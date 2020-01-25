Апофения - страница 30
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Вот пример апофении - уровни поддержки сопротивления на графике баланса
Какой индикатор прикрепить, чтобы узнать куда дальше пойдёт баланс? :D
и чуть более серьёзный вопрос: если и график баланса, и график цены - это результат сделок по неизвестной стратегии(-ям), то почему в первом случае (баланс) это звучит смешно, а во втором - это тайные знания, передаваемые в книгах и на семинарах?
важны не индикаторы, а то как вы открываете и закрываете сделки.
никто не станет спорить что по одной и той же информации каждый будет торговать по-своему, у всех будут разные результаты. Но если действовать хотя бы по примерной схеме, которую я описал выше то большинство окажется в плюсе так или иначе.
Я не смогу тут выложить огромное количество материала которое мне позволяет однозначно определять куда скорее всего пойдет цена и в какой области она скорее всего окажется.
Так что Вам либо придется принимать мои слова на веру, либо не обращать на них внимания.
Это только ваше решение. Вы и думайте.
В образовавшемся канале выделены области сопряжения с 25% -ой зависимостью от которой формируются движения вверх, волновая разметка неоднозначна , возможны варианты коррекции а также необозначенная разметка импульса вниз от 1239 .
пока что никаких неожиданностей не наблюдаем. все вполне стандартно. за исключением того, что цена слишком рано начала разворачиваться, вполне возможны шпильки sell "из ниоткуда" даже скорее всего сильное движение на sell будет, но потом настанет такой же резкий откат и все опять устаканится.
забыл отметить что риск на sell переходит вот в эту область. В принципе учитывая что котировка случайна на 97-98%%, то либо ничего неожиданного ->buy, либо резкое движение ->sell->buy.
забыл отметить что риск на sell переходит вот в эту область. В принципе учитывая что котировка случайна на 97-98%%, то либо ничего неожиданного ->buy, либо резкое движение ->sell->buy.
В четверг Евро решение по % ставке в пятницу выступает Кристин Лагард не исключаю вариант sell->bay .
В четверг Евро решение по % ставке в пятницу выступает Кристин Лагард не исключаю вариант sell->bay .
Самое разумное, что сейчас можно сделать, это открыться на sell.
В любом случае много не потеряешь. Так как сила на sell чем бы она ни была, сейчас основной движитель на рынке.
Движение sell будет резким. движение на buy планомерным.
оптимальный сценарий к действию. после факта отката первой красной стрелки, вниз sell, в понедельник начнется buy движение, но это уже не факт.