Валюты / GBPAUD
GBPAUD: Pound Sterling vs Australian Dollar

2.04462 AUD 0.00571 (0.28%)
Сектор: Валюта Базовая: Pound Sterling Валюта прибыли: Australian Dollar

Курс GBPAUD за сегодня изменился на 0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.03760 AUD за 1 GBP, а максимальная — 2.04674 AUD.

Следите за динамикой валютной пары Британский фунт против Австралийского доллара. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Британский фунт в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости GBPAUD

GBPAUD на Форуме Сообщества

Дневной диапазон
2.03760 2.04674
Годовой диапазон
1.91238 2.16442
Предыдущее закрытие
2.0389 1
Open
2.0404 0
Bid
2.0446 2
Ask
2.0449 2
Low
2.0376 0
High
2.0467 4
Объем
30.486 K
Дневное изменение
0.28%
Месячное изменение
-0.74%
6-месячное изменение
-1.10%
Годовое изменение
5.69%
17 сентября, среда