаю еще такую деталь, последние 10 баров в МА-шках у меня шли без усреднения