Индикатор эквити и баланса - индикатор для MetaTrader 4
18621
Индикатор строит графики эквити и баланса на данных истории счёта, а также использует текущие открытые позиции для обновления графиков в реальном времени. Существует возможность построения графиков маржи и свободных средств, но только на текущих значениях в режиме мониторинга.
Можно строить графики с учётом только тех ордеров, которые удовлетворяют заданным признакам. Например, указав магический номер и нужный инструмент (параметры Only_Magics и Only_Symbols соответственно), индикатор "вытащит" из истории именно эти ордера. Таким образом можно оценивать работу нескольких МТС на одном счёте.
Для большей наглядности есть возможность не учитывать начальный баланс и пополнение/снятие средств (параметр Only_Trade). В таком случае история счёта может быть загружена за любой период, иначе требуется вся история. Этот режим удобен для оценки работы за отчётный период.
Индикатор считает просадки по эквити и фактор восстановления (параметр Show_Info)!
Запись данных в файл (параметр File_Write) даёт возможность анализировать график в других программах.
График эквити и баланса для USDJPY (сверху 7-ая версия, внизу 8-я)
25.04.09 - ведётся расчёт абсолютной, максимальной и относительной просадки.
18.06.09 - исправлен расчёт фактора востановления.
01.08.09 - обновлена функция предупреждения о просадках.
09.09.09 - последняя версия индикатора!
