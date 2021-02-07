Как и где лучше разместить мониторинг реального счета для всеобщего обозрения участникам форума? - страница 9
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Коротко) Опцион — это один из производных финансовых инструментов. Торгуются на биржах(хотя есть и внеберживые поставщики), в России на МосБирже. От валютных пар отличается всем, при продаже опциона покупатель вам уплачивает премию, а вы обязуетесь продать/купить базовый актив в будущем по определенной цене и наоборот при покупке. Покупатель опциона рискует только премией при неограниченной прибыли, продавец опциона получает премию при неограниченном риске, если коротко)
Спасибо, значит, в терминале МТ4 нельзя работать?
1. Сечас, в идеале, количество одновременно открытых позиций может достигать 1800 шту.
не сильно большие потери на спреде? это какой-то boturbate робот, с виду глупая молотиловка, еслиб инструментов еще было 1800 штук, можно было объяснить
пока вижу так
не сильно большие потери на спреде? это какой-то boturbate робот, с виду глупая молотиловка, еслиб инструментов еще было 1800 штук, можно было объяснить
пока вижу так
Волков бояться - в лес не ходить! на самом деле, это теоретический случай, который случается очень редко. В данный момент времени, например, открыты всего 228 позиций по 6-ти инструментам.
Для уменьшения количества ордеров, вынужден переходить на ТФ М15, вместо М5, что позволит в 3 раза сократить количество ордеров.
Торгуются 6 инструментов: EUR/USD, USD/CAD, GOLD, USD/CHF, USD/JPY, GBF/USD.
Спасибо, значит, в терминале МТ4 нельзя работать?
На здоровье! Как понимаю поставщиков опционов пока нет и в МТ5. В МТ4 вероятность появления -> "0". Но при Вашей уверенности в прогнозе Вам достаточно открыть счет с выходом на МосБиржу и покупать/продавать опционы "руками", пользуясь Вашим алгоритмическим прогнозом на акции/фьючерсы МосБиржи из МТ4/МТ5.
На здоровье! Как понимаю поставщиков опционов пока нет и в МТ5. В МТ4 вероятность появления -> "0". Но при Вашей уверенности в прогнозе Вам достаточно открыть счет с выходом на МосБиржу и покупать/продавать опционы "руками", пользуясь Вашим алгоритмическим прогнозом на акции/фьючерсы МосБиржи из МТ4/МТ5.
Спасибо.
не сильно большие потери на спреде? это какой-то boturbate робот, с виду глупая молотиловка, еслиб инструментов еще было 1800 штук, можно было объяснить
пока вижу так
Уважаемые форумчане! К сожалению, выставленный сигнал для всеобщего обозрения в сервисе "Сигналы", не удовлетворяет требованиям сервиса по причине "2020.12.15 00:10
Сигналы с большим количеством открытых позиций/отложенных ордеров и чрезмерной торговой историей автоматически перемещаются в архив. Во-первых, они создают трудности подписчикам при копировании (невозможность соблюдения мани-менеджмента). Во-вторых, это неоправданная нагрузка на сервис Сигналы - большой объем передаваемой пользователю информации." и сигнал отключен из мониторинга. Поэтому, прошу Вас, укажите, пож., другую возможность мониторинга с подробными разъяснениями, поскольку, я ранее не пользовался другими сервисами сигналов, кроме Метаквот. Было-бы лучше, если кто- нибудь помог мне по следующей информацией:
№ счета: ****** –
Сервер: *******
–инв. Пароль: **********
Символы **** - в личном сообщении, если разрешат модераторы.
Уважаемые форумчане! К сожалению, выставленный сигнал для всеобщего обозрения в сервисе "Сигналы", неи удовлетворяет требованиям сервиса по причине "2020.12.15 00:10
Сигналы с большим количеством открытых позиций/отложенных ордеров и чрезмерной торговой историей автоматически перемещаются в архив. Во-первых, они создают трудности подписчикам при копировании (невозможность соблюдения мани-менеджмента). Во-вторых, это неоправданная нагрузка на сервис Сигналы - большой объем передаваемой пользователю информации." и сигнал отключен из мониторинга. Поэтому, прошу Вас, укажите, пож., другую возможность мониторинга с подробными разъяснениями, поскольку, я ранее не пользовался другими сервисами сигналов, кроме Метаквот. Было-бы лучше, если кто- нибудь помог мне по следующей информацией:
№ счета: ****** –
Сервер: *******
–инв. Пароль: **********
Символы **** - в личном сообщении, если разрешат модераторы.
кстати вы понимаете, что с таким кол-вом позиций вы заложник микросчетов?
кстати вы понимаете, что с таким кол-вом позиций вы заложник микросчетов?
что за микросчета?
что за микросчета?
центовые счета
центовые счета
Что плохого в центовых счетах - если руки кривые, то, какая разница где и сколько сливать?