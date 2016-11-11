Советник, который бы открывал ордера и закрывал их в установленное время. Где взять?

Новый комментарий
 

Подскажите где взять.

Нужен советник, который бы выставлял в установленное время ордер по текущей цене, а потом бы закрывал его же тоже в установленное время.

К примеру. Мне нужно, чтобы в 13 часов была бы открыта сделка на покупку. Объём 10. А затем в 14 часов эту сделку бы советник закрыл.

Цена открытия и закрытия интереса не представляет. Какая будет при открытии или закрытии - то и ладно.

Предварительно -

- выбираю валютную пару,

- устанавливаю объём

- устанавливаю величину стоп лосс и тейк профит если надо, (в пунктах от цены на момент открытия ордера)

- определяю какую сделку надо совершить - продажу или покупку

- при наступлении нужного времени советник открывает ордер с немедленным исполнением на покупку или продажу по текущему курсу в зависимости о того как это было определено заранее.

 
polpolpol:

...

- выбираю валютную пару,

...

Вот здесь явный диссонанс. Во входных параметрах (в самом  простом случае) валютную пару можно задать, что-то вроде: "EURUSD". То есть придется писать название вручную. 
 
Vladimir Karputov:
Вот здесь явный диссонанс. Во входных параметрах (в самом  простом случае) валютную пару можно задать, что-то вроде: "EURUSD". То есть придется писать название вручную. 

Можно и написать руками, если не будет списка инструментов аналогично тому что есть в строке "СИМВОЛ"  при создании ордера в стандартном окне.


А такого, с такими возможностями нет готового где либо?

Я просто новый человек на форексе и никогда советниками не интересовался.

Поэтому и помощи попросил.

 
polpolpol:

Можно и написать руками, если не будет списка инструментов аналогично тому что есть в строке "СИМВОЛ"  при создании ордера в стандартном окне.


А такого, с такими возможностями нет готового где либо?

Я просто новый человек на форексе и никогда советниками не интересовался.

Поэтому и помощи попросил.

Вот сейчас проверят и опубликуют в кодобазе - сразу сможете запускать на MetaTrader 5.
 
Vladimir Karputov:
Вот сейчас проверят и опубликуют в кодобазе - сразу сможете запускать на MetaTrader 5.
Пользуйтесь: Opening and Сlosing on time
 
Vladimir Karputov:
Пользуйтесь: Opening and Сlosing on time

А на МТ4 нет такого?

Если нет, то придётся опять что то мудрить с загрузкой терминала, т.к. не загружается у меня загрузчиком файлы с сервера интернетовского почему то.

Надо иметь возможность взять все файлы на ПК напрямую, без загрузчика.

 
polpolpol:

А на МТ4 нет такого?

Если нет, то придётся опять что то мудрить с загрузкой терминала, т.к. не загружается у меня загрузчиком файлы с сервера интернетовского почему то.

Надо иметь возможность взять все файлы на ПК напрямую, без загрузчика.

У меня, по крайней мере, только для современного терминала MetaTrader 5. Для МТ4 не вижу смысла что либо мастерить.

 

Добавлено:

У Вас не получается установить терминал MetaTrader 5

 
Vladimir Karputov:

У меня, по крайней мере, только для современного терминала MetaTrader 5. Для МТ4 не вижу смысла что либо мастерить.

 

Добавлено:

У Вас не получается установить терминал MetaTrader 5

Да. У меня не получается.

Тот исполняемый файл, который закачивается на мой ПК не способен сделать установку терминала с интернета.

Мне нужно скачать весь пакет файлов на свой ПК и уже из папки на ПК сделать установку.

 
polpolpol:

Да. У меня не получается.

Тот исполняемый файл, который закачивается на мой ПК не способен сделать установку терминала с интернета.

Мне нужно скачать весь пакет файлов на свой ПК и уже из папки на ПК сделать установку.

Вот здесь вообще не понял. Пожалуйста выйдете на связь по Skype - помогу установить терминал в онлайн-режиме.
 
Vladimir Karputov:
Вот здесь вообще не понял. Пожалуйста выйдете на связь по Skype - помогу установить терминал в онлайн-режиме.

Что тут не понятного?

По этой ссылке установить терминал MetaTrader 5?, к примеру, скачиваю    Веб-инсталлер mt5setup  914.1кб. Запускаю. Появляется окно. Через некоторое время появляется ещё окно и предлагает указать имя и пароль для прокси-сервера, которого у меня нет.


В качестве адреса прокси-сервера указан адрес DSL модема моего.

Файлы:
9y7z5xa_oihun7.jpg  145 kb
 
polpolpol:

Что тут не понятного?

По этой ссылке установить терминал MetaTrader 5?, к примеру, скачиваю    Веб-инсталлер mt5setup  914.1кб. Запускаю. Появляется окно. Через некоторое время появляется ещё окно и предлагает указать имя и пароль для прокси-сервера, которого у меня нет.


В качестве адреса прокси-сервера указан адрес DSL модема моего.

Операционная система Windows? Обновления ВСЕ установлены? Какие параметры в Internet Explorer'e -> Свойства браузера -> Подключения -> Настройка сети -> Прокси-сервер:

прокси 

123
Новый комментарий