Советник, который бы открывал ордера и закрывал их в установленное время. Где взять?
Вот здесь явный диссонанс. Во входных параметрах (в самом простом случае) валютную пару можно задать, что-то вроде: "EURUSD". То есть придется писать название вручную.
Можно и написать руками, если не будет списка инструментов аналогично тому что есть в строке "СИМВОЛ" при создании ордера в стандартном окне.
А такого, с такими возможностями нет готового где либо?
Я просто новый человек на форексе и никогда советниками не интересовался.
Поэтому и помощи попросил.
Можно и написать руками, если не будет списка инструментов аналогично тому что есть в строке "СИМВОЛ" при создании ордера в стандартном окне.
А такого, с такими возможностями нет готового где либо?
Я просто новый человек на форексе и никогда советниками не интересовался.
Поэтому и помощи попросил.
Вот сейчас проверят и опубликуют в кодобазе - сразу сможете запускать на MetaTrader 5.
Пользуйтесь: Opening and Сlosing on time
А на МТ4 нет такого?
Если нет, то придётся опять что то мудрить с загрузкой терминала, т.к. не загружается у меня загрузчиком файлы с сервера интернетовского почему то.
Надо иметь возможность взять все файлы на ПК напрямую, без загрузчика.
А на МТ4 нет такого?
Если нет, то придётся опять что то мудрить с загрузкой терминала, т.к. не загружается у меня загрузчиком файлы с сервера интернетовского почему то.
Надо иметь возможность взять все файлы на ПК напрямую, без загрузчика.
У меня, по крайней мере, только для современного терминала MetaTrader 5. Для МТ4 не вижу смысла что либо мастерить.
Добавлено:
У Вас не получается установить терминал MetaTrader 5?
У меня, по крайней мере, только для современного терминала MetaTrader 5. Для МТ4 не вижу смысла что либо мастерить.
Добавлено:
У Вас не получается установить терминал MetaTrader 5?
Да. У меня не получается.
Тот исполняемый файл, который закачивается на мой ПК не способен сделать установку терминала с интернета.
Мне нужно скачать весь пакет файлов на свой ПК и уже из папки на ПК сделать установку.
Да. У меня не получается.
Тот исполняемый файл, который закачивается на мой ПК не способен сделать установку терминала с интернета.
Мне нужно скачать весь пакет файлов на свой ПК и уже из папки на ПК сделать установку.
Вот здесь вообще не понял. Пожалуйста выйдете на связь по Skype - помогу установить терминал в онлайн-режиме.
Что тут не понятного?
По этой ссылке установить терминал MetaTrader 5?, к примеру, скачиваю Веб-инсталлер mt5setup 914.1кб. Запускаю. Появляется окно. Через некоторое время появляется ещё окно и предлагает указать имя и пароль для прокси-сервера, которого у меня нет.
В качестве адреса прокси-сервера указан адрес DSL модема моего.
Что тут не понятного?
По этой ссылке установить терминал MetaTrader 5?, к примеру, скачиваю Веб-инсталлер mt5setup 914.1кб. Запускаю. Появляется окно. Через некоторое время появляется ещё окно и предлагает указать имя и пароль для прокси-сервера, которого у меня нет.
В качестве адреса прокси-сервера указан адрес DSL модема моего.
Операционная система Windows? Обновления ВСЕ установлены? Какие параметры в Internet Explorer'e -> Свойства браузера -> Подключения -> Настройка сети -> Прокси-сервер:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Подскажите где взять.
Нужен советник, который бы выставлял в установленное время ордер по текущей цене, а потом бы закрывал его же тоже в установленное время.
К примеру. Мне нужно, чтобы в 13 часов была бы открыта сделка на покупку. Объём 10. А затем в 14 часов эту сделку бы советник закрыл.
Цена открытия и закрытия интереса не представляет. Какая будет при открытии или закрытии - то и ладно.
Предварительно -
- выбираю валютную пару,
- устанавливаю объём
- устанавливаю величину стоп лосс и тейк профит если надо, (в пунктах от цены на момент открытия ордера)
- определяю какую сделку надо совершить - продажу или покупку
- при наступлении нужного времени советник открывает ордер с немедленным исполнением на покупку или продажу по текущему курсу в зависимости о того как это было определено заранее.