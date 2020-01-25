Апофения - страница 24
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)))
А мне в последнее воскресенье уходящего года удалось успешно скрестить трендовую и контртрендовую стратегии. Только что закончил тестирование. Вот результат за 2019 г. ТФ М5 EURUSD. Оптимизация в тестере не проводилась.
Да я на тестере скрещивал перекрещивал и за весь период с 2000 года, но такой рост лотности с реральными деньгами.......... ООО нервы как стальные канаты должны быть
В общем сейчас у меня есть одна стратегия дающая стабильно около 100% в год, и вторая дающая 30-50% в месяц, естественно не особо стабильно)
Пока что результаты таковы.
Желаю нам всем продуктивной работы в данной ветке!
Всем счастливых выходных!)
Ну кривая красивая че))) Поздравляшки, год пронесло) Меня кстати тоже))))))))))
С праздником Трейдеры!
)))
А мне в последнее воскресенье уходящего года удалось успешно скрестить трендовую и контртрендовую стратегии. Только что закончил тестирование. Вот результат за 2019 г. ТФ М5 EURUSD. Оптимизация в тестере не проводилась.
ПОЗДРАВЛЯЮ!!! МАЛЯНЬКО СЕКРЕТЫ ВХОДА/ВЫХОДА - РАСПИШИТЕ... :-)
С НАСТУПИВШИМ!!!
ПОЗДРАВЛЯЮ!!! МАЛЯНЬКО СЕКРЕТЫ ВХОДА/ВЫХОДА - РАСПИШИТЕ... :-)
С НАСТУПИВШИМ!!!
Пока ещё продолжаю работу по совершенствованию алгоритма с целью уменьшения просадки, когда закончу напишу в личку.
И даже если он все в мельчайших подробностях расскажет, то опять же 90% сядут и не смогут торговать по ней прибыльно ближайшие месяцы.
Если тут появится оскорбляющий тролль то:
Согласен. Когда начинают оскорблять, насмехаться, не особо хочется вступать в полемику и что-то доказывать, тем кто этого прям требует.
Присоединяюсь к вопросу Рены, а что такое кластерная волатильность?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Апофения
Renat Akhtyamov, 2019.12.31 04:05
введи тогда в курс дела
- что такое кластерная волатильность?
- что такое ордерная система?
У вас тс для всех пар?