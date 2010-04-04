Валюты / GBPAUD
GBPAUD: Pound Sterling vs Australian Dollar
2.04462 AUD 0.00571 (0.28%)
Сектор: Валюта Базовая: Pound Sterling Валюта прибыли: Australian Dollar
Курс GBPAUD за сегодня изменился на 0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.03760 AUD за 1 GBP, а максимальная — 2.04674 AUD.
Следите за динамикой валютной пары Британский фунт против Австралийского доллара. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Британский фунт в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GBPAUD
- GBP/USD растет на слабости доллара – BBH
- GBP/USD: любое продвижение вряд ли достигнет 1,3660 - UOB Group
- Forex Today: US Dollar remains weak pre-Fed, Gold hits new record-high
- Фунт стерлингов подскочил до двухмесячного максимума на фоне стабильных данных по занятости в Великобритании
- GBP/USD Forecast Today 16/09: Attempts to Break Out (Video)
- GBP/USD Forex Signal 16/09: Extremely Bullish (Chart)
- Когда выйдет отчет по занятости в Великобритании и как он может повлиять на GBP/USD?
- GBP/USD tests fresh multi-week highs ahead of Fed & BoE double-header
- British Pound Price Action Setups: GBP/USD, GBP/JPY, GB
- Forex Today: US Dollar slides as Retail Sales, Fed decision loom
- GBP/USD растет, так как дивергенция в политике ФРС и Банка Англии благоприятствует фунту стерлингов
- GBP/USD: Above 1.3595, a move toward 1.3635 can be expected – UOB Group
- USD торгуется с осторожностью, так как рынки ожидают заседания ФРС в среду - Scotiabank
- GBP: Гораздо более загруженная неделя для фунта – ING
- GBP/USD Forecast 15/09: Threatens Resistance (Chart)
- Фунт стерлингов растет в преддверии решений ФРС и Банка Англии по денежно-кредитной политике
- Forex Today: Big central bank week begins in a calm manner
Дневной диапазон
2.03760 2.04674
Годовой диапазон
1.91238 2.16442
- Предыдущее закрытие
- 2.0389 1
- Open
- 2.0404 0
- Bid
- 2.0446 2
- Ask
- 2.0449 2
- Low
- 2.0376 0
- High
- 2.0467 4
- Объем
- 30.486 K
- Дневное изменение
- 0.28%
- Месячное изменение
- -0.74%
- 6-месячное изменение
- -1.10%
- Годовое изменение
- 5.69%
17 сентября, среда