Апофения - страница 29
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Скинул на мыло.
Спс большое буду тестить!)
прогноз по EURUSD: торговать на SELL из коррекции на BUY. Напомню,что торговля от коррекции по основному движению, единственный способ повысить вероятность прибыли более 50%.
так как тут в основном сильных движений мало, то цена будет гулять в пределах случайного блуждания. Более чем на 500 пунктов прибыли лучше не надеяться.
прогноз по EURUSD: торговать на SELL из коррекции на BUY. Напомню,что торговля от коррекции по основному движению, единственный способ повысить вероятность прибыли более 50%.
так как тут в основном сильных движений мало, то цена будет гулять в пределах случайного блуждания. Более чем на 500 пунктов прибыли лучше не надеяться.
Покуда диверов нет, вверх становиться опасно. Внутри дня не важно.
прогноз по EURUSD: торговать на SELL из коррекции на BUY. Напомню,что торговля от коррекции по основному движению, единственный способ повысить вероятность прибыли более 50%.
так как тут в основном сильных движений мало, то цена будет гулять в пределах случайного блуждания. Более чем на 500 пунктов прибыли лучше не надеяться.
D1 и выше будет работать такое?
Даже если не будет, кидай сюда график, посмотрим
D1 и выше будет работать такое?
Даже если не будет, кидай сюда график, посмотрим
Вот так будет, я обозначил границы движения цены.
Вот так будет, я обозначил границы движения цены.
ты думаешь движение по красной стрелке будет?
ты думаешь движение по красной стрелке будет?
красная стрелка это коррекция.
при t->const случайное блуждание не выходит за статистические пределы, только 3%-е неслучайное движение дает толчок которое не может преодолеть СБ.
Но никто не отменял всех возможных вариантов развития событий.
Данные графики лишь оптимальная реакция на текущую ситуацию, чтобы минимум попасть на флет и закрыться сетками, максимум попасть на тренд и наращивать позиции.
Вот так будет, я обозначил границы движения цены.
Ничего так не будет! Пока не будет нового открытия недели! Весь рынок цикличен. Докажи обратное!
Вот пример апофении - уровни поддержки сопротивления на графике баланса
Какой индикатор прикрепить, чтобы узнать куда дальше пойдёт баланс? :D
и чуть более серьёзный вопрос: если и график баланса, и график цены - это результат сделок по неизвестной стратегии(-ям), то почему в первом случае (баланс) это звучит смешно, а во втором - это тайные знания, передаваемые в книгах и на семинарах?
Ничего так не будет! Пока не будет нового открытия недели! Весь рынок цикличен. Докажи обратное!
Эта ветка не для споров, а для достижения результата совместными усилиями. Вы не по адресу.
Ясен красен пока не будет открытия недели ничего не будет, Вы так говорите как будто не знаете, что на выходных рынок не работает)))