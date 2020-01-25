Апофения - страница 24

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khorosh:

)))

 А мне в последнее воскресенье уходящего года удалось успешно скрестить трендовую и контртрендовую стратегии. Только что закончил  тестирование. Вот результат за 2019 г. ТФ М5  EURUSD. Оптимизация в тестере не проводилась.


Да я на тестере скрещивал перекрещивал и за весь период с 2000 года, но такой рост лотности с реральными деньгами.......... ООО нервы как стальные канаты должны быть

 
Martin CHEguevara:


В общем сейчас у меня есть одна стратегия дающая стабильно около 100% в год, и вторая дающая 30-50% в месяц, естественно не особо стабильно)


Пока что результаты таковы.

Желаю нам всем продуктивной работы в данной ветке!

Всем счастливых выходных!)

Ну кривая красивая че))) Поздравляшки, год пронесло) Меня кстати тоже))))))))))

 

С праздником Трейдеры!

 
khorosh:

)))

 А мне в последнее воскресенье уходящего года удалось успешно скрестить трендовую и контртрендовую стратегии. Только что закончил  тестирование. Вот результат за 2019 г. ТФ М5  EURUSD. Оптимизация в тестере не проводилась.


ПОЗДРАВЛЯЮ!!! МАЛЯНЬКО СЕКРЕТЫ ВХОДА/ВЫХОДА - РАСПИШИТЕ... :-)

С НАСТУПИВШИМ!!!

 
Roman Shiredchenko:

ПОЗДРАВЛЯЮ!!! МАЛЯНЬКО СЕКРЕТЫ ВХОДА/ВЫХОДА - РАСПИШИТЕ... :-)

С НАСТУПИВШИМ!!!

Пока ещё продолжаю работу по совершенствованию алгоритма с целью уменьшения просадки, когда закончу напишу в личку.

 
Vasiliy Pushkaryov:

И даже если он все в мельчайших подробностях расскажет, то опять же 90% сядут и не смогут торговать по ней прибыльно ближайшие месяцы.

Во первых это очень долго.
Рассказывать только одну теорию это как описывать докторскую, а практику это ещё хуже ,потому что  есть такие тонкости, которые рассказать не получится, это надо показывать на практике. 
Во вторых это займет недели.

Все кто пытается как я заметил на этом форуме что-то подобное сделать натыкаются на:
1. Множество  людей-непризнанных гериев, которые пытаются доказать, что они тоже очень, ооочень сильны в теории по рынкам)
2. Появляются тестерные грааленосцы.
3. Масса троллей которые тупо засоряют ветку хламом.
И во всей информации, полезной нагрузки остаётся % десять от силы.


В принципе все проблемы начинаются когда кто-то пытается кому-то что-то доказать. Вот оттуда растут тролли и вся остальная челядь.
Поэтому поддерживаем ветку максимально нейтральной. Выкладываем результаты в ознакомительной форме. И мне кажется что в таком виде сможем поддержать чистоту информационного фона и ее пользу для всех гостей в максимальной форме.
 
Если тут появится оскорбляющий тролль то:
1. Сообщаем модераторам и участникам ветки на него.
2. Направляем свое негодование в другую сторону, задаём грамотные вопросы другим участникам не обращая внимания на тролля.
Таким образом сможем его утихомирить. Так как цель тролля - засорение полезной  информации и выпендрёж не будут достигнуты.
[Удален]  
Martin CHEguevara
У вас тс для всех пар?
 
Martin CHEguevara:
Если тут появится оскорбляющий тролль то:
1. Сообщаем модераторам и участникам ветки на него.
2. Направляем свое негодование в другую сторону, задаём грамотные вопросы другим участникам не обращая внимания на тролля.
Таким образом сможем его утихомирить. Так как цель тролля - засорение полезной  информации и выпендрёж не будут достигнуты.

Согласен. Когда начинают оскорблять, насмехаться, не особо хочется вступать в полемику и что-то доказывать, тем кто этого прям требует.

Присоединяюсь к вопросу Рены, а что такое кластерная волатильность?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Апофения

Renat Akhtyamov, 2019.12.31 04:05

введи тогда в курс дела

- что такое кластерная волатильность?

- что такое ордерная система?


 
Vladimir Baskakov:
У вас тс для всех пар?
Скорее для абсолютно любого рынка. Это звучит более масштабно. В принципе я думаю что так будет, но это пока что мои догадки, не более, так что скажу, что проверял я только для мажорных пар. Остальное пока, что не брался  анализировать.

Моя систематика, это двигаться от частного к общему, то есть я пока что вообще только на одной паре на реале работаю, стараюсь максимально достичь реально положительного результата, чтобы все работало максимально гарантированно. 
А вот тогда уже можно будет двигаться куда угодно.
Понимаете если не уверен в микрошагах, нечего делать на финансовых рынках. Все остальное - хлам, пустое. Любые мелочи должны проверяться и прорабатываться. 

Это как под водой на глубине 11 км.
Любая трещина может стать последней (мое любимое сравнение торговли на рынках).
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