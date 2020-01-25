Апофения - страница 23
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В ямку бух, раздавили сорок мух)))
)))
А мне в последнее воскресенье уходящего года удалось успешно скрестить трендовую и контртрендовую стратегии. Только что закончил тестирование. Вот результат за 2019 г. ТФ М5 EURUSD. Оптимизация в тестере не проводилась.
)))
А мне в последнее воскресенье уходящего года удалось успешно скрестить трендовую и контртрендовую стратегии. Только что закончил тестирование. Вот результат за 2019 г. ТФ М5 EURUSD. Оптимизация в тестере не проводилась.
Эквити внизу => работаешь только по тейкам;)
Одна стратегия пробойная(трендовая), вторая - возврат после резкого броска цены(контртрендовая, как в ветке От теории к практике, только всё сделано очень просто, без всяких статистических расчётов). Да, тейки есть. Стопов нет, но предусмотрено, в случае превышения просадкой допустимого порога, советник выдаёт Алерт, ставит совокупную позицию в замок и отключается. В таких ситуациях разруливание будет производиться вручную(опыт есть, надеюсь, что это будет случаться не часто). Используется усреднение с увеличчением лота в 2 раза. Стартовый лот реинвестируется.
Эквити внизу => работаешь только по тейкам;)
Ха Ха Ха !!!
Какой знаток тестерных картинок, браво!
Начни закрывать сделки наоборот с убыточных, эквити будет вверху ))))
Ха Ха Ха !!!
Какой знаток тестерных картинок, браво!
Начни закрывать сделки наоборот с убыточных, эквити будет вверху ))))
когда уже сам наелся вдоволь этих картинок, потом вот так вот взял и посмотрел на баланс, взял и либо нах послал, либо ....
С НГ и удачи!
;)))
Одна стратегия пробойная(трендовая), вторая - возврат после резкого броска цены(контртрендовая, как в ветке От теории к практике, только всё сделано очень просто, без всяких статистических расчётов). Да, тейки есть. Стопов нет, но предусмотрено, в случае превышения просадкой допустимого порога, советник выдаёт Алерт, ставит совокупную позицию в замок и отключается. В таких ситуациях разруливание будет производиться вручную(опыт есть, надеюсь, что это будет случаться не часто). Используется усреднение с увеличчением лота в 2 раза. Стартовый лот реинвестируется.
Со второй стратой будут проблемы - цена может и никогда не вернуться.
1. Во-первых решение о входе принимается по 2-м признакам разворота цены, во-вторых мне и не нужен возврат к прежнему уровню. Цели пипсовочные, поэтому бывает достаточно небольшого отката. Ну и в крайнем случае, как я уже писал - замок.
2. Если приглядеться к графику баланса, то видно, что крутизна его постепенно растёт. Это происходит за счёт того, что с ростом средств растёт и стартовый лот.
2. Если приглядеться к графику баланса, то видно, что крутизна его постепенно растёт. Это происходит за счёт того, что с ростом средств растёт и стартовый лот.
ок
это полный финиш, т.е. все норм
наизнанку вывернул, все рассказал
не верю, что такое случилось на этом форуме
реально впервые
Ну вот, а он говорил ,что не пьет ))
Он рассказал общие принципы, которые большинству мало чем помогут. Если Че торговал по ней три года, то он пропустил эту систему через себя. Есть уже какие-то интуитивные вещи, которые так просто и не передашь. И даже если он все в мельчайших подробностях расскажет, то опять же 90% сядут и не смогут торговать по ней прибыльно ближайшие месяцы. Да, есть такое выражение "Все гениальное - просто". Но это, как правило, простота для него, гения или профессионала из этой области.
Тут в ветку юмора кидали (можно первую минуту посмотреть) вспомнилась фраза: "...хочу показать вам одно потрясающее число, возможно, Вы с ним сталкивались, это уже совсем классика ...". Оно, конечно, с юмором, но для кого-то подобное классика, а для кого-то ... "о чем он бредит" ))
Но даже за то, чем Че тут делится - спасибо.
Он рассказал общие принципы, которые большинству мало чем помогут. Если Че торговал по ней три года, то он пропустил эту систему через себя. Есть уже какие-то интуитивные вещи, которые так просто и не передашь. И даже если он все в мельчайших подробностях расскажет, то опять же 90% сядут и не смогут торговать по ней прибыльно ближайшие месяцы. Да, есть такое выражение "Все гениальное - просто". Но это, как правило, простота для него, гения или профессионала из этой области.
Тут в ветку юмора кидали (можно первую минуту посмотреть) вспомнилась фраза: "...хочу показать вам одно потрясающее число, возможно, Вы с ним сталкивались, это уже совсем классика ...". Оно, конечно, с юмором, но для кого-то подобное классика, а для кого-то ... "о чем он бредит" ))
Но даже за то, чем Че тут делится - спасибо.
Спасибо Вам за понимание)
Всех с наступившим 2020 годом!)
Теперь по делу:
Я свою систему, точнее целое семейство систем, создавал очень долго,так как все дело в деталях.
В этой ветке я пытаюсь каждому дать понять, что каждое сказанное слово относительно технологии торговли должно на чем-то основываться. На расчетах в первую очередь.
Я бы ни за что не смог добиться того, чего добился, только потому, что придумывал в своей голове примерно "а почему бы не попробовать вот эту теорию...хм..."
Нет. Так ничего не заработает. Нужно каждую мелочь проверять на рынке. Эт я только про вообще понимание что такое рынок говорю. Мне понадобилось пару лет чтобы разработать тупо теорию на основе естественно практических расчетов как минимум 10 летних историй. Моделирования поведения рынка. Да бывали времена когда я думал, что нашел очередной грааль, а потом сам себя корил за легкомыслие... еще год мне потребовалось чтобы разработать и параллельно зарабатывать на ордерных системах которые максимально правдиво описывают поведение рынка. Естественно у меня не было ни одного падения, ни одного слива депозита, даже просадка ни разу за 30% не выходила.
Главное, наиглавнейшее что вы должны понимать - торговля дело взрослое. Тут нет никого кто бы вам преподнес все на блюдечке. И не будет. Вы сами двигатель своего бизнеса. Вы являетесь всем. Нет у Вас работодателя. Вы и есть и работник и работодатель.
Результат сделок лишь зеркало вашего отношения к торговле.
Я вообще не торговал первые полтора года. Я понимал что сольюсь. Какой смысл терять деньги зазря? Всегда лучше не заработать, чем проиграть.
Поэтому я очень много и упорно работал. Я также прекрасно понимал, что истина может быть жестока. и в конце концов мне она откроется и я пойму, что на рынках заработать попросту невозможно. Слава Богу это не так.
Конечно же уровень понимания рынков у меня совершенно отличается от среднестатистического.
Потому что я задавался такими вопросами которыми мало кто по-моему мнению задается все обычно принимают эти утверждения за непреложный факт:
"почему люди считают что на трендах заработать возможно?", "почему люди считают что сигналы индикаторов могут давать прибыль?", " почему во многих осцилляторных индикаторах есть уровни 70/30?", "как рынку удается быть СБ и одновременно регулярно совершать явно не случайные пируэты?"...и т.д.
исследование данных вопросов очень кропотливая, трудная, дооолгая работа направленная не на результат, а скорее на повышение уровня понимания рыночных движений.
...
В общем сейчас у меня есть одна стратегия дающая стабильно около 100% в год, и вторая дающая 30-50% в месяц, естественно не особо стабильно)
Пока что результаты таковы (все позиции на данный момент закрыты).
Желаю нам всем продуктивной работы в данной ветке!
Всем счастливых выходных!)