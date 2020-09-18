О неравной вероятности движения цены вверх или вниз - страница 124
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Если у девушки есть рабочая ТС, жениться нужно обязательно:))
Так придётся своей делится. А вдруг разведёмся, по миру меня пустит)
Хотел промолчать.
Но вырвалось. Да((((((((
Итак, берутся два графика евры и фунта, затем берется доллар, так как в нём удобней счичать пункты, затем преобразуем этот доллар с помощью формулы в начале ветки.
Далее, сравниваются графики евры и фунта по отношению к этому преобразованию. Если евра расположена близко к нему и выше него, значит открываем её небольшим лотом, и в сторону продажи. Каким лотом? Зависит от её расстояния до этой линии.
Затем, если фунт находится ниже этой линии, то его мы покупаем. Каким лотом? Зависит от его расстояния до преобразованной линии.
Чем дальше расположена линия от графика валюты, тем бОльшим лотом нужно её открывать, поскольку с каждым бОльшим расхождением повышается вероятность её хода назад, тем самым быстрее вероятность получить прибыль от обоюдного схлопывнаия.
Никто мануал для чайников не пишет, приходится самому чайнику разбираться...
Скажем проще: нужен качественный цифровой фильтр (по определению обладающий свойствами коинтеграции с исходным рядок отсчётов цены, если кому-то так нравится слово "коинтеграция") :-)
В моём индикаторе цены отфильтрованы алгоритмом Jurika.
В моём индикаторе цены отфильтрованы алгоритмом Jurika.
Вещь хорошая, наверное, но сам в руках не держал. Да и у Вас, вероятно, лишь нечто, что маскируется под Юрика, типа такое же как у него, но не оригинальное, и отличающееся от оригинального.
Я предпочитаю разрабатывать оригинальные цифровые фильтры сам.Самое главное требование, которое я выдвигаю: отсутствие запаздывания настолько, насколько возможно.
сколько раз можно было срубить бабосы за вечер ???
правильно, 5 раз !!!
Вещь хорошая, наверное, но сам в руках не держал. Да и у Вас, вероятно, лишь нечто, что маскируется под Юрика, типа такое же как у него, но не оригинальное, и отличающееся от оригинального.
Я предпочитаю разрабатывать оригинальные цифровые фильтры сам.Самое главное требование, которое я выдвигаю: отсутствие запаздывания настолько, насколько возможно.
Сложно добиться, чтобы фильтр мало запаздывал и в то же время эфективно подавлял кратковременные ложные выбросы цены. Есть не запаздывающие МА, но они перерисовываются, хотя на истории смотрятся очень красиво.
Сложно добиться, чтобы фильтр мало запаздывал и в то же время эфективно подавлял кратковременные ложные выбросы цены. Есть не запаздывающие МА, но они перерисовываются, хотя на истории смотрятся очень ккрасиво.
крош, возьми индюка с моей ветки, про которую я чуток выше написал, не парься
для начала пойдет
потом допетришь чо с ним надо сделать еще
если индюк будет запаздывать, ничего не получиться
не должно быть усреднений
сколько раз можно было срубить бабосы за вечер ???
правильно, 5 раз !!!
Что же не срубил, взял бы и срубил. Утёр бы нос ТС.)
Что же не срубил, взял бы и срубил. Утёр бы нос ТС.)
да итак уже....
он сигнал дажо удалил
прыти и вые..нов дофига у него, а вот понимания нет.
а я просто сдаю сам себе экзамен - заканчиваю писать самые хорошие стратегии
кому то утереть нос - такой задачи не ставлю
пора зарабатывать