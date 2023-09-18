Очень хочу изучить язык MQL5 С чего начать ?
Всем привет. Хочу изучить язык MQL5 /
Ребят помогите с чего начать ? может есть какие учебники видео?
Нашел материал видео но более 80% того что там показывают как писать советников по примеру не понимаю ( пример всяких функций и так далее ) нужны основы.
Спасибо за понимание
- www.mql5.com
Предлагаю знающим людям написать толковый учебник для новичков в программировании.
Это не годится. Начальное создание шаблона советника, типы и абракадабра :) для новичка.
Вроде это ничего:
https://www.youtube.com/watch?v=CLTKROfxXl4
Дальше ищите второй урок....
Всем привет. Хочу изучить язык MQL5 /
Ребят помогите с чего начать ? может есть какие учебники видео?
Нашел материал видео но более 80% того что там показывают как писать советников по примеру не понимаю ( пример всяких функций и так далее ) нужны основы.
Спасибо за понимание
- www.mql5.com
Лучше всего начать с изучения С++.
Может тогда уж с Бейсика и постепенно дойти до MQL5 через Паскаль, Ассемблер, С+, C# и лишь только потом пробовать написать Hello world с выводом на график в комменте.
Лучше всего начать с изучения С++.
Отчасти поддержу такое мнение.
Даже более того - можно просто "Си с классами и без STL", понимается легко, годов эдак 90-х, соответсвует MQL.
Современный С++ это более про мета-программирование и обобщения.
Это на уровне бесплатных лекций а-ля intuit.ru ; если программирование - это ваше, можно даже получить корочку и обрести профессию
Всем привет. Хочу изучить язык MQL5 /
Ребят помогите с чего начать ? может есть какие учебники видео?
Нашел материал видео но более 80% того что там показывают как писать советников по примеру не понимаю ( пример всяких функций и так далее ) нужны основы.
Спасибо за понимание
проще всего - разобраться как работает этот эксперт, в терминале у Вас есть MACD Sample.mq5
в этом месте индикаторы -
//+------------------------------------------------------------------+ //| Initialization of the indicators | //+------------------------------------------------------------------+ bool CSampleExpert::InitIndicators(void) { //--- create MACD indicator if(m_handle_macd==INVALID_HANDLE) if((m_handle_macd=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE))==INVALID_HANDLE) { printf("Error creating MACD indicator"); return(false); } //--- create EMA indicator and add it to collection if(m_handle_ema==INVALID_HANDLE) if((m_handle_ema=iMA(NULL,0,InpMATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE))==INVALID_HANDLE) { printf("Error creating EMA indicator"); return(false); } //--- succeed return(true); } //+------------------------------------------------------------------+
меняя индикаторы Вы можете создать другой сигнал на BUY и SELL
в этом месте , меняя стрелочки > <
//+------------------------------------------------------------------+ //| Check for long position closing | //+------------------------------------------------------------------+ bool CSampleExpert::LongClosed(void) { bool res=false; //--- should it be closed? if(m_macd_current>0) if(m_macd_current<m_signal_current && m_macd_previous>m_signal_previous) if(m_macd_current>m_macd_close_level) { //--- close position if(m_trade.PositionClose(Symbol())) printf("Long position by %s to be closed",Symbol()); else printf("Error closing position by %s : '%s'",Symbol(),m_trade.ResultComment()); //--- processed and cannot be modified res=true; } //--- result return(res); } //+------------------------------------------------------------------+
2 на Closed и 2 Opened
проще всего - разобраться как работает этот эксперт, в терминале у Вас есть MACD Sample.mq5
в этом месте индикаторы -
меняя индикаторы Вы можете создать другой сигнал на BUY и SELL
в этом месте , меняя стрелочки > <
2 на Closed и 2 Opened
Вот например, сменить только Индикатор MACD на Stochastic и больше не чего не менять и вы получите новые сигналы
скопируйте это и вместо MACD. только создайте свой эксперт и скопируйте с MACD Sample.mq5 и пробуйте
//--- create MACD indicator if(m_handle_macd==INVALID_HANDLE) if((m_handle_macd=iStochastic(NULL,0,5,3,3,MODE_SMA,STO_LOWHIGH))==INVALID_HANDLE) { printf("Error creating MACD indicator"); return(false); }
немного пропустил в тестере
Лучше всего начать с изучения С++.
Может лучше начать с аглицкого? Я вот ни аглицкого не знаю, ни С++ и не страдаю... Заказчики фриланса говорят, что не плохо программирую на mql5.
Лучше всего начать с изучения С++.
без практических задач ничего изучить не удастся. сначала потребность, потом методы решения.
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Ребят помогите с чего начать ? может есть какие учебники видео?
Нашел материал видео но более 80% того что там показывают как писать советников по примеру не понимаю ( пример всяких функций и так далее ) нужны основы.
Спасибо за понимание