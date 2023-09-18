Очень хочу изучить язык MQL5 С чего начать ?

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Всем привет. Хочу изучить язык MQL5
Ребят помогите с чего начать ? может есть какие учебники видео? 
Нашел материал видео но более 80% того что там показывают как писать советников по примеру не понимаю ( пример всяких функций и так далее ) нужны основы. 
Спасибо за понимание 
 
muhhacc ccc:
Всем привет. Хочу изучить язык MQL5
Ребят помогите с чего начать ? может есть какие учебники видео? 
Нашел материал видео но более 80% того что там показывают как писать советников по примеру не понимаю ( пример всяких функций и так далее ) нужны основы. 
Спасибо за понимание 

https://www.mql5.com/ru/articles/100

Пошаговое руководство по написанию MQL5-советников для начинающих
Пошаговое руководство по написанию MQL5-советников для начинающих
  • www.mql5.com
Эта статья предназначена для начинающих, для тех, кто хочет научиться написанию простых советников на новом языке MQL5. Сначала мы определимся с тем, что требуется от нашего советника, а затем приступим к написанию того, каким образом он будет это делать. 1. Торговая стратегия Он будет следить за некоторыми индикаторами и при определенном...
 

Предлагаю знающим людям написать толковый учебник для новичков в программировании.

Evgeniy Zhdan:

https://www.mql5.com/ru/articles/100

Это не годится. Начальное создание шаблона советника, типы  и абракадабра :) для новичка.

Вроде это ничего:

https://www.youtube.com/watch?v=CLTKROfxXl4

Дальше ищите второй урок....

 
muhhacc ccc:
Всем привет. Хочу изучить язык MQL5
Ребят помогите с чего начать ? может есть какие учебники видео? 
Нашел материал видео но более 80% того что там показывают как писать советников по примеру не понимаю ( пример всяких функций и так далее ) нужны основы. 
Спасибо за понимание 
Серия: "Язык MQL 4 для "чайников"". Я с этого начинал. Правда это мql4. Но для старта пойдёт.  https://www.mql5.com/ru/users/banderass/publications
Antoniuk Oleg
Antoniuk Oleg
  • www.mql5.com
Это пятая статья из цикла "Язык MQL4 для 'чайников'". Сегодня мы научимся использовать графические объекты - очень мощное средство разработки, которое позволяет существенно расширить возможности индикаторов. Кроме того, вы можете использовать их также в скриптах и советниках. Мы узнаем как создавать Язык MQL4 для "чайников". Пользовательские...
 
Лучше всего начать с изучения С++.
 
SeriousRacoon:
Лучше всего начать с изучения С++.

Может тогда уж с Бейсика и постепенно дойти до MQL5 через Паскаль, Ассемблер, С+, C# и лишь только потом пробовать написать Hello world с выводом на график в комменте.

 
SeriousRacoon:
Лучше всего начать с изучения С++.

Отчасти поддержу такое мнение.

Даже более того - можно просто "Си с классами и без STL", понимается легко, годов эдак 90-х, соответсвует MQL.
Современный С++ это более про мета-программирование и обобщения. 

Это на уровне бесплатных лекций а-ля intuit.ru ; если программирование - это ваше, можно даже получить корочку и обрести профессию

[Удален]  
muhhacc ccc:
Всем привет. Хочу изучить язык MQL5
Ребят помогите с чего начать ? может есть какие учебники видео? 
Нашел материал видео но более 80% того что там показывают как писать советников по примеру не понимаю ( пример всяких функций и так далее ) нужны основы. 
Спасибо за понимание 

проще всего - разобраться как работает этот эксперт, в терминале у Вас есть  MACD Sample.mq5

в этом месте индикаторы -

//+------------------------------------------------------------------+
//| Initialization of the indicators                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSampleExpert::InitIndicators(void)
  {
//--- create MACD indicator
   if(m_handle_macd==INVALID_HANDLE)
      if((m_handle_macd=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE))==INVALID_HANDLE)
        {
         printf("Error creating MACD indicator");
         return(false);
        }
//--- create EMA indicator and add it to collection
   if(m_handle_ema==INVALID_HANDLE)
      if((m_handle_ema=iMA(NULL,0,InpMATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE))==INVALID_HANDLE)
        {
         printf("Error creating EMA indicator");
         return(false);
        }
//--- succeed
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

меняя индикаторы Вы можете создать другой сигнал на BUY и SELL

в этом месте , меняя стрелочки > <

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for long position closing                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSampleExpert::LongClosed(void)
  {
   bool res=false;
//--- should it be closed?
   if(m_macd_current>0)
      if(m_macd_current<m_signal_current && m_macd_previous>m_signal_previous)
         if(m_macd_current>m_macd_close_level)
           {
            //--- close position
            if(m_trade.PositionClose(Symbol()))
               printf("Long position by %s to be closed",Symbol());
            else
               printf("Error closing position by %s : '%s'",Symbol(),m_trade.ResultComment());
            //--- processed and cannot be modified
            res=true;
           }
//--- result
   return(res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

2 на Closed и 2 Opened

Снимок1

[Удален]  
Alexsandr San:

проще всего - разобраться как работает этот эксперт, в терминале у Вас есть  MACD Sample.mq5

в этом месте индикаторы -

меняя индикаторы Вы можете создать другой сигнал на BUY и SELL

в этом месте , меняя стрелочки > <

2 на Closed и 2 Opened


Вот например, сменить только Индикатор MACD на Stochastic и больше не чего не менять и вы получите новые сигналы 

скопируйте это и вместо MACD. только создайте свой эксперт и скопируйте с MACD Sample.mq5 и пробуйте 

//--- create MACD indicator
   if(m_handle_macd==INVALID_HANDLE)
      if((m_handle_macd=iStochastic(NULL,0,5,3,3,MODE_SMA,STO_LOWHIGH))==INVALID_HANDLE)
        {
         printf("Error creating MACD indicator");
         return(false);
        }

немного пропустил в тестере 

Снимок2

Файлы:
12345.mq5  18 kb
 
SeriousRacoon:
Лучше всего начать с изучения С++.

Может лучше начать с аглицкого? Я вот ни аглицкого не знаю, ни С++ и не страдаю... Заказчики фриланса говорят, что не плохо программирую на mql5.

 
SeriousRacoon:
Лучше всего начать с изучения С++.

без практических задач ничего изучить не удастся. сначала потребность, потом методы решения.

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