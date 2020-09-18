О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 126

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khorosh:

Ну и аппетиты, 1000% в год мало? Ты, наверно, уже миллиардер?

дурень думкой богатеет (народная мудрость)

 
Олег avtomat:

дурень думкой богатеет (народная мудрость)

промолчал бы лучше  ;)))

https://www.mql5.com/ru/forum/133625/page433#comment_13668154

 
Renat Akhtyamov:

крош, возьми индюка с моей ветки, про которую я чуток выше написал, не парься

для начала пойдет

потом допетришь чо с ним надо сделать еще

если индюк будет запаздывать, ничего не получиться

не должно быть усреднений

 Вот, ввёл ещё одну кривую спреда(розовая). Практически без запаздывания, по ней буду входить. 


 
khorosh:

 Вот, ввёл ещё одну кривую спреда(розовая). Практически без запаздывания, по ней буду входить. 

ооо, уже по веселее ;)

а кто она?

 
Renat Akhtyamov:

ооо, уже по веселее ;)

а кто она?

Самоделка.

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

промолчал бы лучше  ;)))

https://www.mql5.com/ru/forum/133625/page433#comment_13668154

здесь все такие, думкой богатеющие...

;))))))))
 
Олег avtomat:

здесь все такие, думкой богатеющие...

;))))))))

согласен

а в самом начале, розовые очки помогают без сожаления сливать и сливать

;)))

 
khorosh:

Самоделка.

спред чтоли?

евро и фунт все равно тормозят

 
khorosh:

 Вот, ввёл ещё одну кривую спреда(розовая). Практически без запаздывания, по ней буду входить. 


Renat Akhtyamov:

спред чтоли?

евро и фунт все равно тормозят


Писал же. Это не важно. Входить буду по быстрой кривой спреда.

 
khorosh:


Писал же. Это не важно. Входить буду по быстрой кривой спреда.

не совсем понятно конечно

покажешь демозит на сигнале, понаблюдаем, без сарказма

вспоминаю еще такую деталь, последние 10 баров в МА-шках у меня шли без усреднения
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